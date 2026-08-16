Εμμανουήλ Καραλής live ο τελικός του επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ

Ο Εμμανουήλ Καραλής χρειάστηκε μόλις ένα άλμα στα 5.60μ. στον προκριματικό του επί κοντώ, για να βρεθεί στον αποψινό (16.08.2026) τελικό του αγωνίσματος, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου. Ο Μίλτος Τεντόγλου έχει φέρει μέχρι στιγμής στη χώρα μας μετάλλιο τη διοργάνωση του Μπέρμινγχαμ. Στις 21:55 θα ξεκινήσει και ο αγώνας της Ελίνας Τζένγκο, στον τελικό του ακοντισμού.
Οπότε, η προσοχή μας στρέφεται πλέον στον τελικό του Καραλή, στο επί κοντώ
Η τελευταία προσπάθεια της Τζένγκο στον τελικό του ακοντισμού
Λίγο καλύτερη από την προηγούμενή της, όμως
Κάτω από τα 55 μέτρα και αυτή
Η τριτη προσπάθεια της Τζένγκο
Η σειρά του Καραλή
Ο Ντουπλάντις πέρασε με άνεση τα 5.85 μ
Η πρώτη έγκυρη προσπάθεια της Τζένγκο με βολή στα 53.09
Στα 5,85 ανέβηκε ο πήχης
Με δέκα αθλητές συνεχίζεται το επί κοντώ
Στον τελικό του επί κοντώ οι προσπαθειες έχουν μείνει στο 5,70μ. ύψοςε που φαίνεται πως δυσκολεύει πολλούς αθλητές
53.09 η Τζένγκο στη δεύτερή της προσπάθεια - Είναι 12η αυτή τη στιγμή
Κάτω από τα 55 μέτρα η δευτερη προσπάθεια της Τζένγκο
Η Τζένγκο έβγαλε άκυρη την πρώτη της προσπάθεια
Στιγμές... χαβαλέ μεταξύ Καραλή και Ντουπλάντις
Να αναφέρουμε ότι πλέον ξεκίνησε και ο τελικός της Ελίνας Τζένγκο στον ακοντισμό
Στο 5.70 έχει ανέβει αυτή τη στιγμή ο πήχης
Μάλλον στο 5.85 θα πάνε Καραλής και Ντουπλάντις
Έχουν αρχίσει οι δεύτερες προσπάθειες στα 5,55μ. μιας και υπάρχουν αθλητές που δεν πέρασαν τον πήχη
Άνετος και ο Καραλής στα 5.55μ.
Η πρώτη προσπάθεια του Ντουπλάντις
Η παρουσίαση του Καραλή
Ο Καραλής πέρασε και αυτός με ευκολία τα 5.55μ.
Σε λίγο θα κάνει την πρώτη του προσπάθεια και ο Καραλής
Πέρασε πάνω από τον πήχη σαν σε προπόνηση
Από τα 5.55μ. ξεκίνησε ο Ντουπλάντις... έτσι για να "ζεσταθεί"
Ο κορυφαίος Έλληνας επικοντιστής χρειάστηκε μόλις ένα άλμα στον πριοκριματικό, για να πιάσει το όριο των 5,60μ. για να κλείσει νέα κόντρα με τον εξωγήινο Μόντο Ντουπλάντις
Από τα 5.55μ. ξεκίνησαν οι προσπάθειες των αθλητών. καραλής και -φυσικά- ο Ντουπλάντις αναμένεται να μπουν πιο μετά στον τελικό
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου του Μπέρμινγχαμ, με τη συμμετοχή του Εμμανουήλ Καραλή