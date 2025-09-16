Αθλητικά

Champions League τελικά: Απίθανη ισοπαλία στο Τορίνο, νίκες για Ρεάλ, Τότεναμ και εντός έδρας ήττα για την Μπενφίκα του Παυλίδη

Η μπάλα στη σέντρα για την έναρξη του νέου ποδοσφαιρικού «ταξιδιού», που θα αναδείξει τη φετινή κορυφαία ομάδα της Ευρώπης
Οι πανηγυρισμο΄πι της Γιουβέντους
Οι πανηγυρισμο΄πι της Γιουβέντους/ REUTERS/Alberto Lingria

Η δεύτερη League Phase στην ιστορία του Champions League ξεκίνησε απόψε και το παιχνίδι στο Τορίνο ανάμεσα στη Γιουβέντους και την Ντόρτμουντ ήταν τρομερό. Οι δύο ομάδες έμειναν ισόπαλες (4-4) με δύο γκολ των γηπεδούχων στις καθυστερήσεις. Η Ρεάλ Μαδρίτης το γύρισε κόντρα στη Μαρσέιγ με δύο πέναλτι του Εμπαπέ. Τρομερή ανατροπή έκανε η Καραμπάγκ κόντρα στην Μπενφίκα (2-3). Η Τότεναμ κέρδισε εύκολα με 1-0 από το 4′. 

00:10 | 17.09.2025
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
00:08 | 17.09.2025
Η πρώτη αγωνιστική μέρα της League Phase ήταν γεμάτη ανατροπές. Αναμένουμε και άλλες τέτοιες βραδιές από την κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση.
00:08 | 17.09.2025
Το 4-4 της Γιουβέντους στις καθυστερήσεις με την Ντόρτμουντ
00:07 | 17.09.2025
Το 3-4 της Γιουβέντους κόντρα στην Ντόρτμουντ
00:06 | 17.09.2025
Το 2-1 της Ρεάλ Μαδρίτης
00:04 | 17.09.2025
Αναλυτικά τα αποτελέσματα των αποψινών αναμετρήσεων

Αθλέτικ Μπιλμπάο - Άρσεναλ: 0-2

Αϊντχόφεν - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ: 1-3

Ρεάλ Μαδρίτης - Μαρσέιγ: 2-1

Γιουβέντους - Ντόρτμουντ: 4-4

Μπενφίκα - Καραμπάγκ: 2-3

Τότεναμ - Βιγιαρεάλ: 1-0

00:04 | 17.09.2025
(ΦΩΤΟ REUTERS
Champions League: Ανατροπή με Εμπαπέ και δυο πέναλτι η Ρεάλ Μαδρίτης, απίστευτο 4-4 στο Τορίνο, η Καραμπάγκ «ταπείνωσε» την Μπενφίκα
23 γκολ μπήκαν συνολικά κατά την πρώτη βραδιά της πρώτης αγωνιστικής του Champipons League
00:00 | 17.09.2025
Ολοκληρώθηκαν όλες οι αναμετρήσεις της ημέρας, με το Γιουβέντους - Ντόρτμουντ να ξεχωρίζει
23:59 | 16.09.2025
Τελείωσε το παιχνίδι στη Μαδρίτη. Ρεάλ Μαδρίτης - Μαρσέιγ 2-1
23:56 | 16.09.2025
Το 2-4 της Ντόρτμουντ στο Τορίνο
23:56 | 16.09.2025
Το 2-3 της Καραμπάγκ στη Λισαβόνα
23:54 | 16.09.2025
Τελικό στο απίθανο παιχνίδι στο Τορίνο. 4-4 ανάμεσα στη Γιουβέντους και την Ντόρτμουντ
23:53 | 16.09.2025
Μέτρησε το γκολ της Γιουβέντους. 4-4 το στο Τορίνο
23:53 | 16.09.2025
Τελικό στη Λισαβόνα. 2-3 η Καραμπάγκ την Μπερνφίκα
23:52 | 16.09.2025
96'
Απίθανο! Γκολ για τη Γιουβέντους και 4-4 στο Τορίνο

Η φάση ελέγχεται για offside

23:51 | 16.09.2025
Λήξη στο Λονδίνο. 1-0 η Τότεναμ τη Βιγιαρεάλ
23:49 | 16.09.2025
94'
Γκολ για τη Γιουβέντους. 3-4 με τον Βλάχοβιτς στις καθυστερήσεις
23:47 | 16.09.2025
Το 2-3 της Ντόρτμουντ στο Τορίνο
23:43 | 16.09.2025
86'
Γκολ για την Κάραμπακ. 2-3 για τους Αζέρους με τον Κάτσουκ. Τρομερή ανατροπή στη Λισαβόνα
23:43 | 16.09.2025
82'
Γκολ για τη Ρεάλ με πέναλτι του Εμπαπέ. 2-1 στη Μαδρίτη
23:42 | 16.09.2025
81'
Πέναλτι για τη Ρεάλ
23:41 | 16.09.2025
83'
Γκολ για την Ντόρτμουντ! 4-2 κόντρα στη Γιουβέντους από το σημείο του πέναλτι με τον Μπενσεμπαϊνί
23:40 | 16.09.2025
85'
Πέναλτι για την Ντόρτμουντ
23:39 | 16.09.2025
84'
Στο Τορίνο οι διαιτητές κοιτούν το VAR για πέναλτι υπέρ των Γερμανών
23:39 | 16.09.2025
Το 2-2 της Γιουβέντους ενάντια στην Ντόρτμουντ
23:38 | 16.09.2025
Το 1-2 της Ντόρτμουντ στο Τορίνο
23:36 | 16.09.2025
Το 1-1 της Γιουβέντους κόντρα στην Ντόρτμιυντ
23:35 | 16.09.2025
80'
Δοκάρι για τη Γιουβέντους με τον Γιλντίζ
23:33 | 16.09.2025
72'
Κόκκινη κάρτα στον Καρβαχάλ για κουτουλιά στον Ρούλι
23:32 | 16.09.2025
71'
Στη Μαδρίτη ελέγχεται φάση για κόκκινη στον Καρβαχάλ
23:29 | 16.09.2025
75'
Κι άλλο γκολ στο Τορίνο. 2-3 υπέρ της Ντόρτμουντ κόντρα στη Γιουβέντους με τον Κόουτο

Ο Κόουτο με σουτ στην κλειστή γωνία του Κόμπελ έκανε το 3-2

23:21 | 16.09.2025
67'
Γκολ για τη Γιουβέντους με τον Βλάχοβιτς. 2-2 στην αναμέτρηση με την Ντόρτμουντ
23:20 | 16.09.2025
66'
Άμεση απάντηση της Ντόρτμουντ με τον Ενμέτσα. 2-1 για τους Φεστφαλούς κόντρα στη Γιουβέντους
23:17 | 16.09.2025
64'
Γκολ για τη Γιουβέντους με απίθανο γκολ του Γιλντίζ. Ισοφαρίσε σε 1-1 κόντρα στη Ντόρτμουντ
23:16 | 16.09.2025
Το 2-2 της Καραμπάγκ κόντρα στην Μπενφίκα
23:09 | 16.09.2025
53'
Γκολ για την Ντόρτμουντ με τον Αντεγέμι! 0-1 οι Γερμανοί κόντρα στη Γιουβέντους
23:05 | 16.09.2025
48'
Γκολ για την Καραμπάγκ! Ισοφαρίζει σε 2-2 στη Λισαβόνα με τον Ντουράν
23:04 | 16.09.2025
Έναρξη και σε Λισαβόνα (Μπενφίκα - Καραμπάγκ 2-1) και Λονδίνο (Τότεναμ - Βιγιαρεάλ 1-0)
23:00 | 16.09.2025
Ξεκίνησε το παιχνίδι στο Τορίνο (Γιουβέντους - Ντόρτμουντ 0-0)
22:51 | 16.09.2025
Τα σκορ των αγώνων στην ανάπαυλα

Ρεάλ Μαδρίτης - Μαρσέιγ: 1-1

Γιουβέντους - Ντόρτμουντ: 0-0

Μπενφίκα - Καραμπάγκ: 2-1

Τότεναμ - Βιγιαρεάλ: 1-0

22:49 | 16.09.2025
Ημίχρονο σε όλα τα παιχνίδια
22:39 | 16.09.2025
Το 1-1 της Ρεάλ με τον Εμπαπέ από το σημείο του πέναλτι κόντρα στη Μαρσέιγ
22:38 | 16.09.2025
Το 2-1 της Καραμπάγκ κόντρα στην Μπενφίκα
22:36 | 16.09.2025
Το 0-1 της Μαρσέιγ στο Μπερναμπέου
22:33 | 16.09.2025
Το 1-0 της Τότεναμ
22:31 | 16.09.2025
Το γκολ του Βαγγέλη Παυλίδη κόντρα στην Καραμπάγκ
22:30 | 16.09.2025
29'
Ισοφαρίζει ο Εμπαπέ σε 1-1 για τη Ρεάλ από το σημείο του πέναλτι κόνητρα στη Μαρσέιγ
22:30 | 16.09.2025
30'
Γκολ για την Καραμπάγκ. Μειώνει σε 2-1 κόντρα στην Μπερνφίκα
22:25 | 16.09.2025
27'
Πέναλτι για τη Ρεάλ

Ο Ροντρίγκο κέρδισε το πέναλτι από τον Κοντογκμπιά

22:22 | 16.09.2025
22'
Γκολ για την Μαρσέιγ. 1-0 κόντρα στην Ρεάλ στο Μπερναμπέου

Ο Γουεά ανοίγει το σκορ στην αντεπίθεση.

22:21 | 16.09.2025
Το 1-0 της Μπενφίκα κόντρα στην Καραμπάγκ
22:15 | 16.09.2025
15'
Γκολ για την Μπενφίκα με τον Βαγγέλη Παυλίδη! 2-0 μπροστά κόντρα στην Καραμπάγκ

Ο Παυλίδης με ωραίο πλασέ με το δεξί έκανε δύο τα τέρματα της ομάδας του

22:10 | 16.09.2025
Τα highlights της αναμέτρησης Αϊντχόφεν - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ: 1-3
22:09 | 16.09.2025
Τα highlights του αγώνα Αθλέτικ Μπιλμπάο - Άρσεναλ: 0-2
22:05 | 16.09.2025
6'
Γκολ για την Μπενφίκα κόντρα στην Καραμπάγκ με κεφαλιά του Μπαρενετσέα
22:00 | 16.09.2025
4'
1-0 για την Τότεναμ κόντρα στη Βιγιαρεάλ με αυτογκολ του τερματοφύλακα Λουίς Τζούνιορ
22:00 | 16.09.2025
Σέντρα στους αγώνες
21:55 | 16.09.2025
Οι ομάδες έκαναν την εμφάνισή τους σε όλα τα γήπεδα
21:53 | 16.09.2025
Σε πέντε λεπτά θα ξεκινήσουν οι υπόλοιποι αγώνες της πρεμιέρας
21:44 | 16.09.2025
Ακολουθούν οι εξής αναμετρήσεις

Γιουβέντους - Μπορούσια Ντόρτμουντ 22:00

Μπενφίκα - Κάραμπαγκ 22:00

Ρεάλ Μαδρίτης - Μαρσέιγ 22:00

Τότεναμ - Βιγιαρεάλ 22:00

21:43 | 16.09.2025
Άρσεναλ και Ουνιόν πήραν τη νίκη στα πρώτα τους παιχνίδια στο Champions League

Εύκολα επικράτησαν και οι δύο ομάδες, ξεκινώντας με το δεξί στη διοργάνωση. 

21:42 | 16.09.2025
Ο Γκαμπριέλ Μαρτινέλι πανηγυρίζει το γκολ που πέτυχε για την Άρσεναλ (ΦΩΤΟ REUTERS
Champions League: «Διπλό» η Άρσεναλ επί της Μπιλμπάο του Βαλβέρδε πριν τον Ολυμπιακό – Ιστορική νίκη της Σεν Ζιλουάζ στο Αϊντχόφεν
Με "διπλό" ξεκίνησε η Άρσεναλ τη φετινή της πορεία στη League Phase - Στην παρθενική τους συμμετοχή στο Champions League, οι Βέλγοι πήραν και την πρώτη τους νίκη
21:41 | 16.09.2025
Τελικό αποτέλεσμα και στο Μπιλπάο. 2-0 υπέρ της Άρσεναλ
21:38 | 16.09.2025
Το 2-0 του Τροσάρ στο Μπιλμπάο
21:38 | 16.09.2025
Το 3-0 της Ουνιόν με τον Μακάλιστερ
21:34 | 16.09.2025
Ολοκληρηρώθηκε η αναμέτρηση ανάμεσα στην Αϊντχόφεν με την Ουνιούν Σεν Ζιλουάζ. 3-1 υπέρ των Βέλγων.
21:33 | 16.09.2025
90'
Γκολ η Αϊντχόφεν με τον Φαν Μπόμελ κόντρα στην Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Στο 3-1 η αναμέτρηση
21:32 | 16.09.2025
87'
2-0 για την Άρσεναλ. Ο Τροσάρ εκμεταλλεύτηκε την ασίστ του Μαρτινέλι.

Και γκολ και ασίστ ο Μαρτινέλι στην αναμέτρηση.

21:30 | 16.09.2025
Το γκολ του Μαρτινέλι, που έδωσε το προβάδισμα στην Άρσεναλ κόντρα στην Αθλέτικ Μπιλμπάο
21:18 | 16.09.2025
81'
Γκολ για την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. 3-0 για τους Βέλγους.

Μετά από εκτέλεση κόρνερ, ο Μακάλιστερ με προβολή πέτυχε το τρίτο γκο των Βέλγων.

21:17 | 16.09.2025
72'
Η Άρσεναλ κάνει το 1-0 στο Μπιλμπάο κόντρα στην Αθλέτικ

Ο Μαρτινέλι έφυγε στην αντεπίθεση και νίκησε τον Ουνάι Σιμόν στο τετ α τετ.

21:11 | 16.09.2025
Η μεγάλη χαμένη ευκαιρία της Αϊντχόφεν κόντρα στην Ουνιόν
20:52 | 16.09.2025
56'
Η Άρσεναλ είναι πιο πιεστική στο δεύτερο μέρος.

Οι «κανονιέρηδες» έχουν μπει πιο δυνατά στην επανάληψη. Έχουν χάσει μάλιστα δύο καλές ευκαιρίες με τον Γκιόκερες και τον Μαντουέκε. 

20:49 | 16.09.2025
Σέντρα και στο Μπιλμπάο (Αθλέτικ Μπιλμπάο - Άρσεναλ) με το παιχνίδι να είναι στο 0-0
20:48 | 16.09.2025
Ξεκίνησε το Αϊντχόφεν - Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ, στο 2-0 υπέρ των Βέλγων η αναμέτρηση
20:46 | 16.09.2025
Έχουν επιστρέψει οι ομάδες και στα δύο γήπεδα
20:37 | 16.09.2025
Το εντυπωσιακό γκολ του Ελ Χατζ που έκανε το 2-0 στην αναμέτρηση
20:33 | 16.09.2025
Ημίχρονο και στα δύο παιχνίδια

Η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ είναι μπροστά στο σκορ με 2-0 κόντρα στην Αϊντχόφεν, ενώ η αναμέτρηση Αθλέτικ Μπιλμπάο - Αρσεναλ έμεινε στο μηδεν στο ημίχρονο. 

20:29 | 16.09.2025
Ο τραυματισμός του Γκιόκερες στο Μπιλμπάο
20:23 | 16.09.2025
39'
2-0 για την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ κόντρα στην Αϊντχόφεν

Ο Ελ Χατζ έκανε τρομερή κούρσα, απέφυγε τον αντίπαλό του και με υπέροχο πλασέ έγραψε το 2-0 για τους Βέλγους.

20:18 | 16.09.2025
34'
Σηκώθηκε ο Γκιόκερες. Του τοποθετήθηκε επίδεσμος στο κεφάλι.
20:16 | 16.09.2025
32'
Τραυματισμός στο κεφάλι για τον Γκιόκερες, έχει ματώσει στο κεφάλι.

Ο τραυματισμός προήλθε από σύγκρουση με τον συμπαίκτη του Γκάμπριελ Μαγκαλάες. 

20:15 | 16.09.2025
30'
Στο ημίωρο των δύο αναμετρήσεων η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ προηγείται με 1-0 στο Αϊντχόφεν, ενώ το Μπιλμπάο - Άρσεναλ παραμένει στο μηδέν
20:11 | 16.09.2025
Το δοκάρι του Φαν Μπόμελ για την Αϊντχόφεν
20:02 | 16.09.2025
Η εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντέιβιντ, που έκανε το 1-0 κόντρα στην Αϊντχόφεν
19:59 | 16.09.2025
16'
Δοκάρι για την Αϊντχόφεν με τον Φαν Μπόμελ

Ο Φαν Μπόμελ βγήκε στην αντεπίθεση, συνέκλινε και σούταρε από το σημείο του πέναλτι με την μπάλα να καταλήγει στο οριζόντιο δοκάρι των φιλοξενούμενων. 

19:53 | 16.09.2025
10'
Ανοίγουν το σκορ οι Βέλγοι με τον Ντέιβιντ. 0-1 η Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ κόντρα στην Αϊντχόφεν

Η Ουνιόν εκμεταλλευεται το πέναλτι και ανοίγει το σκορ στην αναμέτρηση από τα έντεκα βήματα.

19:45 | 16.09.2025
9'
Πέναλτι για την Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
19:42 | 16.09.2025
Σέντρα στις δύο αναμετρήσεις!
19:39 | 16.09.2025

Οι ενδεκάδες από το Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ: Κοβάρ, Ντεστ, Φλαμίνγκο, Ομπίσπο, Γκασιορόβσκι, Σχάουτεν, Σαϊμπάρι, Φέιρμαν, Πέρισιτς, Πέπι, Φαν Μπόμελ

ΣΕΝ ΖΙΛΟΥΑΖ: Σέρπεν, Λέισεν, Μπέρτζες, Μακ Άλιστερ, Χαλαϊλί, Ζοργκάν, Ελ Χατζ, Ράσμουσεν, Ντέιβιντ, Ροντρίγκες, Νιάνγκ

19:39 | 16.09.2025

Οι ενδεκάδες από το Μπιλμπάο - Άρσεναλ

ΜΠΙΛΜΠΑΟ: Σιμόν, Γοροσαμπέλ, Μπόιρο, Παρέδες, Βιβιάν, Χαουρεγιθάρ, Βέσγα, Μπερενγκέρ, Σάνσετ, Ναβάρο, Ινιάκι Ουίλιαμς

ΑΡΣΕΝΑΛ: Ράγια, Γκάμπριελ, Τίμπερ, Καλαφιόρι, Μοσκέρα, Θουμπιμένδι, Ράις, Μερίνο, Έζε, Μαντουέκε, Γκιόκερες

19:39 | 16.09.2025

Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025

19:45 Μπριζ – Μονακό

19:45 Κοπεγχάγη – Λεβερκούζεν

22:00 Άιντραχτ – Γαλατάσαραϊ

22:00 Μάντσεστερ Σίτι – Νάπολι

22:00 Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα

22:00 Σπόρτινγκ – Καϊράτ

19:39 | 16.09.2025

Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025

19:45 Ολυμπιακός – Πάφος

19:45 Σλάβια Πράγας – Μπόντο Γκλιμτ

22:00 Άγιαξ – Ίντερ

22:00 Μπάγερν – Τσέλσι

22:00 Λίβερπουλ – Ατλέτικο

22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Αταλάντα

19:39 | 16.09.2025

Ο Ολυμπιακός θα ριχτεί στη «μάχη» την Τετάρτη (17.09.2025). Οι Πειραιώτες επιστρέφουν στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση μετά τη σεζόν 2020-21. Πρώτος σταθμός των «ερυθρόλευκων» είναι η κυπριακή Πάφος. Η σέντρα στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα γίνει την στις 19:45.

19:38 | 16.09.2025

To πρόγραμμα της πρεμιέρας

 

Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025

19:45 Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ

19:45 Αϊντχόφεν – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

22:00 Γιουβέντους – Ντόρτμουντ

22:00 Ρεάλ – Μαρσέιγ

22:00 Μπενφίκα – Καραμπάγκ

22:00 Τότεναμ – Βιγιαρεάλ

19:38 | 16.09.2025

Από τους αγώνες της πρεμιέρας της League Phase του Champions League ξεχωρίζουν τα Ρεάλ Μαδρίτης – Μαρσέιγ, Γιουβέντους – Ντόρτμουντ, Αθλέτικ Μπιλμπάο – Άρσεναλ, αλλά και η εντός έδρας «μάχη» της Μπενφίκα του Βαγγέλη Παυλίδη με την Καραμπάγκ.

19:38 | 16.09.2025

Η League Phase του Champions League για τη σεζόν 2025-26 ανοίγει αυλαία, με τα 17 της ματς να «μοιράζονται» αυτό το τριήμερο (16, 17 και 18 Σεπτεμβρίου).

19:38 | 16.09.2025

Η φάση των προκριματικών ολοκληρώθηκε, η κλήρωση της League Phase πραγματοποιήθηκε και πλέον όλα είναι έτοιμα. Το Champions League επιστρέφει στην καθημερινότητα των ποδοσφαιρόφιλων, με σκοπό να προσφέρει συγκινήσεις και να αναδείξει την κορυφαία ομάδα της Ευρώπης!

19:38 | 16.09.2025

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τους αγώνες της πρεμιέρας της League Phase του Champions League

19:33 | 16.09.2025
Καλησπέρα από το Newsit.gr
