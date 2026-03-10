Αθλητικά

Champions League τελικά: Η Μπαρτσελόνα ισοφάρισε με πέναλτι στη λήξη! «Εξάσφαιρη» η Μπάγερν στο Μπέργκαμο, «πεντάρα» η Ατλέτικο επί της Τότεναμ

Ήττα για Λίβερπουλ στην Πόλη, ισοπαλία για Μπαρτσελόνα στην Αγγλία, μεγάλες νίκες για Ατλέτικο και Μπάγερν
ΦΩΤΟ Action Images via Reuters
ΦΩΤΟ Action Images via Reuters/Matthew Childs

Η φάση των “16” του Champions League έκανε “σέντρα” το βράδυ της Τρίτης με τα Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ (1-0), Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου (1-6), Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ (5-2) και Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα (1-1).

23:59 | 10.03.2026
23:59 | 10.03.2026
23:58 | 10.03.2026

Λήξη και στο Ατλέτικο - Τότεναμ 5-2

23:52 | 10.03.2026

ΛΗΞΗ στο Αταλάντα - Μπάγερν 1-6

23:52 | 10.03.2026

ΛΗΞΗ στο Νιούκαστλ - Μπαρτσελόνα1-1

23:51 | 10.03.2026
90+6'
ΓΚΟΛ για την Μπαρτσελόνα, 1-1 με την εκτέλεση πέναλτι του Γιαμάλ
23:50 | 10.03.2026
ΠΕΝΑΛΤΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ στο 90+5'
23:50 | 10.03.2026
ΠΕΝΑΛΤΙ ΥΠΕΡ ΤΗΣ ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ στο 90+5'
23:44 | 10.03.2026
90+3'
ΓΚΟΛ για την Αταλάντα 1-6
23:38 | 10.03.2026
86'
ΓΚΟΛ για τη Νιούκαστλ, 1-0

Ο Μέρφι έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο Μπαρνς πλάσαρε εξ επαφής για το 1-0

23:30 | 10.03.2026
76'
ΓΚΟΛ για την Τότεναμ, 5-2
23:25 | 10.03.2026
74'

Ακυρώθηκε γκολ της Νιούκαστλ για οφσάιντ

23:21 | 10.03.2026
68'
ΓΚΟΛ για την Μπάγερν, 0-6
23:19 | 10.03.2026
64'
ΓΚΟΛ για την Μπάγερν, 0-5 με το δεύτερο γκολ του Ολίσε στο ματς, με τον ίδιο τρόπο
23:12 | 10.03.2026
55'
ΓΚΟΛ για την Ατλέτικο, 5-1 με το δεύτερο γκολ του Άλβαρες στο ματς
23:09 | 10.03.2026
56'

Άστοχο σουτ του Οσούλα μέσα από τη μεγάλη περιοχή της Μπαρτσελόνα και θέση αριστερά

23:03 | 10.03.2026
52'
ΓΚΟΛ για την Μπάγερν Μονάχου, 0-4
23:01 | 10.03.2026

Δεύτερο ημίχρονο στο Αταλάντα - Μπάγερν (0-3)

22:50 | 10.03.2026

Δεύτερο ημίχρονο στο Νιούκαστλ - Μπαρτσελόνα (0-0)

22:47 | 10.03.2026

Ημίχρονο στο Ατλέτικο - Τότεναμ 4-1

22:46 | 10.03.2026

Ημίχρονο στο Αταλάντα - Μπάγερν (0-3)

22:43 | 10.03.2026

Ημίχρονο στο Νιούκαστλ - Μπαρτσελόνα (0-0)

22:42 | 10.03.2026
26'
ΓΚΟΛ για την Τότεναμ στην έδρα της Ατλέτικο, 4-1 με τον Πέδρο Πόρο
22:25 | 10.03.2026
23'
ΓΚΟΛ για την Ατλέτικο, 4-0
22:23 | 10.03.2026
25'
ΓΚΟΛ για την Μπάγερν, 3-0 με τον Γκνάμπρι
22:20 | 10.03.2026
22'
ΓΚΟΛ για την Μπάγερν, 2-0 με τον Ολίσε
22:19 | 10.03.2026

Ο Τούντορ κάνει αλλαγή τον τερματοφύλακά του στο 16'

22:17 | 10.03.2026
16'
ΓΚΟΛ για την Ατλέτικο, 3-0

Τραγικό λάθος του ποτιέρε της Τότεναμ. Στην ουσία, έκανε πάσα στον Άλβαρεζ, που σκόραρε σε κενή εστία!

22:17 | 10.03.2026
14'
ΓΚΟΛ για την Ατλέτικο, 2-0, με τον Γκριεζμάν
22:12 | 10.03.2026
16'

Δεν ισχύει η μεγάλη χαμένη ευκαιρία της Νιούκαστλ, λόγω οφσάιντ

22:09 | 10.03.2026
12'
ΓΚΟΛ για την Μπάγερν, 0-1 με τον Στάνισιτς, με πλασέ από τη μικρή περιοχή
22:08 | 10.03.2026
6'
ΓΚΟΛ για την Ατλέτικο, 1-0 με τον Γιορέντε
22:05 | 10.03.2026
9'

Η Μπάγερν συνεχίζει να δημιουργεί ευκαιρίες στην εστία της Αταλάντα

22:05 | 10.03.2026

"Σέντρα" και στο Ατλέτικο - Τότεναμ

22:04 | 10.03.2026
4'

Πρώτες σοβαρές επιθετικές προσπάθειες από την Μπάγερν στο ματς, η Αταλάντα άντεξε

22:00 | 10.03.2026
4'
Πάνω στη γραμμή έδιωξε η Μπαρτσελόνα την κεφαλιά του Τονάλι
21:57 | 10.03.2026

"Σέντρα" στα Αταλάντα - Μπάγερν και Νιούκαστλ - Μπαρτσελόνα

21:57 | 10.03.2026

"Σέντρα" στα Αταλάντα - Μπάγερν και Νιούκαστλ - Μπαρτσελόνα

21:50 | 10.03.2026

Στον αγωνιστικό χώρο οι ομάδες στα τρία γήπεδα

21:50 | 10.03.2026

Οι συνθέσεις στο Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ

ΑΤΛΕΤΙΚΟ: Όμπλακ, Πουμπίλ, Λε Νορμάν, Χάντσκο, Ρουτζέρι, Σιμεόνε, Γιορέντε, Καρντόζο, Λούκμαν, Άλβαρες, Γκριεζμάν

ΤΟΤΕΝΑΜ: Κίνσκι, Ρομέρο, Ντάνσο, Φαν ντε Φεν, Πόρο, Σαρ, Γκρέι, Σπενς, Κόλο Μουανί, Τελ, Ριτσάρλισον

21:50 | 10.03.2026

21:49 | 10.03.2026

Οι συνθέσεις στο Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα

ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Ραμστνέιλ, Τρίπιερ, Τιαό, Μπερν, Χολ, Ράμσεϊ, Τονάλι, Ζοέλιντον, Ελάνγκα, Οσούλα, Μπαρνς

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Γκαρσία, Κανσέλο, Αραούχο, Κουμπαρσί, Μαρτίν, Πέδρι, Μπερνάλ, Γιαμάλ, Λόπεθ, Ραφίνια, Λεβαντόβσκι

21:49 | 10.03.2026

Οι συνθέσεις στο Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου

ΑΤΑΛΑΝΤΑ: Καρνεσέκι, Τζαπακόστα, Χίεν, Κολασίνατς, Μπερνασκόνι, Σουλεμάνα, Ντε Ρόουν, Πάσαλιτς, Ζαλέφσκι, Κρστόβιτς, Σκαμάκα

ΜΠΑΓΕΡΝ: Ούρμπιγκ, Στάνισιτς, Ουπαμεκανό, Τα, Λάιμερ, Κίμιχ, Πάβλοβιτς, Ολίσε, Γκνάμπρι, Λουίς Ντίας, Τζάκσον

21:40 | 10.03.2026
ΦΩΤΟ REUTERS
Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ 1-0: Βήμα πρόκρισης με Λεμινά στα προημιτελικά του Champions League
Η Λίβερπουλ είχε χάσει με το ίδιο σκορ στην έδρα της Γαλατάσαραϊ και στο ματς για τη φετινή League Phase του Champions League
21:39 | 10.03.2026

Ακολουθούν τα...

Αταλάντα - Μπάγερν

Ατλέτικο - Τότεναμ

Νιουκάστλ - Μπαρτσελόνα

21:35 | 10.03.2026

Γαλατάσαραϊ - Λίβερπουλ 1-0 ΤΕΛΙΚΟ

21:34 | 10.03.2026
90+1'

Σουτ του Χάκπο εκτός μεγάλης περιοχής, η μπάλα για λίγο άουτ, με τον τσακίρ να παρακολουθεί πάντως την πορειά της

21:33 | 10.03.2026
4 τα λεπτά των καθυστερήσεων
21:33 | 10.03.2026
21:33 | 10.03.2026
90'
Κίτρινη κάρτα στον Σάντσες της Γαλατά, χάνει τη ρεβάνς
21:32 | 10.03.2026
89'

Κεφαλιά του Εκιτικέ λίγο έξω από τη μικρή περιοχή, πάνω από τα δοκάρια η μπάλα

21:30 | 10.03.2026
86'

Σουτ του Σάρα, η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτυών

21:28 | 10.03.2026
84'

Ατομικλη προσπάθεια του Όσιμεν και σουτ, η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ

21:24 | 10.03.2026
82'

Ο Μαμαρντασβίλι είπε "όχι" στο δυνατό σουτ του όσιμεν, μέσα από τη μεγάλη περιοχή και θέση δεξιά

21:19 | 10.03.2026
81'

ο Τσακίρ έσωσε την γαλατά από αυτογκόλ, διώχνοντας την προβολή του Σάντσες μέσα από τη μικρή περιοχή

21:16 | 10.03.2026
72'

Άκυρο το γκολ του Κονατέ, για χέρι του σκόρερ στο γκολ - Παραμένει το 1-0

21:13 | 10.03.2026

Ο Κονατέ σκόραρε μετά από εκτέλεση κόρνερ, αλλά ο διαιτητής ανέφερε από την πρώτη στιγνή ότι θα υπάρξει έλεγχος της φάσης

21:09 | 10.03.2026
70'

Η Λίβερπουλ σκόραρε αλλά υπάρχει έλεγχος VAR

21:06 | 10.03.2026
66'

Μεγάλη επέμβαση του Τσακίρ σε τετ-α-τετ με τον Εκιτίκε

21:01 | 10.03.2026
62'

Η Γαλατάσαραϊ σκόραρε με τον Οσιμέν αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Γιλμάζ στην αρχή της φάσης

20:52 | 10.03.2026
57'

Σουτ του Σομποζλάι έξω από τη μεγάλη περιοχή και θέση αριστερά -με το δεξί πόδι- η μπάλα έφυγε άουτ

20:48 | 10.03.2026
47'
Μεγάλη φάση για την Λίβερπουλ

Ο ΜακΆλιστερ βρέθηκε σε θέση βολής έκανε το σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε μόλις άουτ

20:48 | 10.03.2026
47'
20:47 | 10.03.2026

Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο

20:47 | 10.03.2026

Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο

20:28 | 10.03.2026

ΗΜΙΧΡΟΝΟ

20:16 | 10.03.2026
41'

Αν και ο ρυθμός του αγώνα έπεσεμ η γαλατάσαραϊ δείχνει να είναι πιο επικίνδυνη από την Λίβερπουλ

20:10 | 10.03.2026
24'

Νέα τρομερή επέμβαση του Μαμαντασβίλι

20:04 | 10.03.2026
22'

Μεγάλη επέμβαση του Μαμαρντασβίλι της Λίβερπουλ σε σέντρα - σουτ του Σάρα

20:02 | 10.03.2026
18'

Σουτ του Σομποζλάι έξω από τη μεγάλη περιοχή, η μπάλα ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι

19:57 | 10.03.2026
16'
Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη Λίβερπουλ

Οι παίκτες της άλλαξαν ταχύτατα την μπάλα, ο Βιρτς έπιασε το πλασέ μέσα από τη μεγάλη περιοχή και από θέση αριστερά, αλλά ο πορτιέρε της γαλατά έδιωξε

19:56 | 10.03.2026
12'

Σέντρα από αριστερά, κεφαλιά του Όσιμεν έξω από τη μικρή περιοχή, η μπάλα έφυγε άουτ

19:52 | 10.03.2026
7'
ΓΚΟΛ για την Γαλατάσαραϊ, 1-0

Μετά από την εκτέλεση του κόρνερ, ο Οσιμέν πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Λεμινά με νέα κεφαλιά, εξ επαφής, άνοιξε το σκορ

19:46 | 10.03.2026
2'

κακή πάσα του Τσακίρ σε συμπαίκτη του, ο Σομποσλάι έπιασε μακρινό σουτ αλλά η μπάλα δεν πήγε στην εστία

19:46 | 10.03.2026
"Σέντρα" στην αναμέτρηση
19:37 | 10.03.2026

Οι δυο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικξό χώρο

19:35 | 10.03.2026

Η Λίβερπουλ κατέκτησε την 3η θέση στη League Phase της διοργάνωσης και προκρίθηκε απευθείας στους 16, ενώ η Γαλατασαράι πήρε την 20η θέση και απέκλεισε στα playoffs τη Γιουβέντους

19:35 | 10.03.2026

Το πρόγραμμα των αγώνων της Τετάρτης

11/03 19:45 Λεβερκούζεν – Άρσεναλ

11/03 22:00 Μπόντο/Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας

11/03 22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι

11/03 22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι

19:35 | 10.03.2026

Γαλατάσαραϊ: Τσακίρ, Σινγκό, Σάντσεζ, Μπαρντακτσί, Τζέικομπς, Τορέιρα, Λεμινά, Γιλμάζ, Σάρα, Λανγκ, Οσιμέν.

Λίβερπουλ: Μαμαρντασβίλι, Γκόμεζ, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Κέρκεζ, Χράφενμπεργκ, Σζομποζλάι, ΜακΆλιστερ, Βιρτζ, Σαλάχ, Εκιτικέ.

19:34 | 10.03.2026

Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες του Γαλατάσαραϊ - Λίβερπουλ

19:34 | 10.03.2026

Θα ακολουθήσουν στις 22:00 οι αγώνες

Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου

Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ

Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα

19:34 | 10.03.2026

Απόψε το βράδυ ανοίγει η αυλαία της φάσης των «16» του Champions League, με τη Γαλατάσαραϊ να υποδέχεται στην Κωνσταντινούπολη τη Λίβερπουλ στο πρώτο χρονικά παιχνίδια της ημέρας (19:45)

19:34 | 10.03.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr
