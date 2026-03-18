Champions League live η φάση των 16 της διοργάνωσης

Το Champions League συνεχίζεται με το Μπαρτσελόνα – Νιουκάστλ να ανοίγει το πρόγραμμα. Η Λίβερπουλ υποδέχεται τη Γαλατασαράι και στοχεύει στην ανατροπή. Οι Μπάγερν Μονάχου και Ατλέτικο Μαδρίτης θέλουν να τελειώσουν τη δουλειά κόντρα σε Αταλάντα και Τότεναμ αντίστοιχα.
Μπαρτσελόνα – Νιουκάστλ 3-2 (1-1)
Λίβερπουλ – Γαλατασαράι 22:00 (0-1)
Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα 22:00 (6-1)
Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης 22:00 (2-5)
Ο Τρίπιερ τράβηξε από το χέρι τον Ραφίνια μέσα στην περιοχή
Ο Γιαμάλ έκανε τρομερή ενέργεια, η μπάλα έφτασε στον Ραφίνια που νικήθηκε από τον Ράμσντεϊλ και ο Γιαμάλ σε κενή εστία κατάφερε να στείλει την μπάλα πάνω από το τέρμα
Ο Μπερν έβαλε το κορμί του και έβγαλε το σουτ του Λεβαντόφσκι για να κρατήσει το σκορ σε ισορροπία
Μετά από λάθος του Γιαμάλ ο Μπαρνς σέντραρε από αριστερά και ο Ελάνγκα έκανε το 2-2 σε κενή εστία
Ο Ραφίνια εκτέλεσε φάουλ, ο Κουμπαρσί πήρε την κεφαλιά και ο Μπερνάλ πλάσαρε, εξ επαφής για το 2-1.
Ο Χολ βρήκε τον Ελάνγκα και αυτός βγήκε απέναντι από τον Γκαρθία για να τον νικήσει με ωραίο πλασέ
Ο Γιαμάλ έδωσε κάθετα στον Ραφίνια ,εκείνος άλλαξε με τον Φερμίν και με διαγώνιο σουτ από δεξιά έκανε το 1-0
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Γιοάν Γκαρσία, Κουμπαρσί, Έρικ Γκαρσία, Μαρτίν, Κανσέλο, Μπερνάλ, Πέδρι, Γιαμάλ, Φερμίν, Ραφίνια, Λεβαντόφσκι
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Ράμσντεϊλ, Χολ, Μπερν, Τιαό, Τρίπιερ, Τονάλι, Ζοέλιντον, Ράμσεϊ, Ελάνγκα, Μπαρνς, Γκόρντον
Το πρώτο παιχνίδι είχε έρθει ισόπαλο 1-1
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τις ρεβάνς της φάσης των 16 του Champions League που θα συμπληρώσουν τους προημιτελικούς της διοργάνωσης