Άρης: Τα «112 χρόνια πίστης και αφοσίωσης» και το μήνυμα του Ρίτσαρντ Σιάο για τα γενέθλια του συλλόγου

Μπορεί η 25η Μαρτίου να είναι ημέρα εθνικής εορτής για τους Έλληνες, αλλά για τους φίλους του Άρη έχει διπλή βαρύτητα. Πριν από 112 χρόνια, το απόγευμα του 1914 σε ένα καφενείο στην περιοχή του Βότση, άναψε… η φλόγα των “κίτρινων” της Θεσσαλονίκης.

Μία ιστορική ημέρα για τον Άρη, που ξεκίνησε με την κοινή ανάρτηση των ΑΣ, ΠΑΕ και ΚΑΕ, στέλνοντας το δικό τους μήνυμα για τα γενέθλια του συλλόγου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Άρης των 112 ετών με την μπασκετική κυριαρχία του Νίκου Γκάλη και του Γιαννάκη, που έβαλε το άθλημα σε κάθε ελληνικό σπίτι.

«Ο ΑΡΗΣ και η Θεσσαλονίκη γιορτάζουν

112 χρόνια ιστορίας

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

112 χρόνια πίστης κι αφοσίωσης

112 χρόνια διδασκαλίας αρχών και αξιών

112 χρόνια ΑΡΗ…»

Ο Ρίτσαρντ Σιάο γιορτάζει για πρώτη φορά ως μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ, τα γενέθλια του συλλόγου, και έστειλε διαδικτυακά το δικό του μήνυμα.

«Ευλογημένος που αποτελώ μέρος της ιστορίας του Άρη», αναφέρει ο Ασιάτης επιχειρηματίας που έχει αναλάβει την αποστολή να αναγεννήσει την ομάδα μπάσκετ του Άρη.