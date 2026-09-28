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Το απίστευτο άδειασμα του Κωνσταντίνου Καρέτσα στον Τζόναθαν Μπούργκαρντ έγινε viral: «Γερμανός να χορεύει ζεϊμπέκικο»

Ο Γερμανός διεθνής θα θυμάται για χρόνια αυτή την ντρίπλα από τον “αστέρα” της Εθνικής ποδοσφαίρου
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO
ΦΩΤΟ KLODIAN LATO / EUROKINISSI
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Το γύρο του διαδικτύου κάνει από το βράδυ της Κυριακής (27.09.2026) η απίστευτη “ποδιά” του Κωνσταντίνου Καρέτσα στον Τζόναθαν Μπούρκαρντ, λίγο μετά το ιστορικό 0-1 του Δημήτρη Κουρμπέλη μέσα στο Άουγκσμπουργκ, που έφερε και την τεράστια νίκη της Εθνικής ποδοσφαίρου μέσα στη Γερμανία.

Στο 79′ του Γερμανία – Ελλάδα, ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έδειξε την τεράστια κλάση του, κάνοντας ασύλληπτη ντρίπλα στον Τζόναθαν Μπούρκαρντ, αφήνοντάς τον να ψάχνει την μπάλα.

Ο Έλληνας μεσοεπιθετικός της Ντόρτμουντ… χόρεψε τον Τζόναθαν Μπούρκαρντ. Έχοντας τον με πλάτη, «χάιδεψε» την μπάλα, περνώντας την ανάμεσα από τα πόδια του.

@psg.ft7 Karetsas #karetsas #germany #greece #nationsleague #fyp ♬ som original – Felipe GOAT

“Πρωτη φορά βλέπω Γερμανό να χορεύει ζεϊμπέκικο” ήταν ένα από τα πιο εύστοχα σχόλια που υπήρξαν στα social media, για να περιγράψουν τη συγκεκριμένη φάση.

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