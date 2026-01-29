Συμβαίνει τώρα:
Australian Open: Η Ριμπάκινα κέρδισε 2-0 την Πεγκούλα και θα συναντήσει την Σαμπαλένκα στον τελικό

Η τενίστρια από το Καζακστάν δυσκολεύτηκε στο δεύτερο σετ της αναμέτρησης
Η Έλενα Ριμπάκινα
Η Έλενα Ριμπάκινα πανηγυρίζει την πρόκρισή της στον τελικό του Australian Open/ REUTERS/Hollie Adams

Η Έλενα Ριμπάκινα θα βρεθεί στον τελικό του Australian Open, όπου θα αντιμετωπίσει την Αρίνα Σαμπαλένκα. Η Καζάκα τενίστρια κέρδισε με 2-0 σετ (6-3, 7-6) την Πεγκούλα στον ημιτελικό.

Η Πεγκούλα δυσκόλεψε πολύ την Ριμπάκινα στο δεύτερο σετ του ημιτελικού του Australian Open, όμως στο τάι μπρέικ η Καζάκα πήρε τη νίκη και έκλεισε θέση για τον τελικό, εκεί όπου την περίμενε η Σαμπαλένκα, η οποία κέρδισε εύκολα στον πρώτο ημιτελικό την Σβιτολίνα.

Η Λευκορωσίδα τενίστρια προηγείται με 8-6 στις μεταξύ τους αναμετρήσεις και είχε κερδίσει και τον τελικό Australian Open του 2023, στον οποίο είχαν τεθεί αντιμέτωπες.

Καμία από τις δύο αθλήτριες δεν έχει χάσει σετ μέχρι στιγμής στο τουρνουά και ο τελικός του Σαββάτου (31/01/26, 10:30) αναμένεται να είναι εντυπωσιακός.

