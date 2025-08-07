Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ: Mε Λάζαρο Ρότα και εκπλήξεις η ενδεκάδα της Ένωσης

Γνωστή έγινε η ενδεκάδα της ΑΕΚ για το παιχνίδι με τον Άρη Λεμεσού στο «Alphamega Stadium», με τον Λάζαρο Ρότα να ξεπερνά την αδιαθεσία που είχε χθες (06.08.2025) και βρίσκεται στις αρχικές επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς

Η ενδεκάδα της ΑΕΚ για το ματς του 3ου γύρου του Conference League έχει και κάποιες εκπλήξεις. Ο Μάρκο Νίκολιτς άφησε εκτός ενδεκάδας τον Ορμπελίν Πινέδα, με τον Ρόμπερτ Λιούμπισιτς να παίρνει τη θέση του, ενώ δίπλα στον Ζίνι ξεκινάει ο Πιερό, με τον Κοϊτά να μένει στον πάγκο.

Πρώτη φορά παίρνει φανέλα βασικού ο Ραζβάν Μαρίν, ο οποίος θα παίξει στην κορυφή του ρόμβου, πίσω από το δίδυμο των φορ.

H ενδεκάδα της ΑΕΚ: Στρακόσα, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μάνταλος, Λιούμπισιτς, Περέιρα, Μάριν, Ζίνι, Πιερό.