Ατρόμητος – ΑΕΚ: Ένταση και επέμβαση των ΜΑΤ στο Περιστέρι

Η ΑΕΚ αναδείχθηκε ισόπαλη με τον Ατρόμητο στην 25η αγωνιστική της Super League και το τελικό 2-2, ακολούθησε μικρή ένταση στο γήπεδο του Περιστερίου, ανάμεσα σε οπαδούς και τα ΜΑΤ.

Οπαδοί της ΑΕΚ και του Ατρομήτου πλησίασαν στις εξέδρες του γηπέδου και αντάλλαξαν μερικά… γαλλικά, αλλά η άμεση επέμβαση των ΜΑΤ, απέτρεψε τα χειρότερα στο γήπεδο του Περιστερίου.

Μετά από λίγα λεπτά μάλιστα, οι φίλοι και των δύο ομάδων αποχώρησαν από το γήπεδο κανονικά και χωρίς να έχουμε άλλα… παρατράγουδα, στην αναμέτρηση της Ένωσης με τους Περιστεριώτες.