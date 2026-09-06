Αθλητικά

Άρσεναλ – Τσέλσι 2-1 Τελικό: Νίκη κορυφής για την ομάδα του Τζόλη στην Premier League

Με ασίστ του Τζόλη και γκολ των Χάβερτζ και Όντεγκααρντ η Άρσεναλ πήρε τη νίκη
Ο Όντεγκααρντ
Premier League
3η αγωνιστική
2 - 1
Τελικό σκορ
Ο Όντεγκααρντ πανηγυρίζει το γκολ της Άρσεναλ / REUTERS/Tony O Brien
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Η Άρσεναλ επικράτησε με 2-1 της Τσέλσι στο μεγάλο ντέρμπι του Λονδίνου και έφθασε στο 3/3 στη φετινή Premier League, όπου και υπερασπίζεται τον τίτλο της.

20:30 | 06.09.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
20:30 | 06.09.2026

Η Άρσεναλ έφθασε έτσι τους 9 βαθμούς και είναι στο 3/3, ενώ η Τσέλσι έμεινε στους 6 βαθμούς, έχοντας την πρώτη απώλεια στη φετινή Premier League

20:29 | 06.09.2026

Η Άρσεναλ ήταν καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και πήρε τη νίκη με ανατροπή 2-1 επί της Τσέλσι, χάρη σε γκολ των Χάβερτζ και Όντεγκααρντ, με τον Χρήστο Τζόλη να κάνει την ασίστ για το νικητήριο τέρμα της ομάδας του.

20:24 | 06.09.2026
Τέλος στο ματς!
20:22 | 06.09.2026

Τέσσερα λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς

20:15 | 06.09.2026
89'
Τεράστια ευκαιρία για την Τσέλσι!

Ο Εστεβάο έκανε άψογο σουτ από αριστερά στην περιοχή, με το δεξί πόδι, αλλά ο Ράγια με εντυπωσιακή απόκρουση είπε "όχι"

20:10 | 06.09.2026
82'

Άστοχο σουτ του Πάλμερ για την Τσέλσι

20:01 | 06.09.2026
75'

Ο Γκάμπριελ σταμάτησε δύο φορές την μπάλα μπροστά από την εστία της Άρσεναλ, την πρώτη μετά την εκτέλεση κόρνερ και τη δεύτερη σε σουτ

19:56 | 06.09.2026
69'
Μεγάλη ευκαιρία για την Άρσεναλ!

Εξαιρετική πάσα του Χάβερτζ, με τον Σάκα να κάνει το σουτ και τον Μαρτίνες να αποκρούει με δυσκολία

19:54 | 06.09.2026
63'

Αδύναμο σουτ του Πάλμερ, η μπάλα εύκολα στον Ράγια

19:52 | 06.09.2026
61'

Άστοχο σουτ του Γκουστό για την Τσέλσι, υπό καλές προϋποθέσεις

19:51 | 06.09.2026
59'

Επικίνδυνο γύρισμα του Τζόλη από αριστερά, αλλά δεν βρέθηκε κανείς συμπαίκτης του να βάλει την προβολή

19:45 | 06.09.2026
Το γκολ του Όντεγκααρντ από την ασίστ του Τζόλη!
19:43 | 06.09.2026
51'

Ο Τζόλης έκανε την πάσα από αριστερά, με τον Χάβερτζ να την αφήνει να περάσει δίπλα του και να καταλήγει στον Όντεγκαρντ, ο οποίος και πλάσαρε εύστοχα από το ύψος του πέναλτι

19:42 | 06.09.2026
Από ασίστ του Τζόλη σκοράρει ο Όντεγκαρντ!
19:37 | 06.09.2026
Γκολ η Άρσεναλ!
19:22 | 06.09.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
19:21 | 06.09.2026

Η Τσέλσι προηγήθηκε από νωρίς με γκολ του Ρότζερς, αλλά η Άρσεναλ αντέδρασε, είχε ακυρωμένο γκολ με τον Καλαφιόρι και ισοφάρισε τελικά με τον Χάβερτζ, για το 1-1 του ημιχρόνου.

19:19 | 06.09.2026
Ημίχρονο στο Λονδίνο!
19:17 | 06.09.2026
45+2'
Δοκάρι για την Τσέλσι!

Όμορφη ενέργεια του Πέδρο Νέτο από δεξιά, συνέκλινε στην περιοχή και πλάσαρε, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι

19:17 | 06.09.2026

4 λεπτά ο έξτρα χρόνος στο πρώτο ημίχρονο

19:09 | 06.09.2026

Έπεσε ο ρυθμός του αγώνα στα τελευταία λεπτά

19:04 | 06.09.2026
38'

Μακρινό σουτ του Ζοάο Πέδρο, η μπάλα άουτ για την Τσέλσι

19:01 | 06.09.2026
34'

Άστοχο σουτ του Σκέλι, μετά από ωραία πάσα του Τζόλη

18:58 | 06.09.2026
31'

Ωραία ενέργεια του Ρότζερς από αριστερά στην περιοχή, αλλά το πλασέ του από καλή θέση, έστειλε την μπάλα λίγο άουτ

18:57 | 06.09.2026
Το γκολ του Χάβερτζ!
18:55 | 06.09.2026
25'

Ο Χάβερτζ συνέκλινε στην περιοχή από δεξιά και έκανε ωραίο σουτ προς την κλειστή γωνία, για το 1-1 της Άρσεναλ στο ματς

18:54 | 06.09.2026
Γκολ η Άρσεναλ!
18:54 | 06.09.2026

Πάνω κάτω το ματς στα τελευταία λεπτά, με την Άρσεναλ να έχει τα δικά της σουτ, αλλά να σταματάνε όλα στους παίκτες της Τσέλσι

18:52 | 06.09.2026
23'
Νέα τελική για την Τσέλσι!

Δυνατό σουτ του Ρις Τζέιμς από μακριά, με τον Ράγια να αποκρούει με τις γροθιές

18:51 | 06.09.2026
21'
Ευκαιρία για την Τσέλσι!

Καλό σουτ του Πάλμερ από μακριά, αλλά ο Ράγια έπεσε και μπλόκαρε στη γωνία του

18:50 | 06.09.2026

Ο Τζόλης δεν έχει πάρει πολλές μπάλες στο ξεκίνημα με την Άρσεναλ να παίζει πολύ από δεξιά, με τον Σάκα

18:48 | 06.09.2026
20'

Ωραίο γύρισμα του Τζόλη από αριστερά, με το σουτ του Χάβετζ να κοντράρει όμως για την Άρσεναλ

18:43 | 06.09.2026
Το γκολ της Άρσεναλ που ακυρώθηκε!
18:43 | 06.09.2026
Ακυρώθηκε το γκολ! Υπήρχε οφσάιντ στο ξεκίνημα της φάσης σύμφωνα με το VAR!
18:41 | 06.09.2026
12'
Γκολ για την Άρσεναλ!

Πολλά λάθη στην άμυνα της Τσέλσι και συνεχόμενα σουτ από την Άρσεναλ, με την μπάλα να χτυπάει και στο δοκάρι, πριν καταλήξει στα δίχτυα από τον Καλαφιόρι

18:40 | 06.09.2026
10'

Η Άρσεναλ έχει πάρει την κατοχή της μπάλας μετά το γρήγορο γκολ της Τσέλσι και πιέζει για την ισοφάριση

18:33 | 06.09.2026
Το γκολ της Τσέλσι!
18:32 | 06.09.2026
2'

Ωραίο σουτ του Ρότζερς με τη μία έξω από την περιοχή, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα για το 1-0 της Τσέλσι στο ματς

18:31 | 06.09.2026
Γκολ για την Τσέλσι!
18:30 | 06.09.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
18:30 | 06.09.2026

Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς

18:24 | 06.09.2026

Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

18:23 | 06.09.2026

Νωρίτερα η Γιουνάιτεντ "αυτοκτόνησε" κόντρα στην Έβερτον

 

Ο Μέιτλαντ-Νάιλς
Έβερτον – Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ 2-2: Τα «ζαχαρωτά» σόκαραν στο 96′ τους «κόκκινους διαβόλους» με κανονιά του Μέιτλαντ-Νάιλς
Τρομερό ματς με ανατροπές και υπέροχα γκολ στο Μερσεϊσάιντ
18:23 | 06.09.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Κρις Κάβαναγκ, με τον Ντάρεν Ίνγκλαντ στο VAR

18:22 | 06.09.2026
Στον πάγκο για τις δύο ομάδες:

 

Άρσεναλ: Ντόουμαν, Κέπα, Ζουμπιμέντι, Χινκαπιέ, Μαντουέκε, Έζε, Γκιόκερες, Μπρούνο Γκιμαράες, Μερίνο.

Τσέλσι: Γκίτενς, Γουέλμπεκ, Γκούστο, Τσαβαρία, Κόλγουιλ, Μπάρκο, Πέντερς, Κουέντα, Εστεβάο.

18:22 | 06.09.2026
Η ενδεκάδα της Τσέλσι

Μαρτίνες, Άτσεαμπόνγκ, Φοφανά, Λακρουά, Νέτο, Τζέιμς, Λάβια, Χάτο, Πάλμερ, Ρότζερς, Ζοάο Πέδρο

18:19 | 06.09.2026
Η ενδεκάδα της Άρσεναλ

Ράγια, Γουάιτ, Κόνσα, Γκαμπριέλ, Καλαφιόρι, Ράις, Λιούις-Σκέλι, Όντεγκααρντ, Σάκα, Τζόλης, Χάβερτς

18:18 | 06.09.2026

Η πρωταθλήτρια Άρσεναλ είναι το φαβορί για το ματς και θα έχει στη βασική της ενδεκάδα και τον Χρήστο Τζόλη, ο οποίος έχει αρχίσει εντυπωσιακά την καριέρα του στους "κανονιέρηδες"

18:18 | 06.09.2026

Οι δύο ομάδες του Λονδίνου έχουν ξεκινήσει με 2/2 στην Premier League και θα ψάξουν το απόλυτο στο μεταξύ τους ντέρμπι

18:17 | 06.09.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο ντέρμπι της Αγγλίας, ανάμεσα σε Άρσεναλ και Τσέλσι

18:17 | 06.09.2026
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