Το απίστευτο άδειασμα του Κωνσταντίνου Καρέτσα στον Τζόναθαν Μπούργκαρντ έγινε viral: «Γερμανός να χορεύει ζεϊμπέκικο»

Το γύρο του διαδικτύου κάνει από το βράδυ της Κυριακής (27.09.2026) η απίστευτη “ποδιά” του Κωνσταντίνου Καρέτσα στον Τζόναθαν Μπούρκαρντ, λίγο μετά το ιστορικό 0-1 του Δημήτρη Κουρμπέλη μέσα στο Άουγκσμπουργκ, που έφερε και την τεράστια νίκη της Εθνικής ποδοσφαίρου μέσα στη Γερμανία.

Στο 79′ του Γερμανία – Ελλάδα, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έδειξε την τεράστια κλάση του, κάνοντας ασύλληπτη ντρίπλα στον Τζόναθαν Μπούρκαρντ, αφήνοντάς τον να ψάχνει την μπάλα.

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Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός της Ντόρτμουντ… χόρεψε τον Τζόναθαν Μπούρκαρντ. Έχοντας τον με πλάτη, «χάιδεψε» την μπάλα, περνώντας την ανάμεσα από τα πόδια του.

“Πρωτη φορά βλέπω Γερμανό να χορεύει ζεϊμπέκικο” ήταν ένα από τα πιο εύστοχα σχόλια που υπήρξαν στα social media, για να περιγράψουν τη συγκεκριμένη φάση.