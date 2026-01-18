Αταμάν: «Υπάρχουν κάποιοι παίκτες που δεν μας δίνουν τίποτα, δεν μπορώ να βρω την λύση»

Σκασμένος εμφανίστηκε ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί του ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη.

Ο Παναθηναϊκός επικράτησε του ΠΑΟΚ με 74-69, ωστόσο οι πράσινοι προβλημάτισαν με την εμφάνισή τους στο δεύτερο ημίχρονο, με τον Εργκίν Αταμάν να τονίζει ότι υπάρχουν παίκτες που δεν δίνουν τίποτα στην ομάδα, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να βρει λύση.

«Είμαι ικανοποιημένος που όταν βρεθήκαμε στο -7, βρήκαμε τρόπο να κερδίσουμε. Με κάποιους παίκτες δεν ξέρω τι μπορώ να κάνω. Δεν θέλω να πω κάποια ονόματα. Όλοι το είδαν. Μας λείπει ο Ναν. Επιθετικά έχουμε πρόβλημα. Ελπίζω να επιστρέψει.

Έχουμε πρόβλημα με τον Σλούκα ως μόνο δημιουργό. Δεν μπορώ να βρω την λύση. Οι παίκτες πρέπει να την βρουν. Υπάρχουν κάποιοι παίκτες που δεν μας δίνουν τίποτα. Πρέπει να συνεισφέρουν στην ομάδα. Αν όχι, κάποιοι θα πεθάνουν γιατί πρέπει να παίζουν 30 λεπτά», δήλωσε ο προπονητής του Παναθηναϊκού.