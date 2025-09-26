Αθλητικά

Αθλητικές μεταδόσεις με Ολυμπιακός – Καρδίτσα και ΑΕΚ – Προμηθέας για τα ημιτελικά του Super Cup στο μπάσκετ

Τα αθλητικά γεγονότα της Παρασκευής (26.09.2025) που έχουν τηλεοπτική μετάδοση
ΦΩΤΟ Eurokinissi
ΦΩΤΟ Eurokinissi

Οι αγώνες ΑΕΚ – Προμηθέας και Ολυμπιακός – Καρδίτσα για τα ημιτελικά του Super Cup στο μπάσκετ, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (26.09.2025).

Οι αθλητικές μεταδόσεις

10:00 COSMOTE SPORT 6 HD Νούνο Μπόρζες – Τέιλορ Φριτζ ATP 500

12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κάσπερ Ρουντ – Ματέο Μπερετίνι ATP 500

14:00 Novasports 6HD Ryder Cup Γκολφ

14:00 Novasports 4HD WTA 1000 Πεκίνο

16:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λορέντζο Σονέγκο – Αλεξάντερ Ζβέρεφ ATP 500

17:00 ΕΡΤ2 ΑΕΚ – Προμηθέας Super Cup μπάσκετ

19:00 Novasports 6HD Ryder Cup Γκολφ

19:30 Novasports Prime Σάλκε – Γκρόιτερ Φιρτ Bundesliga 2

20:30 ΕΡΤ2 Ολυμπιακός – Καρδίτσα Super Cup μπάσκετ

21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μέλσουνγκεν – Αμβούργο DAIKIN Bundesliga

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Ίτιχαντ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League

21:30 Novasports Start Μιράντες – Σαραγόσα Ποδόσφαιρο

21:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga

22:00 Novasports Prime Τζιρόνα – Εσπανιόλ La Liga

22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γουέστ Μπρομ – Λέστερ EFL Championship

22:15 COSMOTE SPORT 7 HD Μπενφίκα – Ζιλ Βισέντε Liga Portugal

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo