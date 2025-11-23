Αθλητικά

Άρσεναλ – Τότεναμ 4-1: «Περίπατος» στο ντέρμπι του Λονδίνου για τους πρωτοπόρους της Premier League

Με χατ-τρικ του Έζε, η Άρσεναλ «σκότωσε» την Τότεναμ και ανέβηκε στο +6 στην κορυφή της βαθμολογίας
Ο Έζε πανηγυρίζει για την Άρσεναλ
Ο Έζε πανηγυρίζει για την Άρσεναλ / Reuters / Images via Reuters/Andrew Couldridge

Η Άρσεναλ επέστρεψε εύκολα στις νίκες στην Premier League, αφού μετέτρεψε σε… περίπατο το ντέρμπι του Λονδίνου με την Τότεναμ και έφθασε στη νίκη με 4-1, αυξάνοντας τη διαφορά της στη βαθμολογία του αγγλικού πρωταθλήματος.

Με δύο γκολ σε ένα πεντάλεπτο από Τροσάρ και Έζε, πριν το φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, η Άρσεναλ δεν δυσκολεύτηκε να πάρει το ντέρμπι με την Τότεναμ και να βρεθεί ξανά στο +6 από την Τσέλσι στην κορυφή της Premier League, εκμεταλλευόμενη και την ήττα της Μάντσεστερ Σίτι, που είναι πλέον στο -7, στην τρίτη θέση.

Οι “κανονιέρηδες” πέτυχαν δύο ακόμη γκολ κόντρα στα “σπιρούνια” με τον Έζε να φθάνει σε χατ-τρικ στο δεύτερο ημίχρονο, αφήνοντας έτσι πίσω τους την “γκέλα” της προηγούμενης αγωνιστικής κόντρα στη Σάντερλαντ.

Η Τότεναμ από την άλλη πλευρά, σκόραρε με τον Ριτσάρλισον στο 55′, αλλά δεν κατάφερε ουσιαστικά να “παλέψει” το ματς.

