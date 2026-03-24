Αταμάν: «Ο Χέιζ-Ντέιβις έκανε τη δουλειά του και ο Ναν βρήκε το σκορ του για τη νίκη»

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη στην έδρα της Dubai BC (σ.σ στο Σαράγεβο) και ο Εργκίν Αταμάν στάθηκε στους Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις και Κέντρικ Ναν στις δηλώσεις του μετά τη λήξη του αγώνα.

Ο Αταμάν μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού ανέφερε ότι ο Χέιζ-Ντέιβις έκανε τη δουλειά του στο Σαράγεβο. Και στάθηκε στην πολύ καλή εμφάνιση του Όσμαν, αλλά και στον Ναν που βρήκε σκοράρισμα στο τελευταίο δεκάλεπτο.

Οι δηλώσεις του Εργκίν Αταμάν

«Στο πρώτο ημίχρονο χάσαμε τον Ναν λόγω προβλημάτων με φάουλ. Στη συνέχεια μείναμε πίσω με διψήφια διαφορά. Παίξαμε με ένα λίγο πιο χαμηλό σχήμα, με τον Χέιζ και τον Χουάντσο. Ο Μήτογλου και ο Λεσόρ βοήθησαν επίσης. Βελτιώσαμε την άμυνά μας. Ο Τσέντι έπαιξε πολύ καλά. Ο Νάιτζελ έκανε τη δουλειά του.

Φυσικά, με την εμπειρία μας επιστρέψαμε σταδιακά. Στην τελευταία περίοδο παίξαμε το κανονικό μας παιχνίδι. Αγωνιστήκαμε πολύ καλά. Ο Κέντρικ βρήκε το σκορ του στο τελευταίο δεκάλεπτο. Έχουν κι αυτοί εξαιρετικούς παίκτες, όπως ο Μούσα και ο Μπέικον.

Είναι πολύ δύσκολο να τους σταματήσεις. Σκοράραμε περισσότερους πόντους από την Ντουμπάι BC, κάτι που επίσης δεν είναι εύκολο. Πήραμε μια πολύ σημαντική νίκη».