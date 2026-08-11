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Αθλητικά

Ο Μίλτος Τεντόγλου γράφει ιστορία: Ώρα στέψης για τον Έλληνα πρωταθλητή στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα

Ο κορυφαίος αθλητής του κόσμου θα παλέψει για το τέταρτο χρυσό μετάλλιο του σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ
ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
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Ραντεβού με την ιστορία έχει το βράδυ της Τρίτης (11/8/2026, 22:16) ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο χρυσός Ολυμπιονίκης θα αγωνιστεί στον τελικό του μήκους στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου και στόχος δεν είναι άλλος από την κατάκτηση ακόμα μίας κορυφής.

Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι έτοιμος να γράψει ιστορία και να γίνει ένας από τους ελάχιστους αθλητές με τέσσερις ευρωπαϊκούς τίτλους στο παλμαρέ τους. Το πέτυχε χθες (10/8/2026) ο Γιάκομπ Ινγκεμπρίγκτσεν στα 5.000 μ., θέλει να το επαναλάβει και ο Έλληνας πρωταθλητής στο δικό του αγώνισμα.

Ο Ολυμπιονίκης του μήκους έδειξε να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση στον προκριματικό και ότι αυτός είναι που έχει τον πρώτο λόγο για τη νίκη, σε μια φανταστική γι’ αυτόν χρονιά.

Ο κορυφαίος αθλητής του μήκους στον κόσμο πέρασε με περίπατο στον τελικό, κάνοντας 8.26μ. στη δεύτερη προσπάθειά του. Εκεί, ο Μίλτος Τεντόγλου, όντας το μεγάλο φαβορί, θα επιχειρήσει να κατακτήσει την κορυφή, έχοντας για μεγάλους αντιπάλους τους Σαραμπογιούκοφ και Εχάμερ, την ώρα που οι νεαροί Ιντσόλι και Μπόσκοβιτς εντυπωσίασαν στα προκριματικά.

Ο μεγάλος τελικός είναι προγραμματισμένος για το βράδυ της Τρίτης (11/8/2026) στις 22:16 και θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2.

H Ελληνική Ραδιοφωνική Τηλεόραση εξασφάλισε, μάλιστα, ξεχωριστή μετάδοση για τον τελικό του άλματος εις μήκος ανδρών.

Οι προσπάθειες του Μίλτου Τεντόγλου, αλλά και των υπόλοιπων 11 αθλητών, θα καλυφθούν τηλεοπτικά από το ERT SPORTS 1 HD, κανάλι που βρίσκετε μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας ERTFLIX.

Οι αντίπαλοι του Μίλτου Τεντόγλου στον τελικό

Φραντσέσκο Ετόρε Ιντσόλι (Ιταλία) – 8.34μ (+3.1)

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Λούκα Μπόσκοβιτς (Σερβία) – 8.33μ (+2.4)

Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) – 8.26μ (+1.2)

Εουσέμπιο Κάθερες (Ισπανία) – 8.24μ (+3.1)

Μποζιντάρ Σαραμπογιούκοφ (Βουλγαρία) – 8.20μ (+2.6)

Χάιμε Γκέρα (Ισπανία) – 8.12μ (+2.7)

Σιμόν Εχάμερ (Ελβετία) – 8.10μ (+1.1)

Λέστερ Λεσκάι (Ισπανία) – 8.03μ (+0.9)

Ζέρσον Μπαλντέ (Πορτογαλία) – 7.99μ (+1.7)

Γιανί Σάμσον (Βέλγιο) – 7.97μ (+2.5)Άρτσι Γέο (Μεγάλη Βρετανία) – 7.92μ (+2.2)

Πετρ Μέιντσμιντ (Τσεχία) – 7.91μ (+2.0)

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