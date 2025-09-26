Αθλητικές μεταδόσεις με Ολυμπιακός – Καρδίτσα και ΑΕΚ – Προμηθέας για τα ημιτελικά του Super Cup στο μπάσκετ

Οι αγώνες ΑΕΚ – Προμηθέας και Ολυμπιακός – Καρδίτσα για τα ημιτελικά του Super Cup στο μπάσκετ, ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της Παρασκευής (26.09.2025).
Οι αθλητικές μεταδόσεις
10:00 COSMOTE SPORT 6 HD Νούνο Μπόρζες – Τέιλορ Φριτζ ATP 500
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD Κάσπερ Ρουντ – Ματέο Μπερετίνι ATP 500
14:00 Novasports 6HD Ryder Cup Γκολφ
14:00 Novasports 4HD WTA 1000 Πεκίνο
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
16:00 COSMOTE SPORT 7 HD Λορέντζο Σονέγκο – Αλεξάντερ Ζβέρεφ ATP 500
17:00 ΕΡΤ2 ΑΕΚ – Προμηθέας Super Cup μπάσκετ
19:00 Novasports 6HD Ryder Cup Γκολφ
19:30 Novasports Prime Σάλκε – Γκρόιτερ Φιρτ Bundesliga 2
20:30 ΕΡΤ2 Ολυμπιακός – Καρδίτσα Super Cup μπάσκετ
21:00 COSMOTE SPORT 9 HD Μέλσουνγκεν – Αμβούργο DAIKIN Bundesliga
21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αλ Ίτιχαντ – Αλ Νασρ Roshn Saudi League
21:30 Novasports Start Μιράντες – Σαραγόσα Ποδόσφαιρο
21:30 Novasports 3HD Μπάγερν Μονάχου – Βέρντερ Βρέμης Bundesliga
22:00 Novasports Prime Τζιρόνα – Εσπανιόλ La Liga
22:00 COSMOTE SPORT 3 HD Γουέστ Μπρομ – Λέστερ EFL Championship
22:15 COSMOTE SPORT 7 HD Μπενφίκα – Ζιλ Βισέντε Liga Portugal