Αταμάν: Στον Παναθηναϊκό αξίζει τη θέση του όποιος καταβάλλει προσπάθεια

Ο Εργκίν Αταμάν ανέλυσε τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της ΑΕΚ, στάθηκε στην κακή εκκίνηση του τριφυλλιού στο παιχνίδι και αναφέρθηκε στις αλλαγές στους ξένους στο ελληνικό ρόστερ μετά την επιστροφή του Λεσόρ.

Ο Παναθηναϊκός πήρε τη νίκη με 103-78 κόντρα στην ΑΕΚ στο Telekom Center Athens για την 21η αγωνιστική της Stoiximan GBL, με τον Εργκίν Αταμάν να έχει πολλά παράπονα από την εικόνα της ομάδας του στο πρώτο δεκάλεπτο αλλά και από την εμφάνιση του Ρισόν Χολμς.

Μετά τη λήξη της αναμέτρησης, ο Τούρκος προπονητής δήλωσε:

“Μετά την καταστροφική αρχή στο πρώτο δεκάλεπτο, αλλάξαμε τη νοοτροπία μας και παίξαμε όπως πρέπει να παίζει ο Παναθηναϊκός. Η ομάδα πρέπει να είναι επιθετική, να κινείται έξυπνα και να έχει ενέργεια, γιατί όταν έχουμε ενέργεια έχουμε και δύναμη.

Στην αρχή δεν ξεκινήσαμε με τη σωστή νοοτροπία στο παρκέ, όμως με την ΑΕΚ παλεύουμε για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης.

Στη συνέχεια αποκτήσαμε τον έλεγχο, αν και βρισκόμασταν πίσω με 17 πόντους, καταφέραμε να επιστρέψουμε και να παίξουμε επιθετικά. Ορισμένοι παίκτες μας έδωσαν την ενέργεια και την επιθετικότητα που χρειαζόμασταν, ειδικά μέσα στη ρακέτα ο Κένεθ Φαρίντ, και γι’ αυτό κάποιοι αξίζουν να βρίσκονται στον Παναθηναϊκό, όποιος καταβάλει προσπάθεια αξίζει τη θέση του.

Την επόμενη εβδομάδα με την προσθήκη του Ματίας Λεσόρ πρέπει να δούμε ποιόν θα “θυσιάσουμε”.

Για τις “φωνές” που έβαλε στους παίκτες του:

“Κατάλαβαν πως έπρεπε να παίξουν επειδή δεν μπορείς να παίζεις ενάντια σε μια καλή ομάδα χωρίς ενέργεια και απλά περπατώντας στο παρκέ. Εντάξει, στο τάιμ άουτ μίλησα έντονα αλλά όλοι είναι επαγγελματίες υψηλού επιπέδου. Ακόμα και οι οπαδοί το κατάλαβαν, τους είπα στο πρώτο τάιμ άουτ, ακούτε πως κάνουν οι οπαδοί μας; Οι παίκτες έχουν χαρακτήρα να το αλλάξουν αυτό για αυτό το λόγο είναι και σε ένα τόσο μεγάλο σύλλογο”.