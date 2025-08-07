Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ 2-2: Η Ένωση έχασε τεράστια ευκαιρία στην Κύπρο και η πρόκριση θα κριθεί στην OPAP Arena

Μετά από ένα τρομερό πρώτο ημίχρονο με 4 γκολ, Άρης Λεμεσού και ΑΕΚ έμειναν στο 2-2, στο πρώτο τους ματς για τον 3ο προκριματικό γύρο του Conference League. Η Ένωση έδειξε ικανή για το “διπλό”, αλλά προδόθηκε από αμυντικά της λάθη και το 0-2 έγινε 2-2.

Σε περίπτωση που η ΑΕΚ καταφέρει και πάρει την πρόκριση, τότε στα playoffs του Conference League θα αντιμετωπίσει τη νικήτρια του ζευγαριού ανάμεσα στην Αντερλεχτ και τη Σερίφ. Ο “Δικέφαλος” θα δώσει εκτός έδρας το πρώτο παιχνίδι, στις 21 Αυγούστου, με τη ρεβάνς να διεξάγεται μία εβδομάδα αργότερα (28.08.2025) στην OPAP Arena. Θυμίζουμε ότι η Ένωση δεν παίζει με κάποιο… δίχτυ ασφαλείας. Εάν γνωρίσει κάποιο αποκλεισμό, τότε θα μείνει για δεύτερη σερί χρονιά εκτός ευρωπαϊκής φάσης ομίλων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το ματς…

Ο Άρης Λεμεσού προσπάθησε να μπει δυνατά στο ματς, πιέζοντας ψηλά τους παίκτες της ΑΕΚ, έχοντας σαν “όπλο” το physical game. Για το λόγο αυτό, ο Περέιρα επέστρεψε πιο πίσω, για να παίξει δίπλα στον Μάνταλο και να βοηθήσει μεσοαμυντικά. Η Ένωση όχι μόνο περιόρισε τους γηπεδούχους, αλλά είχε μια “εκρηκτική” περίοδο, με χαμένες ευκαιρίες και δυο γκολ!

Στο 9΄ ο Μάνταλος έκανε φανταστική κάθετη κίνηση με την μπάλα στα πόδια αφήνοντας πίσω δύο αντιπάλους του, πάσαρε με το αριστερό από την αντίθετη πλευρά και ο Περέιρα έκανε φανταστικό τελείωμα για το 0-1. Πέντε λεπτά μετά και μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Ρέλβας ξεμαρκαρίστηκε, έκανε το σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-2.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΑΕΚ έφτασε κοντά σε τρίτο γκολ με το χαμένο τετ-α-τετ του Πιερό στο 16′, για να έρθει στο 21′ η μείωση του σκορ από τον Άρη Λεμεσού. Ο Κακκουλής έφυγε στην πλάτη της άμυνας της Ένωσης, η οποία είχε κακή αντίδραση και νίκησε τον Στρακόσα στο τετ-α-τετ για το 1-2. Μέχρι το τέλος του πρώτου μέρους, οι “κιτρινόμαυροι” έδειξαν μικρή αστάθεια στην άμυνά τους και το “πλήρωσαν” από μια στατική φάση στο 32′. Από εκτέλεση κόρνερ (ο Στρακόσα δεν μπόρεσε να μπλοκάρει την μπάλα και να το “σώσει”), ο Γκόλντσον έπιασε ένα ξερό σουτ στην κίνηση και πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ για το 2-2 του πρώτου μέρους.

Η ΑΕΚ δέχθηκε την ψυχρολουσία, αλλά ανέβασε γρήγορα “στροφές” και προσπάθησε να αντιδράσει πριν βγει το ημίχρονο, χωρίς όμως να το καταφέρει. Ο Άρης Λεμεσού μπήκε στο δεύτερο ημίχρονο κάνοντας δυο αλλαγές. Στις θέσεις των Κακουλλή και Μόντνορ, οι Κοκόριν και Μαγιαμπελά. Απ’ την μεριά του, ο Μάρκο Νίκολιτς έβαλε τους Κοϊτά και Πινέδα στις θέσεις των Ζίνι και Μάνταλου, φρεσκάροντας την Ένωση στο 55′.

Η ΑΕΚ προσπάθησε να ελέγξει την κυκλοφορία της μπάλας, αλλά ο Άρης Λεμεσού την δυσκόλεψε, με την πίεσή του στο χώρο του κέντρου. Την ίδια στιγμή, κάποιες αποφάσεις του διαιτητή, για φάουλ σε Πιερό και Μουκουντί, προκάλεσαν εκνευρισμό στους “κιτρινόμαυρους”. Ο Νίκολιτς άλλαξε κι άλλο τους “κιτρινόμαυρους” μεσοεπιθετικά, βάζοντας Κουτέσα και Γκατσίνοβιτς στις θέσεις των Μαρίν και Λιούμπισιτς.

Ο Άρης Λεμεσού είδε την ΑΕΚ να κυκλοφορεί την μπάλα, αλλά κατάφερε να την μπλοκάρει, έξω από τη μεγάλη του περιοχή. Όσες φορές οι γηπεδούχοι προσπάθησαν να βγουν μπροστά, είδαν τον Μουκουντί να τους εμποδίζει με καθοριστικές επεμβάσεις. Έτσι το 2-2 έμεινε μέχρι τέλους στη Λεμεσό.