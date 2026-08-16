«Ασημένιος» ο Καραλής με άλμα στα 6 μέτρα, κόντραρε στα ίσα τον εκπληκτικό Ντουπλάντις στον τελικό του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου

Εμμανουήλ Καραλής και Μόντο Ντουπλάντις μας έδωσαν ένα απίθανο “σόου” στον τελικό του επί κοντώ του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου, με τον Έλληνα πρωταθλητή να κοντράρει τον “εξωγήινο” Σουηδό, αλλά να μένει τελικά στη δεύτερη θέση, με κορυφαίο άλμα στα 6 μέτρα. Ρεκόρ αγώνα με 6,15μ. έκανε ο “χρυσός” νικητής. Δείτε το live του αγώνα.

Εμμανουήλ Καραλής και Μόντο Ντουπλάντις έκαναν την εμφάνισή τους στον τελικό του επί κοντώ του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου του Μπέρμινγχαμ περνώντας με τεράστια άνεση τον πήχη στα 5,55 μ..

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Οι δυο “μεγάλοι” αθλητές άφησαν τα 5,70μ. (ύψος που δυσκόλεψε πολλούς αθλητές) για να δοκιμάσουν στα 5,85μ. Με άνεση και στιλ, Καραλή και Ντουπλάντης “πέταξαν” πάνω από τον πήχη, με τον Έλληνα πρωταθλητή να στέλνει… μήνυμα για μετάλλιο!

Λίγα λεπτά μετά, με τέσσερις αθλητές να συνεχίζουν στα 5,95μ., ο Εμμανουήλ Καραλής έκανε μια νέα άψογη προσπάθεια, περνώντας με την πρώτη τον πήχη! Μπαερέ και Τιερί απέτυχαν στο συγκεκριμένο ύψος, γεγονός που έδωσε -σίγουρα- στον Έλληνα Ολυμπιονίκη το ασημένιο μετάλλιο!

Στα 6 μέτρα είχαμε μεγάλη “μάχη” Ο Ντουπλάντις -που είχε αφήσει τα προηγούμενα ύψη- απέτυχε να περάσει, αφήνοντας προσωρινά τον Καραλή στην πρώτη θέση. Ο Έλληνας πρωταθλητής όμως δεν μπόρεσε να περάσει τον πήχη στα 6 μέτρα και να βάλει πρόσθετη πίεση στον Σουηδό. Ο “εξωγήινος” αθλητής πέρασε με τη δεύτερή του προσπάθεια τα έξι μέτρα. Τον ακολούθησε και ο Καραλής, με τη δεύτερή του προσπάθεια.

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Καραλής και Ντουπλάντις άφησαν τα 6,05μ., με τον Σουηδό να κάνει απίστευτο πετυχημένο άλμα στα 6,10μ και τον Έλληνα πρωταθλητή να το ρίχνει με το στήθος, πέφτοντας.

Ο Ντουπλάντις πέρασε τα 6,15μ. με την πρώτη και έβαλε επιπλέον πίεση στον Καραλή. Ο Έλληνας πρωταθλητής έριξε τα 6,10μ. και τα 6,15μ και… έπαιξε τα ρέστα του ανεβάζοντας τον πήχη στα 6,20μ (ύψος που το άφησε ο Σουηδός). Ο Εμμανουήλ Καραλής δεν τα κατάφερε κι έτσι πήρε το ασημένιο μετάλλιο, με τον Ντουπλάντις να μη κάνει άλλη προσπάθεια και να ανεβαίνει στο κορυφαίο σκαλί του βάθρου, με καλύτερη προσπάθεια στα 6,15μ.

Η κατάταξη του τελικού

Μόντο Ντουπλάντις (Σουηδία) – 6.15μ

Εμμανουήλ Καραλής (Ελλάδα) – 6.00μμ

Μπαπτίστ Τιερί (Γαλλία) – 5.85μ

Ματιέ Κολέ (Γαλλία) – 5.70μ

Ολεξάντρ Ονουφρίεβ (Ουκρανία) – 5.70μ (=PB)

Σόντρε Γκούτορμσεν (Νορβηγία) – 5.70μ

Πέδρο Μπουαρό (Πορτογαλία) – 5.70μ

Μπεν Μπρούντερς (Βέλγιο) – 5.70μ

Μπο Κάντα Λίτα Μπάερε (Γερμανία) – 5.70μ

Ίλιο Φίλτχενς (Βέλγιο) – 5.70μ (=PB)

Γκίλιαν Λάντβιχ (Γερμανία) – 5.55μ

Όουεν Χερντ (Μεγάλη Βρετανία) – 5.55μ

Γιούχο Αλασάαρι (Φινλανδία) – 5.55μ

Ματέο Ολιβιέρι (Ιταλία) – 5.55μ