Champions League τελικά: Απίθανη ισοπαλία στο Τορίνο, νίκες για Ρεάλ, Τότεναμ και εντός έδρας ήττα για την Μπενφίκα του Παυλίδη

75'

Κι άλλο γκολ στο Τορίνο. 2-3 υπέρ της Ντόρτμουντ κόντρα στη Γιουβέντους με τον Κόουτο

Ο Κόουτο με σουτ στην κλειστή γωνία του Κόμπελ έκανε το 3-2