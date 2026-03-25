Αταμάν στους παίκτες του Παναθηναϊκού: Πολύ σημαντική νίκη με Dubai BC, αλλά η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Dubai BC στο Σαράγεβο (104-107 ένα αποτέλεσμα που του εξασφάλισε μια θέση στην πρώτη δεκάδα του βαθμολογικού πίνακα της Euroleague και του επιτρέπει να… κοιτάζει ψηλά, προς την πρώτη εξάδα. Με τη νίκη αυτή, η ομάδα του Εργκίν Αταμάν ανέβηκε έτσι στο 19-14 (11-6 εντός και 8-8 εκτός έδρας).

Λίγη ώρα μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Dubai BC, ο Εργκίν Αταμάν θέλησε να αποδώσει τα εύσημα στους παίκτες του, στη μίνι ομιλία που έκανε στα αποδυτήρια.

«Καλή προσπάθεια. Γυρίσατε το παιχνίδι στο δεύτερο ημίχρονο. Καλή προσπάθεια, πολύ σημαντική νίκη, συγχαρητήρια. Φυσικά, η δουλειά μας δεν έχει τελειώσει, δεν μπορούμε να χαλαρώσουμε. Αύριο θα είμαστε έτοιμοι για ακόμα έναν τελικό στην έδρα μας κόντρα στην Μονακό. Καλή δουλειά, πάρα πολύ καλή δουλειά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αταμάν.

Την επόμενη αγωνιστική (34η) -που ολοκληρώνει την τελευταία “διαβολοβδομάδα” της φετινής Euroleague- ο Παναθηναϊκός θα φιλοξενήσει τη Μονακό (27.03.2026, 21:15) στο Telekom Center Athens, σε ένα ακόμη πολύ σημαντικό ματς για την κατάταξή του.

