Άρης Betsson – Νεπτούνας 83-64: Σαρωτική νίκη για τους κίτρινους στο Eurocup υπο το βλέμμα του Σιάο

Ο Άρης Betsson σάρωσε την Νεπτούνας με 83-64, υπό το βλέμμα του Ρίτσαρντ Σιάο για την 17η αγωνιστική του Eurocup και πλέον έχει να δώσει έναν τελικό στην έδρα της Κλουζ (11/02, 18:00).

Στο 8-9 ανέβηκε ο Άρης Betsson και έπιασε την προσεχή αντίπαλό του Κλουζ Ναπόκα, που έχασε 114-104 στην έδρα της Μπουργκ. Ο νικητής του αγώνα των κιτρίνων με τους Ρουμάνους θα πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Eurocup.

Ο Τζόουνς ήταν ο πρώτος σκόρερ των Θεσσαλονικέων με 16 πόντους, ενώ μοίρασε και 6 ασίστ. Σημαντική βοήθεια πρόσφερε ο Άντζουσιτς που πέτυχε 14 πόντους.

Πρώτος σκόρερ του αγώνα ήταν ο Λόματζ των φιλοξενούμενων με 19 πόντους.

Ο Σιάο ήταν στο γήπεδο και πανηγύρισε δεύτερη σερί νίκη της ομάδας του από κοντά, αφού ήταν στο Αλεξάνδρειο και κόντρα στον Παναθηναϊκό.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 21-21, 40-34, 65-42, 83-64

ΑΡΗΣ BETSSON (Μίλιτσιτς): Μήτρου-Λονγκ 10 (2/6 δίποντα, 2/5 τρίποντα, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα), Λέφας, Τζόουνς 16 (8/9 δίποντα, 6 ασίστ), Νουά 16 (3/4 δίποντα, 3/4 τρίποντα, 1/2 βολές, 5 ριμπάουντ, 2 κλεψίματα), Φόρεστερ 6, Πουλιανίτης 3 (1), Μποχωρίδης 2, Χάρελ 7 (2/4 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 4 ριμπάουντ), Άντζουσιτς 14 (3/4 τρίποντα, 3/3 βολές), Αντετοκούνμπο 2, Κουλμπόκα 7 (2/3 τρίποντα, 5 ριμπάουντ).

ΝΕΠΤΟΥΝΑΣ (Πετράουσκας): Κλίαρι 8 (2/3 δίποντα, 1/4 τρίποντα, 3 ασίστ), Ταρόλις 2, Κνεΐζις, Λόμαζ 19 (3/5 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 4/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Γκιρτζιούνας, Κόζις 3 (1), Βελίτσκα 5 (1/5 δίποντα, 1/5 τρίποντα, 0/2 βολές, 9 ριμπάουντ, 8 ασίστ), Μαγιάουσκας 2, Μπερούτσκα 3 (1), Γουότερμαν 12 (2/7 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 2/4 βολές, 6 ριμπάουντ), Σίλινς 10 (4/4 δίποντα, 4 ριμπάουντ).