Ατρόμητος – ΠΑΟΚ: Για τη νίκη κορυφής στο Περιστέρι οι Θεσσαλονικείς

Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Ατρόμητο στο Περιστέρι (14/12/25, 18:00, Live από το Newsit.gr) για την 14η αγωνιστική της Super League, με στόχο μία νίκη που θα τον διατηρήσει σε απόσταση… βολής από τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό.

Επιστρέφοντας στην Ελλάδα και τη Super League, μετά την ισοπαλία κόντρα στη Λουντογκόρετς στο Europa League, ο ΠΑΟΚ θα ψάξει την 4η σερί νίκη του στο ελληνικό πρωτάθλημα, με αντίπαλο τον Ατρόμητο, ώστε να “πιέσει” τον Ολυμπιακό στην κορυφή της βαθμολογίας, πριν το ντέρμπι των Πειραιωτών με τον Άρη.

Από την άλλη πλευρά, ο Ατρόμητος βρίσκεται σε… τραγική κατάσταση με 5 σερί ήττες και “καίγεται” για ένα θετικό αποτέλεσμα που θα του δώσει βαθμούς, αλλά και ψυχολογία για τη συνέχεια της σεζόν.

Η προαναγγελία της Super League

Ο ΠΑΟΚ έχει πάρει τη νίκη στις δύο τελευταίες επισκέψεις του στο Περιστέρι και με αυτόν τον τρόπο έσπασε ένα σερί που είχε δημιουργήσει ο Ατρόμητος με δύο νίκες και μία ισοπαλία. Παράλληλα, με τη νίκη της ομάδας της Θεσσαλονίκης με 2-0 στις 4 Φεβρουαρίου 2024, έβαλε τέλος σε ένα σερί οκτώ αγώνων χωρίς νίκη φιλοξενούμενου σε καμία από τις δύο έδρες.

Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί συνολικά 28 φορές, με πρώτη από αυτές το μακρινό 1972, όταν στις 26 Νοεμβρίου ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 2-0 χάρη στα γκολ των Σαράφη και Αποστολίδη. Ο Δικέφαλος είχε πέντε νίκες στις πέντε πρώτες επισκέψεις του στην Αθήνα απέναντι στον Ατρόμητο.

Ο Στέλιος Σφακιανάκης ήταν ο πρώτος ποδοσφαιριστής που σκόραρε δύο γκολ στην ίδια αναμέτρηση για τον Ατρόμητο το 2007, ενώ οι Σταύρος Σαράφης και Γιώργος Κούδας το είχαν καταφέρει ήδη από το 1976 για τον ΠΑΟΚ, στην ευρύτερη εκτός έδρας νίκη του επί του Ατρομήτου με σκορ 6-1.

Οι Βέλλιος και Κουλούρης είναι οι άλλοι δύο ποδοσφαιριστές που έχουν σημειώσει ζεύγος γκολ σε αναμέτρηση που έγινε στο Περιστέρι, ενώ ο Ευθύμης Κουλούρης ήταν ο μόνος που είχε σκοράρει και για τις δύο ομάδες σε παιχνίδι Ατρόμητος – ΠΑΟΚ. Με το περσινό του γκολ κατά του Δικεφάλου, προστέθηκε και ο Αμίρ Ουάρντα, ο οποίος είχε σκοράρει και με τα χρώματα της ομάδας της Θεσσαλονίκης στη νίκη του Ατρομήτου με 3-2 στις 7 Ιανουαρίου 2021.

ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ-ΠΑΟΚ

28 ΑΓΩΝΕΣ

7 ΝΙΚΕΣ ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

9 ΙΣΟΠΑΛΙΕΣ

12 ΝΙΚΕΣ ΠΑΟΚ

ΓΚΟΛ: 29-39