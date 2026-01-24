Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ: Πάνω από 2.000 οπαδοί της Ένωσης στις κερκίδες

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον Αστέρα Τρίπολης για τη 18η αγωνιστική της Super League, με τους οπαδούς της να δίνουν βροντερό “παρών” στις κερκίδες του γηπέδου “Θεόδωρος Κολοκοτρώνης”.

Πάνω από 2.000 οπαδοί της ΑΕΚ βρέθηκαν στην εξέδρα για το εκτός έδρας παιχνίδι της ομάδας του Μάρκο Νίκολιτς με τον Αστέρα Τρίπολης και δημιούργησαν εντυπωσιακή εικόνα στο γήπεδο.

Οι φίλοι της Ένωσης βρέθηκαν στο πλευρό της ομάδας για να τη στηρίξουν στην προσπάθεια που κάνει να επανέλθει στην κορυφή της βαθμολογίας της Super League.

Τόσο στο πέταλο, όσο και στην κεντρική εξέδρα υπήρχαν οπαδοί της ΑΕΚ.