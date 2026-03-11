Champions League live τα παιχνίδια της φάσης των «16»

Η δεύτερη βραδιά της φάσης των 16 του Champions League έχει κλασικές μάχες των τελευταίων χρόνων. Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται την Μάντσεστερ Σίτι και η Παρί Σεν Ζερμέν την Τσέλσι. Η Μπάγερ Λεβερκούζεν φιλοξενεί την Άρσεναλ, ενώ η Μπόντο Γκλιμτ την Σπόρτινγκ Λισαβόνας του Βαγιαννίδη και του Ιωαννίδη. Ο Έλληνας επιθετικός απουσιάζει λόγω τραυματισμού.
Μπάγερ Λεβερκούζεν – Άρσεναλ 1-0
Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι 22:00
Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι 22:00
Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 22:00
Ο Άντριχ πήρε την κεφαλιά στο δεύτερο δοκάρι μετά από κόρνερ και έβαλε σε μπελάδες τους «κανονιέρηδες»
Η Άρσεναλ είχε το δοκάρι, οι Γερμανοί προσπάθησαν να απειλήσουν στο φινάλε του ημιχρόνου, όμως δεν μπόρεσαν να βρουν δίχτυα
Ο Βραζιλιάνος βρέθηκε μόνος του στην περιοχή των Γερμανών και τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι με αριστερό δυνατό σουτ
ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ: Μπλάσβιχ, Κουάνσα, Άντριχ, Τεριέ, Ταπσόμπα, Γριμάλδο, Ποκού, Γκαρσία, Παλάσιος, Μάζα, Κοφάν.
ΑΡΣΕΝΑΛ: Ραγιά, Γκάμπριελ, Σαλιμπά, Ινκαπιέ, Τίμπερ, Ράις, Θουμπιμένδι, Μαρτινέλι, Έζε, Σακά, Γκιόκερες.
Η Ρεάλ Μαδρίτης υποδέχεται την Μάντσεστερ Σίτι σε ένα κλασικό πλέον παιχνίδι του Champions League, ενώ η Παρί Σεν Ζερμέν την Τσέλσι. Η Μπόντο Γκλιμτ αντιμετωπίζει την Σπόρτινγκ Λισαβόνας
Το παιχνίδι Μπάγερ Λεβερκούζεν - Άρσεναλ ξεκινάει μίοα βραδία με πλούσιο ενδιαφέρον