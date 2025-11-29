Άρης: Αποδοκιμασίες κατά Καρυπίδη και ποδοσφαιριστών παρά τη νίκη επί της ΑΕΛ Novibet

Οργή κατά πάντων από τους οπαδούς του Άρη μετά τη νίκη επί της ΑΕΛ Novibet. Οι Θεσσαλονικείς δέχθηκαν την ισοφάριση στις καθυστερήσεις, από εκτέλεση πέναλτι του πασά, αλλά πήραν τη δύσκολη νίκη με γκολ του Ντούντου στο 90+9′.

Ο Άρης επέστρεψε στα “τρίποντα” στη Super League μετά από 7 αγωνιστικές, αλλά ο κόσμος του έχει πολλά παράπονα από διοίκηση και ποδοσφαιριστές.

Αμέσως μετά το νικητήριο γκολ του Άρη, σημαντική μερίδα του κόσμου ξέσπασε σε αποδοκιμασίες κατά του ισχυρού άνδρα της ΠΑΕ, Θοδωρή Καρυπίδη και μάλιστα φώναξε ρυθμικά “α@@@ γ@@@@@υ Θοδωρή”.

Μετά το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή συνεχίστηκαν οι αποδοκιμασίες. Στο… στόχαστρο μπήκαν και οι ποδοσφαιριστές, με τους φίλους του Άρη να τους καλούν να αποχωρήσουν απ’ την ομάδα, καθώς φώναζαν “βγάλτε τις φανέλες και φύγετε από εδώ”.