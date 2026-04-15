Champions League live με Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης και Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Ολοκληρώνεται το βράδυ της Τετάρτης (15.04.2026) το πρόγραμμα των προημιτελικών του Champions League και βγαίνουν τα ζευγάρια της τετράδας. Το Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης ξεχωρίζει, ενώ το Άρσεναλ-Σπόρτινγκ Λισαβόνας δίνει και αυτό ένα «εισιτήριο» για τους «4» της διοργάνωσης.
Στον αγωνιστικό χώρο οι ομάδες στα δυο γήπεδα
Η Παρί Σεν Ζερμέν περιμένει το νικητή από τις “μάχες” της Μπάγερν με την Ρεάλ
Θυμίζουμε ότι η η Ατλέτικο Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση τον νικητή του ζευγαριού Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Οι συνθέσεις του Άρσεναλ – Σπόρτινγκ
Άρσεναλ: Ράγια, Μοσκέρα, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Χινκαπιέ, Θουμπιμέντι, Ράις, Μαντουέκε, ‘Εζε, Μαρτινέλι, Γκιόκερες
Σπόρτινγκ: Ρουί Σίλβα, Κουαρέσμα, Ντιομαντέ, Ινάσιο, Αραούχο, Χιούλμαντ, Μορίτα, Τζένι, Τρινκάο, Γκονσάλβες, Σουάρεζ
Οι συνθέσεις του Μπάγερν - Ρεάλ
Μπάγερν Μονάχου: Νόιερ, Ουπαμεκανό, Τα, Κίμιχ, Γκνάμπρι, Κέιν, Ντίας, Ολίσε, Λάιμερ, Στάνισιτς, Πάβλοβιτς.
Ρεάλ Μαδρίτης: Λούνιν, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Μιλιτάο, Ρίντιγκερ, Μεντί, Μπραχίμ, Μπέλιγχαμ, Βαλβέρδε, Γκιουλέρ, Εμπαπέ, Βινίσιους.
Η Μπάγερν Μονάχου είχε επικρατήσει στο ματς της Μαδρίτης με 2-1 ενώ η Άρσεναλ είχε περάσει από τη Λισαβόνα με 1-0
Πιο συγκεκριμένα, θα παιχτούν απόψε τα Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης και Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τις δυο τελευταίες ρεβάνς για τα προημιτελικά του Champions League