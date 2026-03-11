Αθλητικά

Champions League live τα παιχνίδια της φάσης των «16»

Τα Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι και Παρί Σεν Ζερμέν - Τσέλσι ξεχωρίζουν
Μονομαχία στο παιχνίδι Μπάγερ Λεβερκούζεν - Άρσεναλ
Μονομαχία στο παιχνίδι Μπάγερ Λεβερκούζεν - Άρσεναλ/ REUTERS/Thilo Schmuelgen

Η δεύτερη βραδιά της φάσης των 16 του Champions League έχει κλασικές μάχες των τελευταίων χρόνων. Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται την Μάντσεστερ Σίτι και η Παρί Σεν Ζερμέν την Τσέλσι. Η Μπάγερ Λεβερκούζεν φιλοξενεί την Άρσεναλ, ενώ η Μπόντο Γκλιμτ την Σπόρτινγκ Λισαβόνας του Βαγιαννίδη και του Ιωαννίδη. Ο Έλληνας επιθετικός απουσιάζει λόγω τραυματισμού.

19:36 | 11.03.2026
Τα παιχνίδια της βραδιάς

Μπάγερ Λεβερκούζεν – Άρσεναλ 1-0

Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 22:00

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι 22:00

Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 22:00

20:33 | 11.03.2026
46'
Γκολ για τη Λεβερκούζεν στην έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου, 1-0 το σκορ

Ο Άντριχ πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι μετά από κόρνερ και έβαλε σε μπελάδες τους «κανονιέρηδες»

20:05 | 11.03.2026
Ημίχρονο στο Λεβερκούζεν με τις δύο ομάδες να μένουν ισόπαλες χωρίς σκορ

Η Άρσεναλ είχε το δοκάρι, οι Γερμανοί προσπάθησαν να απειλήσουν στο φινάλε του ημιχρόνου, όμως δεν μπόρεσαν να βρουν δίχτυα

19:57 | 11.03.2026
20'
Δοκάρι για την Άρσεναλ με τον Μαρτινέλι

Ο Βραζιλιάνος βρέθηκε μόνος του στην περιοχή των Γερμανών και τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι με αριστερό δυνατό σουτ

19:50 | 11.03.2026
12'
Η Άρσεναλ είναι πιεστική στο γήπεδο της Λεβερκούζεν, όμως δεν έχει βρει τη μεγάλη φάση μέχρι στιγμής
19:37 | 11.03.2026
Ξεκίνησε η μάχη στη Γερμανία
19:36 | 11.03.2026
Οι ενδεκάδες του πρώτου αγώνα της βραδίας

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ: Μπλάσβιχ, Κουάνσα, Άντριχ, Τεριέ, Ταπσόμπα, Γριμάλδο, Ποκού, Γκαρσία, Παλάσιος, Μάζα, Κοφάν.

ΑΡΣΕΝΑΛ: Ραγιά, Γκάμπριελ, Σαλιμπά, Ινκαπιέ, Τίμπερ, Ράις, Θουμπιμένδι, Μαρτινέλι, Έζε, Σακά, Γκιόκερες.

19:34 | 11.03.2026
Τα παιχνίδια των 22:00 σίγουρα θα προσελκύσουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον

Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται την Μάντσεστερ Σίτι σε ένα κλασικό πλέον παιχνίδι του Champions League, ενώ η Παρί Σεν Ζερμέν την Τσέλσι. Η Μπόντο Γκλιμτ αντιμετωπίζει την Σπόρτινγκ Λισαβόνας

19:32 | 11.03.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Το παιχνίδι Μπάγερ Λεβερκούζεν - Άρσεναλ ξεκινάει μίοα βραδία με πλούσιο ενδιαφέρον

