Champions League: Ανατροπή με Εμπαπέ και δυο πέναλτι η Ρεάλ Μαδρίτης, απίστευτο 4-4 στο Τορίνο, η Καραμπάγκ «ταπείνωσε» την Μπενφίκα

Έστω κι εάν δυσκολεύτηκε, η Ρεάλ Μαδρίτης μπήκε με το… δεξί στη φετινή League Phase του Champions League. Η Μαρσέιγ προηγήθηκε στο “Μπερναμπέου”, αλλά οι γηπεδούχοι έφτασαν στη νίκη με ισάριθμα γκολ -από εκτελέσεις πέναλτι- του Κιλιάν Εμπαπέ (2-1).

Απίστευτο δεύτερο ημίχρονο στο Γιουβέντους – Ντόρτμουντ, με 8 γκολ (!) και τη “βέκια σινιόρα” να σημειώνει δυο τέρματα στις καθυστερήσεις και να ισοφαρίζει. Η Μπενφίκα προηγήθηκε 2-0 της Καραμπάγκ, με τον Βαγγέλη Παυλίδη να σκοράρει, αλλά οι Αζέροι αντέδρασαν, πέτυχαν τρία γκολ μέσα στην Πορτογαλία και πήραν το εκπληκτικό “διπλό” (2-3). Στο τελευταίο ματς που έκανε “σέντρα” στις 22:00, η Τότεναμ επικράτησε της Βιγιρεάλ (1-0), με αυτογκόλ του τερματοφύλακα των γηπεδούχων.

Ρεάλ – Μαρσέιγ 2-1

Η Ρεάλ Μαδρίτης μπήκε με φόρα στο ματς και στο 2′ είδε τον Εμπαπέ να κάνει ανάποδο ψαλιδάκι και να στέλνει την μπάλα ελάχιστα άουτ. Ο Γάλλος νικήθηκε από τον τερματοφύλακα της Μαρσέιγ στο 10′, στη νέα μεγάλη ευκαιρία των γηπεδούχων. Στο ενδιάμεσο (6′) ο Μασταντουόνο έκανε φοβερή ενέργεια και πλασέ από δεξιά, αλλά η μπάλα σταμάτησε στο δοκάρι.

Κόντρα στη ροή του αγώνα, η Μαρσέιγ έφτασε στο 0-1. Η γαλλική ομάδα έκλεψε στο κέντρο, έφυγε στην κόντρα, ο Γκρίνγουντ έδωσε στον Γουεά, που με δυνατό σουτ μέσα από τη μεγάλη περιοχή έγραψε το 0-1. Η Ρεάλ Μαδρίτης δεν άφησε χρόνο να πάει χαμένο, βγήκε στην επίθεση και στο 27′ κέρδισε πέναλτι, σε ανατροπή του Ροντρίγκο. Ο Εμπαπέ ανέλαβε την εκτέλεση και έφερε το ματς στα ίσα (1-1).

Στα… χασομέρια του πρώτου μέρους, η Ρεάλ Μαδρίτης έχασε μοναδική ευκαιρία να πάρει “κεφάλι’ στο σκορ. Ο Ρούλι “έβγαλε” αρχικά το σουτ του Εμπαπέ και στη συνέχεια έκανε μεγάλη επέμβαση στην προσπάθεια του Μασταντουόνο.

Η προσπάθεια του Κιλιάν Εμπαπέ στο 50′ έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι των γηπεδούχων. Η πίεση των “μερένγγες” γινόταν όλο και πιο έντονη, αφήνοντας κενά στην άμυνά τους, με τον Κουρτουά να έχει… δουλίτσα.

Η Ρεάλ Μαδρίτης είδε την προσπάθειά της για νίκη να δυσκολεύει στο 72′, όταν είδε τον Καρβαχάλ να δίνει κουτουλιά σε αντίπαλο και να αποβάλλεται (έγινε και χρήση του VAR στη φάση). Τελικά, η “βασίλισσα” έφτασε στην ανατροπή και τη νίκη (2-1) με τον διαιτητή να δίνει πέναλτι -για χέρι- και τον Εμπαπέ να σκοράρει και πάλι από τη… βούλα.

Γιουβέντους – Ντόρτμουντ 4-4

Ένα από τα πιο “λαμπερά” ματς της βραδιάς έδωσε λίγες συγκινήσεις στο πρώτο του ημίχρονο. Το Γιουβέντους – Ντόρτμουντ απέκτησε ενδιαφέρον στην επανάληψη, με τους φιλοξενούμενους να ανοίγουν το σκορ στο 53′ με το πλασέ του Αντεγιέμι (0-1). Στο 64′ όμως η “βέκια σινιόρα” έφτασε στο 1-1 με το εκπληκτικό πλασέ του Γιλντίζ.

Η χαρά των γηπεδούχων “έσβησε” στο 65′ και με υπέροχο τρόπο. Ο Ενμετσά “εκτέλεσε” τον Ντι Γκρεγκόριο με απίστευτο σουτ εκτός περιοχής για το 1-2. Και πάλι, όμως, η Γιουβέντους είχε “απάντηση” και μάλιστα άμεση. Στο 67′ ο Βλάχοβιτς βρέθηκε σε θέση βολής και νίκησε τον αντίπαλο “πορτιέρε” για το 2-2.

Η… βροχή από γκολ δεν σταμάτησε όμως εκεί, με την Ντόρτμουντ να σημειώνει άλλα δυο, με τους Κότο (74′) και Μπενσεμπάιμι (86′) να διαμορφώνουν το 2-4 υπέρ της γερμανικής ομάδας. Ακόμα και τότε, η Γιουβέντους δεν το έβαλε κάτω. Στο 90+4′ μείωσε σε 4-3 με το δεύτερο γκολ του Βλάχοβιτς στον αγώνα, για να έρθει στο 90+6′ ο Κέλι με κεφαλιά ψαράκι -από ασίστ του Σέρβου επιθετικού- και να διαμορφώσει το τελικό 4-4.

Μπενφίκα – Καραμπάγκ 2-3

Η Μπενφίκα μπήκε ιδανικά στον αγώνα, αφού στο 6′ ο Σουντάκοβ εκτέλεσε το κόρνερ, ο πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Καραμπάγκ για το 1-0. Οι γηπεδούχοι συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό και στο 16′ έφτασαν σε νέο γκολ. Ο Σουντάκοφ έκανε την κάθετη για τον Βαγγέλη Παυλίδη, ένας αμυνόμενος προσπάθησε να διώξει αλλά ή μπάλα πήγε σε συμπαίκτη του και βγήκε ασίστ στον Έλληνα επιθετικό, ο οποίος βγήκε απέναντι στον αντίπαλο τερματοφύλακα και πλάσαρε με το δεξί διπλασιάζοντας το προβάδισμα των αετών.

Πριν βγει το πρώτο ημίχρονο, η Καραμπάγκ έβγαλε μια αντίδραση, μειώνοντας σε 2-1 με τον Λεάντρο Αντράντε (30′) και σουτ από το ύψος του πέναλτι. Τρία λεπτά μετά, το ο σουτ του Καντί σταμάτησε στο δοκάρι και στην επαναφορά ο Τρουμπίν είπε όχι σε πλασέ του Γιάνκοβιτς. Οι Αζέροι συνέχισαν ανοδικά και στην επανάληψη και στο 48′ έφτασαν στο 2-2 με το πλασέ -από δύσκολη γωνία- του Καμίλο Ντουράν.

Η Μπενφίκα δέχθηκε ένα σοκ που δεν μπόρεσε να το διαχειριστεί και στο τέλος… λύγισε! Στο 86′ ο Κάστσουκ ολοκλήρωσε την ανατροπή των φιλοξενούμενων, κάνοντας το 2-3.

Τότεναμ – Βιγιαρεάλ 1-0

Η Τότεναμ είχε την τύχη με το μέρος της στο ξεκίνημα του αγώνα. Μόλις στο 4′ η Βιγιαρεάλ πέτυχε αυτογκόλ! Ο Μπέργκβαλ έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο Λουίζ Ζούνιορ έχασε την μπάλα από τα χέρια του και την είδε στο βάθος της εστίας του. Απίστευτο λάθος λάθος!

Πριν βγει το πρώτο ημίχρονο, η Τότεναμ είχε δυο περιπτώσεις που ζήτησε πέναλτι (37′ και 43′), αλλά και στις δυο το VAR πήρε απόφαση υπέρ της Βιγιαρεάλ.

Με δυο “διπλά” ξεκίνησε η διοργάνωση

Το πρόγραμμα της πρεμιέρας

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ 0-2

Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 1-3

Γιουβέντους – Ντόρτμουντ

Ρεάλ – Μαρσέιγ

Μπενφίκα – Καραμπάγκ

Τότεναμ – Βιγιαρεάλ

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

19:45 Ολυμπιακός – Πάφος

19:45 Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ

22:00 Άγιαξ – Ίντερ

22:00 Μπάγερν – Τσέλσι

22:00 Λίβερπουλ – Ατλέτικο

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

19:45 Μπριζ – Μονακό

19:45 Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν

22:00 Άιντραχτ – Γαλατάσαραϊ

22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι

22:00 Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα

22:00 Σπόρτινγκ – Καϊράτ