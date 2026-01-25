Αθλητικά

Ατρόμητος – Παναθηναϊκός 0-0 Τελικό: Ισοπαλία σε κακό ματς στο Περιστέρι

Χωρίς ρυθμό το παιχνίδι στο Περιστέρι, με την ισοπαλία να μοιάζει δίκαιο αποτέλεσμα
Μονομαχία στο Ατρόμητος - Παναθηναϊκός (KLODIAN LATO
Super League
18η αγωνιστική
0 - 0
Τελικό σκορ
Μονομαχία στο Ατρόμητος - Παναθηναϊκός (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος με 0-0 με τον Ατρόμητο για την 18η αγωνιστική της Super League, σε ένα ματς που οι Περιστεριώτες έφθασαν πιο κοντά σε ένα γκολ, με το άστοχο πέναλτι του Μίχορλ στο 13′.

21:25 | 25.01.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
21:24 | 25.01.2026

Ο Παναθηναϊκός δημιούργησε ελάχιστες καλές στιγμές στο Περιστέρι και έμεινε στο 0-0 με τον Ατρόμητο, ο οποίος έχασε και πέναλτι στην αρχή του αγώνα

21:24 | 25.01.2026
Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 0-0
21:19 | 25.01.2026
Τέλος στο ματς!
21:16 | 25.01.2026
90'
Χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Από σέντρα του Μπακασέτα, ο Ζαρουρί πήρε μία δύσκολη ψηλοκρεμαστή κεφαλιά, με την μπάλα να περνάει λίγο άουτ

21:13 | 25.01.2026
Νωρίτερα η χαμένη ευκαιρία του Τετέι!
21:08 | 25.01.2026

Ο Μπενίτεθ έχει ρίξει στο ματς και τον Σφιντέρσκι για τα τελευταία λεπτά του αγώνα

21:07 | 25.01.2026

Έχει τραυματιστεί ο Τσιριβέγια για τον Παναθηναϊκό και δείχνει να μην μπορεί να συνεχίσει στο ματς

21:00 | 25.01.2026
78'

Τρεις παίκτες του Ατρομήτου βγήκαν στην αντεπίθεση, αλλά ο Μπάκου έκανε αδύναμο γύρισμα

20:59 | 25.01.2026
Η ευκαιρία του Τσιριβέγια νωρίτερα!
20:56 | 25.01.2026
69'
Ευκαιρία για τον Ατρόμητο!

Ο Τσούμπερ σούταρε μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα κόντραρε στον Σιώπη και πέρασε κόρνερ

20:50 | 25.01.2026
65'

Ο Χουτεσιώτης πρόλαβε και έκοψε τον Τουμπά, πριν προλάβει αυτός να πλασάρει από κοντά

20:46 | 25.01.2026
63'
Τεράστια χαμένη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό!

Σέντρα ακριβείας του Κώτσιρα από δεξιά, αλλά ο Τετέι έκανε σκαστή κεφαλιά άουτ εξ επαφής και ενώ ήταν αμαρκάριστος μπροστά από την εστία του Ατρομήτου

20:39 | 25.01.2026
58'

Από κεφαλιά του Τετέι, ο Σάντσες πλάσαρε ωραία προς την εστία, αλλά πάνω στη γραμμή σταμάτησε σαν αμυντικός την μπάλα ο Τετέι, με τον διαιτητή να σφυρίζει όμως και φάουλ στην αρχή της φάσης

20:38 | 25.01.2026
50'
Ευκαιρία για τον Πασναθηναϊκό!

Καλό σουτ του Τσιριβέγια, η μπάλα στα χέρια του Χουτεσιώτη

20:36 | 25.01.2026
48'
Ευκαιρία για τον Ατρόμητο!

Ο Ούρουνεν έκανε καλό σουτ, αλλά έστειλε την μπάλα λίγο άουτ

20:35 | 25.01.2026
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο!
20:19 | 25.01.2026

Με αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο ο Παναθηναϊκός, αφού Μπόκος και Πάντοβιτς αντικαταστάθηκαν από τους Τσιριβέγια και Ρενάτο

20:18 | 25.01.2026

Σε ένα τραγικό πρώτο ημίχρονο, οι δύο ομάδες έκαναν ελάχιστες φάσεις για γκολ, με τον Ατρόμητο να χάνει και πέναλτι, για το 0-0 στο 45'. Ικανοποιημένος με το ισόπαλο αποτέλεσμα πρέπει να είναι ο Παναθηναϊκός.

20:16 | 25.01.2026
45+1'
Ημίχρονο στο Περιστέρι! Ατρόμητος - Παναθηναϊκός 0-0
20:13 | 25.01.2026

Ένα λεπτό ο έξτρα χρόνος στο πρώτο ημίχρονο

20:12 | 25.01.2026
42'

Άσχημη κεφαλιά του Τετέι, μετά από σέντρα από αριστερά για τον Παναθηναϊκό

20:07 | 25.01.2026
40'
Νέα χαμένη ευκαιρία του Ατρομήτου

Μετά από γύρισμα από δεξιά, ο Μπάκου έκανε με τη μία το πλασέ, αλλά δεν βρήκε εστία

20:05 | 25.01.2026
36'
Τεράστια ευκαιρία για τον Ατρόμητο!

Από ενέργεια του Τσαντίλα, ο Γιουμπιτάνα σούταρε με τη μία, αμαρκάριστος μπροστά από τον Λαφόν, αλλά έστειλε την μπάλα μακριά άουτ

20:03 | 25.01.2026
Η φάση με το χαμένο πέναλτι του Ατρομήτου!
20:01 | 25.01.2026
30'

Πολλά φάουλ και κακές επιλογές και από τις δύο ομάδες στο πρώτο μισάωρο του αγώνα

19:53 | 25.01.2026

Χωρίς φάση το ματς, με το πέναλτι να είναι η μοναδική "απειλή" για την εστία και στις δύο πλευρές του γηπέδου

19:48 | 25.01.2026
20'

Ο Παναθηναϊκός προσπαθεί να πάρει την κατοχή της μπάλας μετά το χαμένο πέναλτι του Ατρομήτου

19:44 | 25.01.2026

Στο γήπεδο και το νέο μετεγγραφικό απόκτημα του Παναθηναϊκού, ο Σαντίνο Αντίνο

SUPERLEAGUE 2025-2026 / ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ - ΠΑΟ (KLODIAN LATO / EUROKINISSI)
19:44 | 25.01.2026
13'

Ο Μίρχοφ εκτέλεσε στη γωνία της εστίας του Παναθηναϊκού, αλλά ο Λαφόν εκτινάχθηκε και απέκρουσε

19:43 | 25.01.2026
Το έπιασε ο Λαφόν!
19:42 | 25.01.2026

Ο Γιουμπιτάνα έφυγε στην πλάτη της άμυνας του Παναθηναϊκού και ο Λαφόν τον ανέτρεψε για το πέναλτι υπέρ του Ατρομήτου

19:40 | 25.01.2026
Πέναλτι για τον Ατρόμητο!
19:40 | 25.01.2026

Και έδωσε φάουλ τελικά ο διαιτητής και όχι κόρνερ που έδειξε ο βοηθός

19:40 | 25.01.2026

Έχει τραυματιστεί ο Τουμπά στη φάση

19:36 | 25.01.2026
9'

Πρώτο κόρνερ στο ματς για τον Ατρόμητο

19:31 | 25.01.2026
5'

Ανοιχτό ματς στο ξεκίνημα του αγώνα

19:29 | 25.01.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι!
19:29 | 25.01.2026

Όλα έτοιμα για τη σέντρα στο Περιστέρι

19:29 | 25.01.2026

Βγήκαν στον αγωνιστικό χώρο οι δύο ομάδες

19:22 | 25.01.2026

Οι δύο ομάδες αγωνίστηκαν μεταξύ τους και στο Κύπελλο Ελλάδας στο Περιστέρι, με τον Παναθηναϊκό να επικρατεί με 2-1, χάρη σε γκολ των Τσέριν και Μλαντένοβιτς

19:21 | 25.01.2026

Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου ο Παναθηναϊκός είχε νικήσει με 1-0 χάρη σε γκολ του Τσέριν

19:20 | 25.01.2026

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Βεργέτης, με τον Κατσικογιάννη στο VAR

19:19 | 25.01.2026
Στον πάγκο για τις 2 ομάδες:

 

Ατρόμητος: Αθανασίου, Καραμάνης, Οζέγκοβιτς, Φαν Βέερτ, Παλμεζάνο, Παπαδόπουλος, Κίνι, Αμπαρτζίδης, Μήτογλου, Τσούμπερ, Τζοβάρς

Παναθηναϊκός: Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Πάλμερ-Μπράουν, Γεντβάι, Τσιριβέγια, Σάντσες, Τσέριν, Ταμπόρδα, Παντελίδης, Πελίστρι, Σφιντέρσκι

19:19 | 25.01.2026
Η ενδεκάδα του Ατρομήτου

Χουτεσιώτης, Τσακμάκης, Μανσούρ, Μουντές, Ούρονεν, Τσιγγάρας Μουτουσαμί, Μίχορλ, Γιουμπιτάνα, Μπάκου, Τσαντίλας

19:15 | 25.01.2026
Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

Λαφόν, Ίνγκασον, Τουμπά, Κώτσιρας, Κυριακόπουλος, Σιώπης, Μπακασέτας, Μπόκος, Ζαρουρί, Πάντοβιτς, Τετέι

19:14 | 25.01.2026

Ο Ράφα Μπενίτεθ έχει πάντως αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα του Παναθηναϊκού

19:13 | 25.01.2026

Χαμηλά στη βαθμολογία βρίσκεται όμως και ο Ατρόμητος, που έχει μόλις 16 βαθμούς στη σεζόν

19:12 | 25.01.2026

Με τον Λεβαδειακό να μένει όρθιος και στο Βικελίδης, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε στο -10 από τους Βοιωτούς, έστω και με δύο παιχνίδια λιγότερα

ΦΩΤΟ Eurokinissi
Άρης – Λεβαδειακός 2-2: «Σοκ» για τους Θεσσαλονικείς στις καθυστερήσεις, οι Βοιωτοί απέφυγαν την ήττα με γκολ του Κωστή
Τρίτη αγωνιστική στο πρωτάθλημα χωρίς "τρίποντο" οι "κίτρινοι" - Έκτο σερί ματς που έμειναν αήττητοι οι Βοιωτοί
19:12 | 25.01.2026

Ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του ματς πρόκρισης στο Europa League, αλλά χρειάζεται τη νίκη και στη Super League, για να μη μείνει ακόμη πιο πίσω από την πρώτη 4άδα της βαθμολογίας

19:11 | 25.01.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε το Ατρόμητος - Παναθηναϊκός για τη 18η αγωνιστική της Super League

19:05 | 25.01.2026
Καλησπέρα σας από το Newsit.gr
Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
111
98
94
72
72
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo