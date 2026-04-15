Champions League live με Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης και Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

Η "τιτανομαχία" στη Βαυαρία και η νέα μάχη στο Λονδίνο ολοκληρώνουν το "παζλ" για τα ημιτελικά
Ολοκληρώνεται το βράδυ της Τετάρτης (15.04.2026) το πρόγραμμα των προημιτελικών του Champions League και βγαίνουν τα ζευγάρια της τετράδας. Το Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης ξεχωρίζει, ενώ το Άρσεναλ-Σπόρτινγκ Λισαβόνας δίνει και αυτό ένα «εισιτήριο» για τους «4» της διοργάνωσης.

21:43 | 15.04.2026

Στον αγωνιστικό χώρο οι ομάδες στα δυο γήπεδα

21:43 | 15.04.2026

Η Παρί Σεν Ζερμέν περιμένει το νικητή από τις “μάχες” της Μπάγερν με την Ρεάλ

21:42 | 15.04.2026

Θυμίζουμε ότι η η Ατλέτικο Μαδρίτης θα αντιμετωπίσει στην επόμενη φάση τον νικητή του ζευγαριού Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

21:42 | 15.04.2026

Οι συνθέσεις του Άρσεναλ – Σπόρτινγκ

Άρσεναλ: Ράγια, Μοσκέρα, Σαλιμπά, Γκάμπριελ, Χινκαπιέ, Θουμπιμέντι, Ράις, Μαντουέκε, ‘Εζε, Μαρτινέλι, Γκιόκερες

Σπόρτινγκ: Ρουί Σίλβα, Κουαρέσμα, Ντιομαντέ, Ινάσιο, Αραούχο, Χιούλμαντ, Μορίτα, Τζένι, Τρινκάο, Γκονσάλβες, Σουάρεζ

21:41 | 15.04.2026

Οι συνθέσεις του Μπάγερν - Ρεάλ

Μπάγερν Μονάχου: Νόιερ, Ουπαμεκανό, Τα, Κίμιχ, Γκνάμπρι, Κέιν, Ντίας, Ολίσε, Λάιμερ, Στάνισιτς, Πάβλοβιτς.

Ρεάλ Μαδρίτης: Λούνιν, Αλεξάντερ-Άρνολντ, Μιλιτάο, Ρίντιγκερ, Μεντί, Μπραχίμ, Μπέλιγχαμ, Βαλβέρδε, Γκιουλέρ, Εμπαπέ, Βινίσιους.

21:41 | 15.04.2026

Η Μπάγερν Μονάχου είχε επικρατήσει στο ματς της Μαδρίτης με 2-1 ενώ η Άρσεναλ είχε περάσει από τη Λισαβόνα με 1-0

21:41 | 15.04.2026

Πιο συγκεκριμένα, θα παιχτούν απόψε τα Μπάγερν Μονάχου – Ρεάλ Μαδρίτης και Άρσεναλ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

21:41 | 15.04.2026

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τις δυο τελευταίες ρεβάνς για τα προημιτελικά του Champions League

21:40 | 15.04.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
