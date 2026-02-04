Αστέρας Τρίπολης – Ολυμπιακός 0-3: Πέρασε νικηφόρα από το «Κολοκοτρώνης» και έκανε και πάλι ερυθρόλευκη την κορυφή

Ένα χαλαρό απόγευμα πέρασε ο Ολυμπιακός στο “Θ. Κολοκοτρώνης”. Η υπεροχή των Πειραιωτών επί του Αστέρα Τρίπολης αποτυπώθηκε με τη νίκη των Πειραιωτών (0-3) στο εξ αναβολής ματς για τη 17η αγωνιστική της Super League. Σκόραρε για δεύτερη σερί αγωνιστική ο Ταρέμι. Κορυφαίοι των φιλοξενούμενων οι Ζέλσον Μαρτίνς και Ποντένσε. Έχασαν ευκαιρίες για περισσότερα γκολ οι παίκτες του Μεντιλίμπαρ.

Ο Ολυμπιακός έσβησε την αγωνιστική του εκκρεμότητα στο πρωτάθλημα και πήρε έτσι το “τρίποντο” που τον ανέβασε στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα της Super League, στο +1 από την ΑΕΚ και στο +2 από τον ΠΑΟΚ, που έχει ένα ματς λιγότερο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το live του αγώνα

Η αναμέτρηση

Ο Ολυμπιακός μπήκε πολύ δυνατά στο ματς έχοντας στο πρώτο δεκάλεπτο δυο μεγάλε ευκαιρίες στα καρέ του Τσιντώτα -με Ποντένσε (2′) και Ταρέμι (8′) και ένα γκολ. Μόλις στο 3′ οι Πειραιώτες κέρδισαν κόρνερ, οι Αρκάδες δεν κατάφεραν να διώξουν, ο Γκαρθία έκλεψε, πλάσαρε μέσα στην περιοχή του Αστέρα Τρίπολης και έκανε το 0-1.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να έχει τον έλεγχο του αγώνα, φτάνοντας με ευκολία στα αντίπαλα καρέ, με τους Ζέλσον Μαρτίνς και Ποντένσε να βάζουν προβλήματα στην αντίπαλη άμυνα. Στηβν μοναδική του “αναλαμπή” (20′) ο Αστέρας Τρίπολης κέρδισε πέναλτι σε ανατροπή του Εμμανουηλίδη από τον Μπρούνο, αλλά η παράβαση ακυρώθηκε για οφσάιντ του παίκτη των γηπεδούχων, τη στιγμή της ασίστ που δέχθηκε.

Επτά λεπτά μετά, ο Ολυμπιακός έφτασε στο 0-2. Ο Ποντένσε έστρωσε από τα αριστερά για τον Ταρέμι που έκανε σουτ με τη μία, η μπάλα κόντραρε στον Σίπτσιτς, μπέρδεψε τον Τσιντώτα που είχε ήδη πέσει και κατέληξε στα δίχτυα. Στη μοναδική καλή στιγμή των Αρκάδων στο πρώτο ημίχρονο (32′) ο Μεντιέτα έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε στον Μπιανκόν, άλλαξε πορεία αλλά ο Τζολάκης ήταν σε ετοιμότητα και μπλόκαρε.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να ελέγχει το ματς και στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 51′ άγγιξε το τρίτο γκολ, με το πλασέ του Έσε να στέλνει την μπάλα να περάσει ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι των Αρκάδων. Στο 59′ ο Ποντένσε έκανε εξαιρετική προσπάθεια, πάσαρε στον Ταρέμι, ο Ιρανός έκανε τη σέντρα – σουτ από αριστερά και ο Μαρτίνς με κοντινή προβολή έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 0-3.

Οι δυο ομάδες προχώρησαν σε αλλαγές στη συνέχεια, με τον Κλέιτον να κάνει το ντεμπούτο του με την ερυθρόλευκη φανέλα και να χάνει στο 73′ μεγάλη ευκαιρία να σκοράρει. Ο Νασιμέντο γύρισε από τα αριστερά, ο Ρέτσος πλάσαρε, με τον Τσιντώτα να διώχνει, ενώ στη συνέχεια ο Βραζιλιάνος επιθετικός δεν μπόρεσε να σκοράρει μέσα από τη μικρή περιοχή.

Ο Αρκάδες συνέχισαν να έχουν καθαρά αμυντικές βλέψεις στο ματς, με τον Ολυμπιακό να δημιουργεί ευκαιρίες, αλλά να μη φτάνει σε άλλο γκολ, μέχρι το φινάλε του αγώνα.

Διαιτητής: Αλέξανδρος Κατσικογιάννης (Ηπείρου)

Βοηθοί: Ισίδωρος Αρμακόλας (Κυκλάδων), Αχιλλέας Νικζάς (Λάρισας)

4ος: Μιχαήλ Ματσούκας (Εύβοιας)

VAR: Ιωάννης Παπαδόπουλος (Μακεδονίας), Δημήτριος Μόσχου (Λασιθίου)