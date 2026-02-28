Αταμάν: «Ευχαριστούμε τη FIBA και τη Euroleague για το γελοίο πρόγραμμα»

Η Τουρκία κέρδισε τη Σερβία 78-82 στο Βελιγράδι για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ με τον Εργκίν Αταμάν να ρίχνει τα «πυρά» του σε FIBA και Euroleague για το πρόγραμμα.

Ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του μετά τη νίκη της Τουρκίας ανέφερε ότι όλοι είναι κουρασμένοι εξαιτίας του προγράμματος της FIBA και της Euroleague, τονίζοντας τα πράγματα αντί να βελτιωθούν έχουν χειροτερέψει.

«Δεν ήμουν ήρεμος, ήμουν κουρασμένος. Ευχαριστώ τη FIBA για αυτό το γελοίο καλεντάρι, καθώς και την Euroleague, που μου δίνει την ευθύνη και στους παίκτες την ευκαιρία να εκπροσωπήσουν τη χώρα μας υπό τέτοιες συνθήκες. Είμαστε αναγκασμένοι να εκπροσωπήσουμε τη χώρα μας με αυτόν τον τρόπο. Είμαι κουρασμένος, οι παίκτες είναι κουρασμένοι.

Όχι μόνο εμείς, η Σερβία είναι κουρασμένη. Ήρθα στο Βελιγράδι μετά τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό, με ιδιωτικό αεροπλάνο, στις δύο τα ξημερώματα. Θα είμαι πιο ξεκούραστος στο δεύτερο παιχνίδι. Υποτίθεται θα γινόταν πρόοδος στο κομμάτι αυτό τα τελευταία 4-5 χρόνια, αλλά τα πράγματα έγιναν χειρότερα», ανέφερε ο Τούρκος προπονητής στη συνέντευξη Τύπου.