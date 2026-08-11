Αθλητικές μεταδόσεις με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Τεντόγλου και Στεφανίδη

Μεγάλη βραδιά για τον ελληνικό αθλητισμό είναι η αποψινή (11/8/2026), με τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο και τις προσπάθειες των Μίλτου Τεντόγλου και Κατερίνας Στεφανίδη στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα να ξεχωρίζουν από τις αθλητικές μεταδόσεις.

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ναϊμέγκεν στην Ολλανδία στη ρεβάνς του 0-0 στο “Γ. Καραϊσκάκης” και θέλει τη νίκη για να προκριθεί στα πλέι οφ του Champions League.

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Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα της ΤΣΣΚΑ 1948 στη ρεβάνς του 1-1 του ΟΑΚΑ και θέλει τη νίκη στη Σόφια για να περάσει στα πλέι οφ του Conference League και να συνεχίσει το φετινό ευρωπαϊκό του ταξίδι.

Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, ξεχωρίζει η μάχη του Μίλτου Τεντόγλου στον τελικό του μήκους, αλλά και η επιστροφή της Κατερίνας Στεφανίδη σε μεγάλη διοργάνωση, μετά τη γέννηση του παιδιού της.

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τρίτης 11 Αυγούστου

12:33 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου Ύψος Προκριματικός Μέρλος, Μίτα

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12:35 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου – Δισκοβολία Προκριματικός Παυλίδης

13:00 Novasports Prime Γιουβέντους – Παλέρμο Calcio Italiano Only in Perth

13:40 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου – 110 μ. εμπ. Προκριματικός Ρούμτσιος

14:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου – Δισκοβολία Προκριματικός Παυλίδης

14:05 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου – 800 μ. Προκριματικός Δεσπολλάρη

14:40 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου – 400 μ. εμπ.Προκριματικός Λεβαντίνος

20:30 ΣΚΑΪ ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας – Παναθηναϊκός UEFA Conference League

20:30 MEGA Ναϊμέγκεν – Ολυμπιακός UEFA Champions League

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2η Ημέρα βράδυ (22:16 Μίλτος Τεντόγλου)

21:05 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου -Επί Κοντώ Προκριματικός Στεφανίδη, Αδαμοπούλου

23:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου – 400 μ. Ημιτελικός Φρανκς