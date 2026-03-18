Αποτελέσματα NBA: Νέα ηγετική εμφάνιση από Γουενμπανιάμα, 40άρα ο Γκίλτζους-Αλεξάντερ για τους Θάντερ

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς δείχνουν με κάθε τρόπο ότι φέτος θα είναι στους διεκδικητές του τίτλου στο NBA. Με μεον Βίκτορ Γουενμπανιάμα να βρίσκεται σε εξαιρετική βραδιά, τα “σπιρούνια” πέρασαν με εμφατικό τρόπο από την έδρα των Σακρμέντο Κινγκς, επικρατώντας με 132-104 και ανεβάζοντας το ρεκόρ τους στο 51-18.

Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα ήταν ο πρώτος σκόρερ των Σπερς με 18 πόντους, έχοντας ακόμη 8 ριμπάουντ και 3 ασίστ. Για τους Σακραμέντο Κινγκς, που υποχώρησαν στο 18-52 (από τα χειρότερ φετινά ρεκόρ) ο Μαξίμ Ρεϊνό ξεχώρισε με 32 πόντους και εννέα ριμπάουντ, ενώ ο Νταγκ ΜακΝτέρμοτ πρόσθεσε 12 πόντους.

Ο Σάι Γκίλτζους-Αλεξάντερ παραμένει σε τρομερή κατάσταση. Ο Καναδός γκαρντ πέτυχε 40 πόντους και οδήγησε τους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στη νίκη (113-108) επί των Ορλάντο Μάτζικ, σε ένα ματς που είχαμε και την απίστευτη στιγμή, του Άλεξ Καρούσο να κάνει άμυνα, χρησιμοποιώντας το παπούτσι του.

Σημαντική ήταν και η συνεισφορά του Τσετ Χόλμγκρεν, που είχε double-double, με 20 πόντους και 12 ριμπάουντ. Με αυτή του την εμφάνιση, ο Γκίλτζους-Αλεξάντερ έφτασε τα 129 παιχνίδια καριέρας με τουλάχιστον 20 πόντους, ενώ διεύρυνε και το εντυπωσιακό ρεκόρ του με 61 συνεχόμενα εκτός έδρας ματς με 20+ πόντους.

Από την πλευρά του Ορλάντο, ο Πάολο Μπανκέρο ήταν εξαιρετικός με 32 πόντους, 10 ριμπάουντ και 5 ασίστ, ενώ ο Τζέιλεν Σαγκς πρόσθεσε 14 πόντους. Οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ ανέβασαν το ρεκόρ τους στο 54-15, ενώ οι Μάτζικ έπεσαν στο 38-30.

Τα αποτελέσματα στο ΝΒΑ

Χόρνετς-Χιτ 136-106

Μάτζικ-Θάντερ 108-113

Γουίζαρντς-Πίστονς 117-130

Νικς-Πέισερς 136-110

Μπακς-Καβαλίερς 116-123

Τίμπεργουλβς-Σανς 116-104

Νάγκετς-Σίξερς 124-96