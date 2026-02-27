Αθλητικά

Σερβία – Τουρκία 78-82: Θρίαμβος στο Βελιγράδι για την ομάδα του Αταμάν με πρωταγωνιστές Όσμαν και Γιούρτσεβεν

Πρώτος σκόρερ για τους Τούρκους ήταν ο Μπιμπέροβιτς, ακολούθησαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού
Ο Τσέντι Όσμαν
Ο Τσέντι Όσμαν με τη φανέλα της Τουρκίας/ REUTERS/Ints Kalnins

Η Τουρκία του Εργκίν Αταμάν επικράτησε της Σερβίας με 82-78 στο Βελιγράδι και έκανε το 3/3 στην προκριματική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027.

Σερβία και Τουρκία έδωσαν μεγάλη μάχη στη Χάλα Πιονίρ του Βελιγραδίου, με την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να βγαίνει νικήτρια, έχοντας για κορυφαίους τους παίκτες του Παναθηναϊκού και τον Μπιμπέροβιτς

Οι Τσέντι Όσμαν (16 πόντοι, 5/7 δίποντα, 6/6 βολές, 3 ριμπάουντ, 6 ασίστ σε 33 λεπτά) και Ομέρ Γιούρτσεβεν (14 πόντοι, 5/7 δίποντα, 4/6 βολές, 8 ριμπάουντ σε 24 λεπτά) έκαναν εξαιρετική δουλειά για τους Τούρκους, οι οποίοι είχαν πρώτο σκόρερ τον Ταρίκ Μπιμπέροβιτς (22 πόντοι, 1/6 δίποντα, 5/10 τρίποντα, 5/5 βολές).

Ο Μπόγκολιουμπ Μάρκοβιτς της Μέγκα ήταν ο κορυφαίος της Σερβίας (19 πόντοι, 6/10 δίποντα, 1/2 τρίποντα, 4/4 βολές, 4 ριμπάουντ, 3 ασίστ σε 23 λεπτά).

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 13-22, 31-46, 54-57, 78-82.

