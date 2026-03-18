Champions League live η φάση των 16 της διοργάνωσης

Μεγάλες μάχες για την πρόκριση στους 8 της διοργάνωσης
Ο Γιαμάλ με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα/ REUTERS/Albert Gea

Το Champions League συνεχίζεται με το Μπαρτσελόνα – Νιουκάστλ να ανοίγει το πρόγραμμα. Η Λίβερπουλ υποδέχεται τη Γαλατασαράι και στοχεύει στην ανατροπή. Οι Μπάγερν Μονάχου και Ατλέτικο Μαδρίτης θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά κόντρα σε Αταλάντα και Τότεναμ αντίστοιχα.

19:32 | 18.03.2026
Οι αγώνες της βραδιάς

Μπαρτσελόνα – Νιουκάστλ 3-2 (1-1)

Λίβερπουλ – Γαλατασαράι 22:00 (0-1)

Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα 22:00 (6-1)

Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης 22:00 (2-5)

20:37 | 18.03.2026
Ημίχρονο στη Βαρκελώνη
20:35 | 18.03.2026
Γκολ για την Μπαρτσελόνα με εύστοχη εκτέλεση του Γιαμάλ
20:35 | 18.03.2026
Πέναλτι για τους Καταλανούς
20:34 | 18.03.2026
Είναι ξεκάθαρη η παράβαση

Ο Τρίπιερ τράβηξε από το χέρι τον Ραφίνια μέσα στην περιοχή

20:32 | 18.03.2026
Ο Λετεσιέ στο VAR για να δει μία φάση που ζητάει πέναλτι η Μπαρτσελόνα
20:26 | 18.03.2026
Απίθανη ευκαιρία για την Μπαρτσελόνα

Ο Γιαμάλ έκανε τρομερή ενέργεια, η μπάλα έφτασε στον Ραφίνια που νικήθηκε από τον Ράμσντεϊλ και ο Γιαμάλ σε κενή εστία κατάφερε να στείλει την μπάλα πάνω από το τέρμα

Τεράστια χαμένη ευκαιρία για την Μπαρτσελόνα

Ο Μπερν έβαλε το κορμί του και έβγαλε το σουτ του Λεβαντόφσκι για να κρατήσει το σκορ σε ισορροπία

Η Νιουκάστλ απανταέι ξανά με τον Ελάνγκα, 2-2 το σκορ

Μετά από λάθος του Γιαμάλ ο Μπαρνς σέντραρε από αριστερά και ο Ελάνγκα έκανε το 2-2 σε κενή εστία

20:00 | 18.03.2026
Γκολ για την Μπαρτσελόνα με τον Μπερνάλ

Ο Ραφίνια εκτέλεσε φάουλ, ο Κουμπαρσί πήρε την κεφαλιά και ο Μπερνάλ πλάσαρε, εξ επαφής για το 2-1.

19:53 | 18.03.2026
Γκολ για τη Νιουκάστλ με τον Ελάνγκα, ισορροπία στο ζευγάρι

Ο Χολ βρήκε τον Ελάνγκα και αυτός βγήκε απέναντι από τον Γκαρθία για να τον νικήσει με ωραίο πλασέ

19:45 | 18.03.2026
Γκολ για την Μπαρτσελόνα με τον Ραφίνια

Ο Γιαμάλ έδωσε κάθετα στον Ραφίνια ,εκείνος άλλαξε με τον Φερμίν και με διαγώνιο σουτ από δεξιά έκανε το 1-0

19:45 | 18.03.2026
Ξεκίνησε το παιχνίδι στη Βαρκελώνη
19:35 | 18.03.2026
Βγήκαν οι δύο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο του Καμπ Νου
19:29 | 18.03.2026
Οι ενδεκάδες του αγώνα

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Γιοάν Γκαρσία, Κουμπαρσί, Έρικ Γκαρσία, Μαρτίν, Κανσέλο, Μπερνάλ, Πέδρι, Γιαμάλ, Φερμίν, Ραφίνια, Λεβαντόφσκι 

ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Ράμσντεϊλ, Χολ, Μπερν, Τιαό, Τρίπιερ, Τονάλι, Ζοέλιντον, Ράμσεϊ, Ελάνγκα, Μπαρνς, Γκόρντον

19:28 | 18.03.2026
Το Μπαρτσελόνα - Νιουκάστλ ανοίγει το πρόγραμμα

Το πρώτο παιχνίδι είχε έρθει ισόπαλο 1-1

19:28 | 18.03.2026
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τις ρεβάνς της φάσης των 16 του Champions League που θα συμπληρώσουν τους προημιτελικούς της διοργάνωσης

