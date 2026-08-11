Αθλητικές μεταδόσεις με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, Τεντόγλου και Στεφανίδη

Μεγάλη βραδιά για τον ελληνικό αθλητισμό είναι η αποψινή (11/8/2026), με τις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού στο ποδόσφαιρο και τις προσπάθειες των Μίλτου Τεντόγλου και Κατερίνας Στεφανίδη στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα να ξεχωρίζουν από τις αθλητικές μεταδόσεις.
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Ναϊμέγκεν στην Ολλανδία στη ρεβάνς του 0-0 στο “Γ. Καραϊσκάκης” και θέλει τη νίκη για να προκριθεί στα πλέι οφ του Champions League.
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Ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στην έδρα της ΤΣΣΚΑ 1948 στη ρεβάνς του 1-1 του ΟΑΚΑ και θέλει τη νίκη στη Σόφια για να περάσει στα πλέι οφ του Conference League και να συνεχίσει το φετινό ευρωπαϊκό του ταξίδι.
Στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου, ξεχωρίζει η μάχη του Μίλτου Τεντόγλου στον τελικό του μήκους, αλλά και η επιστροφή της Κατερίνας Στεφανίδη σε μεγάλη διοργάνωση, μετά τη γέννηση του παιδιού της.
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα της Τρίτης 11 Αυγούστου
12:33 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου Ύψος Προκριματικός Μέρλος, Μίτα
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12:35 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου – Δισκοβολία Προκριματικός Παυλίδης
13:00 Novasports Prime Γιουβέντους – Παλέρμο Calcio Italiano Only in Perth
13:40 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου – 110 μ. εμπ. Προκριματικός Ρούμτσιος
14:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου – Δισκοβολία Προκριματικός Παυλίδης
14:05 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου – 800 μ. Προκριματικός Δεσπολλάρη
14:40 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου – 400 μ. εμπ.Προκριματικός Λεβαντίνος
20:30 ΣΚΑΪ ΤΣΣΚΑ 1948 Σόφιας – Παναθηναϊκός UEFA Conference League
20:30 MEGA Ναϊμέγκεν – Ολυμπιακός UEFA Champions League
21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 2η Ημέρα βράδυ (22:16 Μίλτος Τεντόγλου)
21:05 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου -Επί Κοντώ Προκριματικός Στεφανίδη, Αδαμοπούλου
23:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου – 400 μ. Ημιτελικός Φρανκς