Ο Σιάο φόρεσε μπλούζα με θρύλους του «Αυτοκράτορα» στο παιχνίδι του Άρη Betsson με τη Νεπτούνας

Ο Ρίτσαρντ Σιάο έδωσε το παρών στο παιχνίδι του Άρη Betsson με τη Νεπτούνας για το Eurocup και το έκανε με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς φόρεσε μπλούζα με τους θρύλους του «Αυτοκράτορα».

Ο Άρης υποδέχεται τη Νεπτούνας και ο Σιάο είναι στο γήπεδο, με στόχο να πανηγυρίσει και δεύτερη συνεχόμενη νίκη της ομάδας του, μετά από αυτήν κόντρα στον Παναθηναϊκό, που και πάλι ήταν στο Αλεξάνδρειο.

Ο ιδιοκτήτης του Άρη φορούσε μπλούζα με τους θρύλους της ομάδας από την εποχή που μεσουρανούσε σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Η ομάδα του Ίγκορ Μίλιτσιτς βρίσκεται στην 7η θέση με ρεκόρ 7 νίκες και 9 ήττες και το ματς κόντρα στη Νεπτούνας θα κρίνει αν θα μπορέσει να προχωρήσει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.