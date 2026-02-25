Αθλητικά

Champions League: Η Γαλατάσαραϊ «λύγισε» την τρομερή Γιουβέντους στην παράταση και «κλείδωσε» τις 16 ομάδες της επόμενης φάσης – Αποτελέσματα, φάσεις και γκολ

Μετά το 5-2 στο πρώτο ματς και το 3-0 στη ρεβάνς, η Γαλατάσαραϊ σκόραρε στην παράταση και πήρε την πρόκριση στους «16» του Champions League
Οι παίκτες της Γαλατάσαραϊ
Οι παίκτες της Γαλατάσαραϊ πανηγυρίζουν το γκολ του Οσιμέν στην παράταση / REUTERS/Guglielmo Mangiapane

Η Γαλατάσαραϊ γλίτωσε στην παράταση την… αυτοκτονία κόντρα στη Γιουβέντους και παρά την ήττα της με 3-2, πήρε την πρόκριση για τους “16” του Champions League, χάρη και στη νίκη της με 5-2 στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων στην Τουρκία.

Με μία φοβερή υπερπροσπάθεια στο ματς, η Γιουβέντους κατάφερε να ισοφαρίσει το σκορ του πρώτου αγώνα, παρότι χρειάστηκε να βρει δύο γκολ με 10 παίκτες κόντρα στη Γαλατάσαραϊ, αλλά η τουρκική ομάδα σκόραρε δύο γκολ στην παράταση και πήρε το “εισιτήριο” για την επόμενη φάση του Champions League.

Η ιταλική ομάδα προηγήθηκε στο 37′ με πέναλτι του Λοκατέλι και σκόραρε δύο ακόμη φορές με Γκάτι και Μακίνι, αν και είχε μείνει με παίκτη λιγότερο από το 47′, εξαιτίας της αποβολής του Κέλι με απευθείας κόκκινη κάρτα. Έστειλε έτσι το ματς στην παράταση, αλλά εκεί “λύγισε” από το αριθμητικό μειονέκτημα και δέχθηκε δύο γκολ από τους φιλοξενούμενους.

Ο Οσιμέν στο 105′ και ο Γιλμάζ στο 118′ “σκότωσαν” τη Γιουβέντους και χάρισαν στην τουρκική ομάδα το τελευταίο “εισιτήριο” για τη φάση των “16” του Europa League.

Τα αποτελέσματα των πλέι οφ του Champions League

Παρί Σεν Ζερμέν – Μονακό 2-2 (5-4 συνολικό σκορ)

Ρεάλ Μαδρίτης – Μπενφίκα 2-1 (3-1)

Αταλάντα – Ντόρτμουντ 4-1 (4-3)

Γιουβέντους – Γαλατάσαραϊ 3-2 (5-7)

