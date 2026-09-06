Άρσεναλ – Τσέλσι 2-1 Τελικό: Νίκη κορυφής για την ομάδα του Τζόλη στην Premier League

Η Άρσεναλ επικράτησε με 2-1 της Τσέλσι στο μεγάλο ντέρμπι του Λονδίνου και έφθασε στο 3/3 στη φετινή Premier League, όπου και υπερασπίζεται τον τίτλο της.
Η Άρσεναλ έφθασε έτσι τους 9 βαθμούς και είναι στο 3/3, ενώ η Τσέλσι έμεινε στους 6 βαθμούς, έχοντας την πρώτη απώλεια στη φετινή Premier League
Η Άρσεναλ ήταν καλύτερη στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και πήρε τη νίκη με ανατροπή 2-1 επί της Τσέλσι, χάρη σε γκολ των Χάβερτζ και Όντεγκααρντ, με τον Χρήστο Τζόλη να κάνει την ασίστ για το νικητήριο τέρμα της ομάδας του.
Τέσσερα λεπτά οι καθυστερήσεις στο ματς
Ο Εστεβάο έκανε άψογο σουτ από αριστερά στην περιοχή, με το δεξί πόδι, αλλά ο Ράγια με εντυπωσιακή απόκρουση είπε "όχι"
Άστοχο σουτ του Πάλμερ για την Τσέλσι
Ο Γκάμπριελ σταμάτησε δύο φορές την μπάλα μπροστά από την εστία της Άρσεναλ, την πρώτη μετά την εκτέλεση κόρνερ και τη δεύτερη σε σουτ
Εξαιρετική πάσα του Χάβερτζ, με τον Σάκα να κάνει το σουτ και τον Μαρτίνες να αποκρούει με δυσκολία
Αδύναμο σουτ του Πάλμερ, η μπάλα εύκολα στον Ράγια
Άστοχο σουτ του Γκουστό για την Τσέλσι, υπό καλές προϋποθέσεις
Επικίνδυνο γύρισμα του Τζόλη από αριστερά, αλλά δεν βρέθηκε κανείς συμπαίκτης του να βάλει την προβολή
Ο Τζόλης έκανε την πάσα από αριστερά, με τον Χάβερτζ να την αφήνει να περάσει δίπλα του και να καταλήγει στον Όντεγκαρντ, ο οποίος και πλάσαρε εύστοχα από το ύψος του πέναλτι
Η Τσέλσι προηγήθηκε από νωρίς με γκολ του Ρότζερς, αλλά η Άρσεναλ αντέδρασε, είχε ακυρωμένο γκολ με τον Καλαφιόρι και ισοφάρισε τελικά με τον Χάβερτζ, για το 1-1 του ημιχρόνου.
Όμορφη ενέργεια του Πέδρο Νέτο από δεξιά, συνέκλινε στην περιοχή και πλάσαρε, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο κάθετο δοκάρι
4 λεπτά ο έξτρα χρόνος στο πρώτο ημίχρονο
Έπεσε ο ρυθμός του αγώνα στα τελευταία λεπτά
Μακρινό σουτ του Ζοάο Πέδρο, η μπάλα άουτ για την Τσέλσι
Άστοχο σουτ του Σκέλι, μετά από ωραία πάσα του Τζόλη
Ωραία ενέργεια του Ρότζερς από αριστερά στην περιοχή, αλλά το πλασέ του από καλή θέση, έστειλε την μπάλα λίγο άουτ
Ο Χάβερτζ συνέκλινε στην περιοχή από δεξιά και έκανε ωραίο σουτ προς την κλειστή γωνία, για το 1-1 της Άρσεναλ στο ματς
Πάνω κάτω το ματς στα τελευταία λεπτά, με την Άρσεναλ να έχει τα δικά της σουτ, αλλά να σταματάνε όλα στους παίκτες της Τσέλσι
Δυνατό σουτ του Ρις Τζέιμς από μακριά, με τον Ράγια να αποκρούει με τις γροθιές
Καλό σουτ του Πάλμερ από μακριά, αλλά ο Ράγια έπεσε και μπλόκαρε στη γωνία του
Ο Τζόλης δεν έχει πάρει πολλές μπάλες στο ξεκίνημα με την Άρσεναλ να παίζει πολύ από δεξιά, με τον Σάκα
Ωραίο γύρισμα του Τζόλη από αριστερά, με το σουτ του Χάβετζ να κοντράρει όμως για την Άρσεναλ
Πολλά λάθη στην άμυνα της Τσέλσι και συνεχόμενα σουτ από την Άρσεναλ, με την μπάλα να χτυπάει και στο δοκάρι, πριν καταλήξει στα δίχτυα από τον Καλαφιόρι
Η Άρσεναλ έχει πάρει την κατοχή της μπάλας μετά το γρήγορο γκολ της Τσέλσι και πιέζει για την ισοφάριση
Ωραίο σουτ του Ρότζερς με τη μία έξω από την περιοχή, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα για το 1-0 της Τσέλσι στο ματς
Όλα έτοιμα για να αρχίσει το ματς
Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες
Διαιτητής του αγώνα είναι ο Κρις Κάβαναγκ, με τον Ντάρεν Ίνγκλαντ στο VAR
Άρσεναλ: Ντόουμαν, Κέπα, Ζουμπιμέντι, Χινκαπιέ, Μαντουέκε, Έζε, Γκιόκερες, Μπρούνο Γκιμαράες, Μερίνο.
Τσέλσι: Γκίτενς, Γουέλμπεκ, Γκούστο, Τσαβαρία, Κόλγουιλ, Μπάρκο, Πέντερς, Κουέντα, Εστεβάο.
Μαρτίνες, Άτσεαμπόνγκ, Φοφανά, Λακρουά, Νέτο, Τζέιμς, Λάβια, Χάτο, Πάλμερ, Ρότζερς, Ζοάο Πέδρο
Ράγια, Γουάιτ, Κόνσα, Γκαμπριέλ, Καλαφιόρι, Ράις, Λιούις-Σκέλι, Όντεγκααρντ, Σάκα, Τζόλης, Χάβερτς
Η πρωταθλήτρια Άρσεναλ είναι το φαβορί για το ματς και θα έχει στη βασική της ενδεκάδα και τον Χρήστο Τζόλη, ο οποίος έχει αρχίσει εντυπωσιακά την καριέρα του στους "κανονιέρηδες"
Οι δύο ομάδες του Λονδίνου έχουν ξεκινήσει με 2/2 στην Premier League και θα ψάξουν το απόλυτο στο μεταξύ τους ντέρμπι
Μαζί θα παρακολουθήσουμε το μεγάλο ντέρμπι της Αγγλίας, ανάμεσα σε Άρσεναλ και Τσέλσι