Αταμάν: Σε εσάς τους δημοσιογράφους σας αρέσει να δημιουργείτε δράμα

Ο Εργκίν Αταμάν ήθελε να δει τον Παναθηναϊκό να βγάζει αντίδραση κόντρα στον ΠΑΟΚ, με τον Τούρκο προπονητή να εμφανίζεται απόλυτα ικανοποιημένος από την εικόνα της ομάδας του.

Ο Παναθηναϊκός διέλυσε τον ΠΑΟΚ με 101-71 στον προημιτελικό του Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας στο μπάσκετ στην Κρήτη, με τον Εργκίν Αταμάν να υποστηρίζει ότι η ομάδα του έπαιξε το τέλειο μπάσκετ.

“Παίξαμε τέλειο μπάσκετ και με απόλυτη συγκέντρωση. Απλώς πρέπει να συνεχίσουμε στην ίδια κατεύθυνση γιατί είναι παιχνίδι αποκλεισμού και πρέπει να έχουμε την ίδια συγκέντρωση”, δήλωσε ο Τούρκος προπονητής του Παναθηναϊκού.

Στη συνέντευξη Τύπου, ο Εργκίν Αταμάν έκανε αναφορά και στους δημοσιογράφους.

“Ξεκινήσαμε το παιχνίδι με πλήρη συγκέντρωση, ξεκινήσαμε να παίζουμε εξαιρετική άμυνα. Στην επίθεση μοιράσαμε την μπάλα. Οι παίκτες έπαιξαν για την ομάδα, κυκλοφόρησαν καλά την μπάλα, παίξαμε καλή ομαδική άμυνα”, τόνισε αρχικά ο Τούρκος προπονητής.

Για τον Χέιζ-Ντέιβις: “Περίμενα ότι είναι ένας πολύ έμπειρος παίκτης με μεγάλη ποιότητα και ήρθε σε μία σπουδαία ομάδα. Όλοι ξέρουν το στιλ παιχνιδιού του. Του μάθαμε μόλις 3-4 σύστημα, αλλά είναι έξυπνος παίκτης και είχε εξαιρετική συνεισφορά σήμερα”.

Για το τι άλλαξε από το παιχνίδι με τον Κολοσσό: “Τίποτα, είναι αθλητισμός, είναι μπάσκετ. Όταν χάνεις από τη Φενέρ στο τελευταίο σουτ είναι φυσιολογικό να απογοητευτείς. Ο Κολοσσός έπαιξε εξαιρετική επίθεση και μας κέρδισε. Μπορεί να συμβεί. Στην κανονική περίοδο χάσαμε την πρώτη θέση. Φέτος ο Ολυμπιακός θα είναι πρώτος κατά 99%.

Εσείς οι δημοσιογράφοι σας αρέσει να δημιουργείτε δράμα, οι στόχοι των μεγάλων ομάδων είναι στο τέλος της σεζόν. Δεν δημιουργήσαμε κανένα δράμα, μετά το ματς με τον Κολοσσό”.