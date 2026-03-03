Αθλητικός διευθυντής Φενερμπαχτσέ: «Είμαστε καλά, ελπίζουμε να είμαστε στην Κωνσταντινούπολη το βράδυ»

Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή δεν θα μπορούσαν να αφήσουν ανεπηρέαστο και τον αθλητισμό, αφού ο Σαρούνας Γιασικεβίτσιους μαζί με τρία μέλη της Φενερμπαχτσέ ήταν μέχρι πρότινος εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι και σήμερα (03/03/26) αναμένεται να επιστρέψουν στην Κωνσταντινούπολη.

Ο παίκτης της Φενερμπαχτσέ, Αρμάντο Μπέικοτ, ο προπονητής, Σαρούνας Γιασικεβίτσιους, ο φυσικοθεραπευτής, Χάιμε Καπέγια Μπόουθα και ο αθλητικός διευθυντής, Ουγκούρ Οζάν Σουλάκ, αποκλείστηκαν τις τελευταίες μέρες στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, αφού έχει κλείσει ο εναέριος χώρος, λόγω των πυραυλικών επιθέσεων του Ιράν.

Ο Σουλάκ προχώρησε σε ανάρτηση στα social media για να ενημερώσει τους φίλους της ομάδας ότι όλα τα μέλη της Φενερμπαχτσέ είναι καλά και πως πρόκειται να επιστρέψουν στην Κωνσταντινούπολη απόψε (03/03/26).

«Όλοι είμαστε καλά. Σε λίγο θα είμαστε όλοι στο αεροπλάνο που θα αναχωρήσει από το Ντουμπάι και ελπίζουμε να είμαστε στην Κωνσταντινούπολη το βράδυ. Ευχαριστούμε για την υποστήριξη και τα μηνύματα», ανέφερε στο μήνυμά του ο αθλητικός διευθυντής της τουρκικής ομάδας.