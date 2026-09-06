Άρσεναλ – Τσέλσι 2-1 Τελικό: Νίκη κορυφής για την ομάδα του Τζόλη στην Premier League

Η Άρσεναλ ήταν καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και πήρε τη νίκη με ανατροπή 2-1 επί της Τσέλσι, χάρη σε γκολ των Χάβερτζ και Όντεγκααρντ, με τον Χρήστο Τζόλη να κάνει την ασίστ για το νικητήριο τέρμα της ομάδας του.