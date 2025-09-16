Champions League τελικά: Απίθανη ισοπαλία στο Τορίνο, νίκες για Ρεάλ, Τότεναμ και εντός έδρας ήττα για την Μπενφίκα του Παυλίδη

Η δεύτερη League Phase στην ιστορία του Champions League ξεκίνησε απόψε και το παιχνίδι στο Τορίνο ανάμεσα στη Γιουβέντους και την Ντόρτμουντ ήταν τρομερό. Οι δύο ομάδες έμειναν ισόπαλες (4-4) με δύο γκολ των γηπεδούχων στις καθυστερήσεις. Η Ρεάλ Μαδρίτης το γύρισε κόντρα στη Μαρσέιγ με δύο πέναλτι του Εμπαπέ. Τρομερή ανατροπή έκανε η Καραμπάγκ κόντρα στην Μπενφίκα (2-3). Η Τότεναμ κέρδισε εύκολα με 1-0 από το 4′.
Αθλέτικ Μπιλμπάο - Άρσεναλ: 0-2
Αϊντχόφεν - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ: 1-3
Ρεάλ Μαδρίτης - Μαρσέιγ: 2-1
Γιουβέντους - Ντόρτμουντ: 4-4
Μπενφίκα - Καραμπάγκ: 2-3
Τότεναμ - Βιγιαρεάλ: 1-0
Η φάση ελέγχεται για offside
Ο Κόουτο με σουτ στην κλειστή γωνία του Κόμπελ έκανε το 3-2
Ο Ροντρίγκο κέρδισε το πέναλτι από τον Κοντογκμπιά
Ο Γουεά ανοίγει το σκορ στην αντεπίθεση.
Ο Παυλίδης με ωραίο πλασέ με το δεξί έκανε δύο τα τέρματα της ομάδας του
Γιουβέντους - Μπορούσια Ντόρτμουντ 22:00
Μπενφίκα - Κάραμπαγκ 22:00
Ρεάλ Μαδρίτης - Μαρσέιγ 22:00
Τότεναμ - Βιγιαρεάλ 22:00
Εύκολα επικράτησαν και οι δύο ομάδες, ξεκινώντας με το δεξί στη διοργάνωση.
Και γκολ και ασίστ ο Μαρτινέλι στην αναμέτρηση.
Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Μακάλιστερ με προβολή πέτυχε το τρίτο γκο των Βέλγων.
Ο Μαρτινέλι έφυγε στην αντεπίθεση και νίκησε τον Ουνάι Σιμόν στο τετ α τετ.
Οι «κανονιέρηδες» έχουν μπει πιο δυνατά στην επανάληψη. Έχουν χάσει μάλιστα δύο καλές ευκαιρίες με τον Γκιόκερες και τον Μαντουέκε.
Η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ είναι μπροστά στο σκορ με 2-0 κόντρα στην Αϊντχόφεν, ενώ η αναμέτρηση Αθλέτικ Μπιλμπάο - Αρσεναλ έμεινε στο μηδεν στο ημίχρονο.
Ο Ελ Χατζ έκανε τρομερή κούρσα, απέφυγε τον αντίπαλό του και με υπέροχο πλασέ έγραψε το 2-0 για τους Βέλγους.
Ο τραυματισμός προήλθε από σύγκρουση με τον συμπαίκτη του Γκάμπριελ Μαγκαλάες.
Ο Φαν Μπόμελ βγήκε στην αντεπίθεση, συνέκλινε και σούταρε από το σημείο του πέναλτι με την μπάλα να καταλήγει στο οριζόντιο δοκάρι των φιλοξενούμενων.
Η Ουνιόν εκμεταλλευεται το πέναλτι και ανοίγει το σκορ στην αναμέτρηση από τα έντεκα βήματα.
Οι ενδεκάδες από το Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ: Κοβάρ, Ντεστ, Φλαμίνγκο, Ομπίσπο, Γκασιορόβσκι, Σχάουτεν, Σαϊμπάρι, Φέιρμαν, Πέρισιτς, Πέπι, Φαν Μπόμελ
ΣΕΝ ΖΙΛΟΥΑΖ: Σέρπεν, Λέισεν, Μπέρτζες, Μακ Άλιστερ, Χαλαϊλί, Ζοργκάν, Ελ Χατζ, Ράσμουσεν, Ντέιβιντ, Ροντρίγκες, Νιάνγκ
Οι ενδεκάδες από το Μπιλμπάο - Άρσεναλ
ΜΠΙΛΜΠΑΟ: Σιμόν, Γοροσαμπέλ, Μπόιρο, Παρέδες, Βιβιάν, Χαουρεγιθάρ, Βέσγα, Μπερενγκέρ, Σάνσετ, Ναβάρο, Ινιάκι Ουίλιαμς
ΑΡΣΕΝΑΛ: Ράγια, Γκάμπριελ, Τίμπερ, Καλαφιόρι, Μοσκέρα, Θουμπιμένδι, Ράις, Μερίνο, Έζε, Μαντουέκε, Γκιόκερες
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025
19:45 Μπριζ – Μονακό
19:45 Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν
22:00 Άιντραχτ – Γαλατάσαραϊ
22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι
22:00 Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα
22:00 Σπόρτινγκ – Καϊράτ
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025
19:45 Ολυμπιακός – Πάφος
19:45 Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ
22:00 Άγιαξ – Ίντερ
22:00 Μπάγερν – Τσέλσι
22:00 Λίβερπουλ – Ατλέτικο
22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα
Ο Ολυμπιακός θα ριχτεί στη «μάχη» την Τετάρτη (17.09.2025). Οι Πειραιώτες επιστρέφουν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά τη σεζόν 2020-21. Πρώτος σταθμός των «ερυθρόλευκων» είναι η κυπριακή Πάφος. Η σέντρα στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα γίνει την στις 19:45.
To πρόγραμμα της πρεμιέρας
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025
19:45 Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ
19:45 Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
22:00 Γιουβέντους – Ντόρτμουντ
22:00 Ρεάλ – Μαρσέιγ
22:00 Μπενφίκα – Καραμπάγκ
22:00 Τότεναμ – Βιγιαρεάλ
Από τους αγώνες της πρεμιέρας της League Phase του Champions League ξεχωρίζουν τα Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ, Γιουβέντους – Ντόρτμουντ, Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ, αλλά και η εντός έδρας «μάχη» της Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη με την Καραμπάγκ.
Η League Phase του Champions League για τη σεζόν 2025-26 ανοίγει αυλαία, με τα 17 της ματς να «μοιράζονται» αυτό το τριήμερο (16, 17 και 18 Σεπτεμβρίου).
Η φάση των προκριματικών ολοκληρώθηκε, η κλήρωση της League Phase πραγματοποιήθηκε και πλέον όλα είναι έτοιμα. Το Champions League επιστρέφει στην καθημερινότητα των ποδοσφαιρόφιλων, με σκοπό να προσφέρει συγκινήσεις και να αναδείξει την κορυφαία ομάδα της Ευρώπης!
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τους αγώνες της πρεμιέρας της League Phase του Champions League
