Αθλητικά

Ο Σιάο φόρεσε μπλούζα με θρύλους του «Αυτοκράτορα» στο παιχνίδι του Άρη Betsson με τη Νεπτούνας

Ο Γκάλης και ο Γιαννάκης πρωταγωνίστησαν στην μπλούζα του ιδιοκτήτη του Άρη
Ο Ρίτσαρντ Σιάο
Ο Ρίτσαρντ Σιάο με τη φανέλα με τους θρύλους του Άρη Betsson (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Ρίτσαρντ Σιάο έδωσε το παρών στο παιχνίδι του Άρη Betsson με τη Νεπτούνας για το Eurocup και το έκανε με εντυπωσιακό τρόπο, καθώς φόρεσε μπλούζα με τους θρύλους του «Αυτοκράτορα».

Ο Άρης υποδέχεται τη Νεπτούνας και ο Σιάο είναι στο γήπεδο, με στόχο να πανηγυρίσει και δεύτερη συνεχόμενη νίκη της ομάδας του, μετά από αυτήν κόντρα στον Παναθηναϊκό, που και πάλι ήταν στο Αλεξάνδρειο.

Ο ιδιοκτήτης του Άρη φορούσε μπλούζα με τους θρύλους της ομάδας από την εποχή που μεσουρανούσε σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Ο Σιάο με γλειφιτζούρι και φανέλα με τους θρύλους του Άρη Betsson
Ο Σιάο με γλειφιτζούρι και φανέλα με τους θρύλους του Άρη Betsson/ (ΝΑΣΟΣ ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Η ομάδα του Ίγκορ Μίλιτσιτς βρίσκεται στην 7η θέση με ρεκόρ 7 νίκες και 9 ήττες και το ματς κόντρα στη Νεπτούνας θα κρίνει αν θα μπορέσει να προχωρήσει στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
135
102
69
66
63
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo