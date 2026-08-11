Ναϊμέγκεν – Ολυμπιακός: Οι Πειραιώτες ψάχνουν διπλό πρόκρισης στα πλέι οφ του Champions League

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει απόψε (20:30, MEGA) τη Ναϊμέγκεν στην Ολλανδία για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League.

Οι δύο ομάδες αναδείχθηκαν ισόπαλες 0-0 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι στο “Γ. Καραϊσκάκης”, με τον Ολυμπιακό να μην πιάνει καλή απόδοση και να καλείται να κερδίσει τους Ολλανδούς στην έδρα τους, προκειμένου να πάρει το εισιτήριο για τα πλέι οφ του Champions League.

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Οι Πειραιώτες πρέπει να κρατήσουν το «μηδέν» στην άμυνα και να παρουσιαστούν αποτελεσματικοί μπροστά στην αντίπαλη εστία, προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι στα… αστέρια.

Εάν τα καταφέρουν, οι ερυθρόλευκοι θα αντιμετωπίσουν στην επόμενη φάση το νικητή του ζευγαριού ανάμεσα στην Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ και την Μπόντο/Γκλιμτ, με τις δύο ομάδες να είναι ισόπαλες 3-3 μετά το πρώτο… ημίχρονο της μεταξύ τους «μάχης».

Να σημειωθεί ότι αν η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ αποκλειστεί από τη Ναϊμέγκεν, θα συνεχίσει το ευρωπαϊκό «ταξίδι» της στη league phase του Europa League.

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Όλοι οι αγώνες ρεβάνς για τον τρίτο προκριματικό του Champions League διεξάγονται την Τρίτη 11 Αυγούστου, καθώς την Τετάρτη 12/8 (22:00) είναι προγραμματισμένη η αναμέτρηση της Παρί Σεν Ζερμέν με την Άστον Βίλα για το Ευρωπαϊκό Σούπερ Καπ που θα λάβει χώρα στη “Red Bull Arena” του Σάλτσμπουργκ.

Το πρόγραμμα των αγώνων ρεβάνς για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League

Τρίτη 11/8

Καϊράτ Αλμάτι (Καζακστάν)-Λέφσκι Σόφιας (Βουλγαρία) 18:00 (0-1)

Σαμπάχ Μπακού (Αζερμπαϊτζάν)-Άαρχους (Δανία) 19:00 (1-2)

Μπόντο/Γκλιμτ (Νορβηγία)-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (Βέλγιο) 19:00 (3-3)

Κάουνο Ζάλγκιρις (Λιθουανία)-Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) 20:00 (0-5)

Ναϊμέγκεν (Ολλανδία)-Ολυμπιακός (Ελλάδα) 20:30 (0-0)

Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Χαποέλ Μπερ Σεβά (Ισραήλ) 21:00 (0-1)

Σλόβαν Μπρατισλάβα (Σλοβακία)-Μιάλμπι (Σουηδία) 21:15 (2-1)

Τσέλιε (Σλοβενία)-Αραράτ Αρμένια (Αρμενία) 21:15 (1-2)

Στουρμ Γκρατς (Αυστρία)-Φενερμπαχτσέ (Τουρκία) 21:30 (0-2)

Λιόν (Γαλλία)-Σπάρτα Πράγας (Τσεχία) 22:00 (1-2)