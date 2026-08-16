Αθλητικά

Εμμανουήλ Καραλής live ο τελικός του επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ

Για ένα νέο ελληνικό μετάλλιο στη διοργάνωση, για μια ακόμα «μάχη» κόντρα στον «εξωγήινο», Μόντο Ντουπλάντις
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi
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Ο Εμμανουήλ Καραλής χρειάστηκε μόλις ένα άλμα στα 5.60μ. στον προκριματικό του επί κοντώ, για να βρεθεί στον αποψινό (16.08.2026) τελικό του αγωνίσματος, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου. Ο Μίλτος Τεντόγλου έχει φέρει μέχρι στιγμής στη χώρα μας μετάλλιο τη διοργάνωση του Μπέρμινγχαμ. Στις 21:55 θα ξεκινήσει και ο αγώνας της Ελίνας Τζένγκο, στον τελικό του ακοντισμού.

22:46 | 16.08.2026
Η προσπάθεια του Καραλή στα 5,85μ.
22:45 | 16.08.2026
Το άλμα του Ντουπλάντις στα 5,85μ
22:44 | 16.08.2026

Οπότε, η προσοχή μας στρέφεται πλέον στον τελικό του Καραλή, στο επί κοντώ

22:44 | 16.08.2026
Η Ελίνα Τζένγκο
Η Ελίνα Τζένγκο έμεινε εκτός οκτάδας στον τελικό του ακοντισμού του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος στίβου
Μια άκυρη προσπάθεια και δυο βολές κάτω από τα 55 μέτρα από την Ελληνίδα πρωταθλήτρια
22:44 | 16.08.2026

Η τελευταία προσπάθεια της Τζένγκο στον τελικό του ακοντισμού

22:34 | 16.08.2026
Στην 11η θέση με 54,01 η Τζένγκο - Ολοκληρώνει την παρουσία της στον τελικό
22:33 | 16.08.2026

Λίγο καλύτερη από την προηγούμενή της, όμως

22:33 | 16.08.2026

Κάτω από τα 55 μέτρα και αυτή

22:33 | 16.08.2026

Η τριτη προσπάθεια της Τζένγκο

22:32 | 16.08.2026
Πέρασε και τα 5,85 ο Καραλής με την πρώτη τους προσπάθεια, όπως και ο Ντουπλάντις
22:30 | 16.08.2026

Η σειρά του Καραλή

22:30 | 16.08.2026

Ο Ντουπλάντις πέρασε με άνεση τα 5.85 μ

22:28 | 16.08.2026

Η πρώτη έγκυρη προσπάθεια της Τζένγκο με βολή στα 53.09

22:28 | 16.08.2026

Στα 5,85 ανέβηκε ο πήχης

22:20 | 16.08.2026

Με δέκα αθλητές συνεχίζεται το επί κοντώ

22:20 | 16.08.2026

Στον τελικό του επί κοντώ οι προσπαθειες έχουν μείνει στο 5,70μ. ύψοςε που φαίνεται πως δυσκολεύει πολλούς αθλητές

22:19 | 16.08.2026

53.09 η Τζένγκο στη δεύτερή της προσπάθεια - Είναι 12η αυτή τη στιγμή

22:15 | 16.08.2026

Κάτω από τα 55 μέτρα η δευτερη προσπάθεια της Τζένγκο

21:58 | 16.08.2026

Η Τζένγκο έβγαλε άκυρη την πρώτη της προσπάθεια

21:56 | 16.08.2026

Στιγμές... χαβαλέ μεταξύ Καραλή και Ντουπλάντις

21:46 | 16.08.2026

Να αναφέρουμε ότι πλέον ξεκίνησε και ο τελικός της Ελίνας Τζένγκο στον ακοντισμό

21:44 | 16.08.2026

Στο 5.70 έχει ανέβει αυτή τη στιγμή ο πήχης

21:33 | 16.08.2026

Μάλλον στο 5.85 θα πάνε Καραλής και Ντουπλάντις

21:31 | 16.08.2026

Έχουν αρχίσει οι δεύτερες προσπάθειες στα 5,55μ. μιας και υπάρχουν αθλητές που δεν πέρασαν τον πήχη

21:30 | 16.08.2026

Άνετος και ο Καραλής στα 5.55μ.

21:30 | 16.08.2026

Η πρώτη προσπάθεια του Ντουπλάντις

21:25 | 16.08.2026

Η παρουσίαση του Καραλή

21:24 | 16.08.2026

Ο Καραλής πέρασε και αυτός με ευκολία τα 5.55μ.

21:22 | 16.08.2026

Σε λίγο θα κάνει την πρώτη του προσπάθεια και ο Καραλής

21:21 | 16.08.2026

Πέρασε πάνω από τον πήχη σαν σε προπόνηση

21:21 | 16.08.2026

Από τα 5.55μ. ξεκίνησε ο Ντουπλάντις... έτσι για να "ζεσταθεί"

21:18 | 16.08.2026

Ο κορυφαίος Έλληνας επικοντιστής χρειάστηκε μόλις ένα άλμα στον πριοκριματικό, για να πιάσει το όριο των 5,60μ. για να κλείσει νέα κόντρα με τον εξωγήινο Μόντο Ντουπλάντις

21:16 | 16.08.2026

Από τα 5.55μ. ξεκίνησαν οι προσπάθειες των αθλητών. καραλής και -φυσικά- ο Ντουπλάντις αναμένεται να μπουν πιο μετά στον τελικό

21:15 | 16.08.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου του Μπέρμινγχαμ, με τη συμμετοχή του Εμμανουήλ Καραλή

21:15 | 16.08.2026
Καλό βράδυ από το Newsit.gr
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