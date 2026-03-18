Champions League: Μπαρτσελόνα και Λίβερπουλ έχουν εντός έδρας «μάχες», τσεκάρουν «εισιτήριο» Μπάγερν και Ατλέτικο

Βραδιά Champions League και η αποψινή (18.03.2026), με τις τέσσερις αναμετρήσεις της να ολοκληρώνουν το πρόγραμμα της φάσης των «16». Δυο αμφίρροποι αγώνες και δυο προκρίσεις που δεν… σπάνε με τίποτα.

Το Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ ανοίγει το αποψινό πρόγραμμα για τις ρεβάνς της φάσης των «16» του Champions League. Οι Καταλανοί πήραν την ισοπαλία στο ματς της Αγγλίας (1-1) μετά από μέτρια εμφάνιση και ισοφάριση με πέναλτι στο 90… φεύγα. Η πρόκριση κρίνεται στο «Καμπ Νου», με τους «μπλαουγκράνα» να ψάχνουν μια καλύτερη εμφάνιση, που θα τους δώσει το «εισιτήριο».

Ακολουθεί το… κυρίως πιάτο της βραδιάς με τα Λίβερπουλ – Γαλατάσαραϊ, Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα και Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης. Στην ουσία, μόνο το ματς του «Άνφιλντ» συγκεντρώνει ενδιαφέρον.

Μπάγερν Μονάχου και Ατλέτικο Μαδρίτης ετοιμάζονται να «σφραγίσουν» τις προκρίσεις τους. Οι Βαυαροί πέρασαν με 6-1 από την έδρα της Αταλάντα, στο πρώτο ματς, ενώ η «ροχιμπλάνκος» πήραν εμφατική νίκη μέσα στη Μαδρίτης επί της Τότεναμ με 5-2.

Η Λίβερπουλ ηττήθηκε με 1-0 στην Κωνσταντινούπολη από τη Γαλατάσαραϊ κι έτσι θα τα δώσει όλα, για να μπορέσει να φέρει… τούμπα την πρόκριση στην καυτή της έδρα και να φτάσει στα προημιτελικά του Champions League.

Το πρόγραμμα των ρεβάνς στους «16»

Σπόρτινγκ Λισαβόνας – Μπόντο/Γκλιμτ 5-0

Άρσεναλ – Λεβερκούζεν 2-0

Τσέλσι – Παρί Σεν Ζερμέν 0-3

Μάντσεστερ Σίτι – Ρεάλ Μαδρίτης 1-2

18/03 19:45 Μπαρτσελόνα – Νιούκαστλ

18/03 22:00 Μπάγερν Μονάχου – Αταλάντα

18/03 22:00 Λίβερπουλ – Γαλατασαράι

18/03 22:00 Τότεναμ – Ατλέτικο Μαδρίτης

Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά

Παρί Σεν Ζερμέν VS Λίβερπουλ – Γαλατάσαραϊ

Ρεάλ Μαδρίτης VS Αταλάντα – Μπάγερν

Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα VS Ατλέτικο – Τότεναμ

Σπόρτινγκ VS Άρσεναλ

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι VS Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ / Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι VS Αταλάντα ή Μπάγερν

Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα VS Ατλέτικο – Τότεναμ / Μπόντο Γκλιμτ – Σπόρτινγκ ή VS Λεβερκούζεν – Άρσεναλ

Οι ημερομηνίες στο Champions League

Φάση των «16»: 10/11 & 17/18 Μαρτίου 2026

Προημιτελικοί: 7/8 & 14/15 Απριλίου 2026

Ημιτελικοί: 28/29 Απριλίου & 5/6 Μαΐου 2026

Τελικός: 30 Μαΐου 2026 (Βουδαπέστη)