Αστέρας Τρίπολης – Πανσερραϊκός: Ο Αλμύρας ξέσπασε σε κλάματα μετά την ήττα των Αρκάδων στην Super League

Ο Πανσερραϊκός κέρδισε 1-0 τον Αστέρα Τρίπολης στο «Θ. Κολοκοτρώνης» και οι παίκτες των γηπεδούχων δεν κατάφεραν να ελέγξουν τα συναισθήματά τους, μετά το νέα αρνητικό αποτέλεσμα.

Ο Αστέρας Τρίπολης βρίσκεται στην 13η θέση με 16 βαθμούς μία θέση πάνω από τον Πανσερραϊκό που είναι τελευταίος και η ήττα από τους Σερραίους ανάγκασε τον νεαρό ποδοσφαιριστή των Αρκάδων, Χρήστο Αλμύρα να ξεσπάσει σε κλάματα μετά τη λήξη της αναμέτρησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο 20χρονος ήταν απαρηγόρητος και έκλαιγε στον πάγκο της ομάδας του, χαρίζοντας συγκινητικές στιγμές σε όσους βλέπουν αυτό το στιγμιότυπο, θυμίζοντας πόσα σημαίνει για έναν αθλητή μία δύσκολη στιγμή στο αγαπημένο του σπορ.

Ο Αλμύρας αγωνίστηκε ως αλλαγή στο παιχνίδι, αντικαθιστώντας τον Άλχο στο 56ο λεπτό.