Αποτελέσματα NBA: «Προελαύνουν» οι Ντιτρόιτ Πίστονς στην Ανατολή και οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ στη Δύση

Οι Ντιτρόιτ Πίστονς νίκησαν με 127-112 τους Ιντιάνα Πέισερς και έφθασαν τις 12 νίκες σε 14 παιχνίδια στο φετινό NBA, ενώ στο 14-1 είναι πλέον οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ, που πέρασαν και από την έδρα των Νιου Ορλίνς Πέλικανς με 126-109.

Στην Ανατολική Περιφέρεια του NBA, οι Ντιτρόιτ Πίστονς έχουν αρχίσει να ξεφύγουν στην κορυφή της κατάταξης, αφού επικράτησαν εύκολα και των Ιντιάνα Πέισερς, παρά την απουσία του Κέιντ Κάνινγχαμ. Ο Τζέιλεν Ντουρέν με 31 πόντους και 15 ριμπάουντ ήταν ο απόλυτος “κυρίαρχος” στις δύο ρακέτες, ενώ Τζένκινς και Γκριν πρόσθεσαν από 26 και 20 πόντους αντίστοιχα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στη Δύση, όπου οι περσινοί πρωταθλητές, Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ δείχνουν και φέτος ασταμάτητοι, φθάνοντας σε ένα εύκολο διπλό στην έδρα των Νιου Ορλίνς Πέλικανς.

Ο Σάι Γκίλτζιους Αλεξάντερ ήταν ο κορυφαίος του αγώνα με 23 πόντους, 8 ασίστ και 3 κλεψίματα, ενώ πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Τσετ Χόλμγκρεν με 26 πόντους και 9 ριμπάουντ. Οι “Πελεκάνοι” από την άλλη πλευρά, αγωνίστηκαν ξανά χωρίς τον Ζάιον Γουίλιαμσον και έχουν πλέον 12 ήττες σε 14 παιχνίδια.

Τα αποτελέσματα στο NBA

Ντιτρόιτ Πίστονς – Ιντιάνα Πέισερς 127-112

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Φιλαδέλφεια 76ερς – Λος Άντζελες Κλίπερς 110-108

Νιου Ορλίνς Πέλικανς – Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ 109-126

Μαϊάμι Χιτ – Νιου Γιορκ Νικς 115-113

Τορόντο Ράπτορς – Σάρλοτ Χόρνετς 110-108

Μινεσότα Τίμπεργουλβς – Ντάλας Μάβερικς 120-96

Ντένβερ Νάγκετς – Σικάγο Μπουλς 127-130

Κλίβελαντ Καβαλίερς – Μιλγουόκι Μπακς 118-106