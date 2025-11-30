Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης 0-1: «Απόδραση» από το Περιστέρι για τους Αρκάδες

Ο Αστέρας Τρίπολης έφθασε σε ένα σημαντικό διπλό με σκορ 1-0 στην έδρα του Ατρομήτου για τη 12η αγωνιστική της Super League, με τον Κάλβιν Κετού να πετυχαίνει το μοναδικό γκολ στο 17ο λεπτό της αναμέτρησης.

Μετά από μία σπουδαία “μάχη” στο Περιστέρι, ο Αστέρας Τρίπολης κατάφερε να πάρει τη νίκη επί του Ατρομήτου και να παραμείνει αήττητος για τέταρτη σερί αγωνιστική, ανεβαίνοντας στη βαθμολογία της Super League.

Με τον Παπαδόπουλο να αποκρούει ξανά πέναλτι και τον Κάλβιν Κεϊτού να σκοράρει στην πρώτη του καλή φάση στο ματς, οι Αρκάδες “απέδρασαν” με το “τρίποντο” από το Περιστέρι. Οι γηπεδούχοι δημιούργησαν ευκαιρίες για την ισοφάριση στη συνέχεια, αλλά δεν μπόρεσαν να βρουν την… απάντηση, με αποτέλεσμα να γνωρίσουν την 7η ήττα τους στη σεζόν.

Ο Αστέρας Τρίπολης έφτασε έτσι τους 11 βαθμούς και είναι στη 10η θέση της βαθμολογίας, ξεπερνώντας τον 11ο Ατρόμητο, που έμεινε στους 9 βαθμούς, μετά τις πρώτες 12 αγωνιστικές της Super League.

Οι συνθέσεις στο Ατρόμητος – Αστέρας Τρίπολης

Ατρόμητος: Χουτεσιώτης, Σταυρόπουλος, Μανσούρ, Τσιγγάρας, Μίχορλ (81′ Παλμεζάνο), Κίνι, Ούρονεν, Αϊτόρ (72′ Φαν Βερτ, Οζέγκοβιτς (63′ Γιουμπιτάνα), Τσαντίλας, Μπακού.

Αστέρας Τρίπολης: Παπαδόπουλος, Ιβάνοφ, Τριανταφυλλόπουλος, Σιλά, Φερνάντες, Γιαμπλόνσκι (79′ Γκονθάλεθ), Αλάγκμπε (60′ Τζανδάρης), Μπαρτόλο (60′ Μεντιέτα), Κέτου, Εμμανουηλίδης, Μακέντα.