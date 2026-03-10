Champions League τελικά: Η Μπαρτσελόνα ισοφάρισε με πέναλτι στη λήξη! «Εξάσφαιρη» η Μπάγερν στο Μπέργκαμο, «πεντάρα» η Ατλέτικο επί της Τότεναμ

16'

Μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τη Λίβερπουλ

Οι παίκτες της άλλαξαν ταχύτατα την μπάλα, ο Βιρτς έπιασε το πλασέ μέσα από τη μεγάλη περιοχή και από θέση αριστερά, αλλά ο πορτιέρε της γαλατά έδιωξε