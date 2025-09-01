Συμβαίνει τώρα:
Αρίνα Σαμπαλένκα: «Έχω ερωτευτεί την Ελλάδα»

Η Λευκορωσίδα τενίστρια δεν έκρυψε την αγάπη της για τη χώρα μας
Η Αρίνα Σαμπαλένκα στο US OPEN
Η Αρίνα Σαμπαλένκα στο US OPEN/ REUTERS/ : Mike Frey-Imagn Images

Η Αρίνα Σαμπαλένκα, η οποία είναι σε σχέση με τον Έλληνα επιχειρηματία Γιώργο Φραγκούλη, έχει δεθεί με την Ελλάδα και δεν παρέλειψε να τονίσει την αγάπη της για τη χώρα μας σε δηλώσεις της.

Η Ελλάδα έχει αποτελέσει τον βασικό καλοκαιρινό προορισμό της Αρίνα Σαμπαλένκα φέτος και στη συνέντευξη τύπου, στο πλαίσιο του τέταρτου γύρου του US Open, αναφέρθηκε στη χώρα μας.

Πιο συγκεκριμένα, η Λευκορωσίδα τενίστρια τόνισε τα εξής: «Οι αγαπημένες μου διακοπές αυτή την περίοδο είναι σίγουρα να πηγαίνω στην Ελλάδα. Έχω πραγματικά ερωτευτεί αυτό το μέρος. Πάντα ενθουσιάζομαι να πηγαίνω εκεί. Μου αρέσει να πηγαίνω με τη βάρκα, σε άγριες παραλίες και απλώς να μένω με τους δικούς μου ανθρώπους και να περνάω καλά, να απολαμβάνω τα όμορφα νερά της Ελλάδας, τη θάλασσα. Αυτή είναι η αγαπημένη μου απόδραση αυτή την περίοδο».

 

Η Σαμπαλένκα έχει προκριθεί στα προημιτελικά του US Open, καθώς ξεπέρασε το εμπόδιο της Μπούτσα με 2-0 και θα αντιμετωπίσει την Βοντρούσοβα στους «8» της διοργάνωσης. 

