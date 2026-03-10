Champions League τελικά: Η Μπαρτσελόνα ισοφάρισε με πέναλτι στη λήξη! «Εξάσφαιρη» η Μπάγερν στο Μπέργκαμο, «πεντάρα» η Ατλέτικο επί της Τότεναμ

Η φάση των “16” του Champions League έκανε “σέντρα” το βράδυ της Τρίτης με τα Γαλατάσαραϊ – Λίβερπουλ (1-0), Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου (1-6), Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ (5-2) και Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα (1-1).
Λήξη και στο Ατλέτικο - Τότεναμ 5-2
ΛΗΞΗ στο Αταλάντα - Μπάγερν 1-6
ΛΗΞΗ στο Νιούκαστλ - Μπαρτσελόνα1-1
Ο Μέρφι έκανε το γύρισμα από δεξιά και ο Μπαρνς πλάσαρε εξ επαφής για το 1-0
Ακυρώθηκε γκολ της Νιούκαστλ για οφσάιντ
Άστοχο σουτ του Οσούλα μέσα από τη μεγάλη περιοχή της Μπαρτσελόνα και θέση αριστερά
Δεύτερο ημίχρονο στο Αταλάντα - Μπάγερν (0-3)
Δεύτερο ημίχρονο στο Νιούκαστλ - Μπαρτσελόνα (0-0)
Ημίχρονο στο Ατλέτικο - Τότεναμ 4-1
Ημίχρονο στο Αταλάντα - Μπάγερν (0-3)
Ημίχρονο στο Νιούκαστλ - Μπαρτσελόνα (0-0)
Ο Τούντορ κάνει αλλαγή τον τερματοφύλακά του στο 16'
Τραγικό λάθος του ποτιέρε της Τότεναμ. Στην ουσία, έκανε πάσα στον Άλβαρεζ, που σκόραρε σε κενή εστία!
Δεν ισχύει η μεγάλη χαμένη ευκαιρία της Νιούκαστλ, λόγω οφσάιντ
Η Μπάγερν συνεχίζει να δημιουργεί ευκαιρίες στην εστία της Αταλάντα
"Σέντρα" και στο Ατλέτικο - Τότεναμ
Πρώτες σοβαρές επιθετικές προσπάθειες από την Μπάγερν στο ματς, η Αταλάντα άντεξε
"Σέντρα" στα Αταλάντα - Μπάγερν και Νιούκαστλ - Μπαρτσελόνα
Στον αγωνιστικό χώρο οι ομάδες στα τρία γήπεδα
Οι συνθέσεις στο Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ
ΑΤΛΕΤΙΚΟ: Όμπλακ, Πουμπίλ, Λε Νορμάν, Χάντσκο, Ρουτζέρι, Σιμεόνε, Γιορέντε, Καρντόζο, Λούκμαν, Άλβαρες, Γκριεζμάν
ΤΟΤΕΝΑΜ: Κίνσκι, Ρομέρο, Ντάνσο, Φαν ντε Φεν, Πόρο, Σαρ, Γκρέι, Σπενς, Κόλο Μουανί, Τελ, Ριτσάρλισον
Οι συνθέσεις στο Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα
ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ: Ραμστνέιλ, Τρίπιερ, Τιαό, Μπερν, Χολ, Ράμσεϊ, Τονάλι, Ζοέλιντον, Ελάνγκα, Οσούλα, Μπαρνς
ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Γκαρσία, Κανσέλο, Αραούχο, Κουμπαρσί, Μαρτίν, Πέδρι, Μπερνάλ, Γιαμάλ, Λόπεθ, Ραφίνια, Λεβαντόβσκι
Οι συνθέσεις στο Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου
ΑΤΑΛΑΝΤΑ: Καρνεσέκι, Τζαπακόστα, Χίεν, Κολασίνατς, Μπερνασκόνι, Σουλεμάνα, Ντε Ρόουν, Πάσαλιτς, Ζαλέφσκι, Κρστόβιτς, Σκαμάκα
ΜΠΑΓΕΡΝ: Ούρμπιγκ, Στάνισιτς, Ουπαμεκανό, Τα, Λάιμερ, Κίμιχ, Πάβλοβιτς, Ολίσε, Γκνάμπρι, Λουίς Ντίας, Τζάκσον
Ακολουθούν τα...
Αταλάντα - Μπάγερν
Ατλέτικο - Τότεναμ
Νιουκάστλ - Μπαρτσελόνα
Γαλατάσαραϊ - Λίβερπουλ 1-0 ΤΕΛΙΚΟ
Σουτ του Χάκπο εκτός μεγάλης περιοχής, η μπάλα για λίγο άουτ, με τον τσακίρ να παρακολουθεί πάντως την πορειά της
Κεφαλιά του Εκιτικέ λίγο έξω από τη μικρή περιοχή, πάνω από τα δοκάρια η μπάλα
Σουτ του Σάρα, η μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτυών
Ατομικλη προσπάθεια του Όσιμεν και σουτ, η μπάλα κόντραρε και πέρασε κόρνερ
Ο Μαμαρντασβίλι είπε "όχι" στο δυνατό σουτ του όσιμεν, μέσα από τη μεγάλη περιοχή και θέση δεξιά
ο Τσακίρ έσωσε την γαλατά από αυτογκόλ, διώχνοντας την προβολή του Σάντσες μέσα από τη μικρή περιοχή
Άκυρο το γκολ του Κονατέ, για χέρι του σκόρερ στο γκολ - Παραμένει το 1-0
Ο Κονατέ σκόραρε μετά από εκτέλεση κόρνερ, αλλά ο διαιτητής ανέφερε από την πρώτη στιγνή ότι θα υπάρξει έλεγχος της φάσης
Η Λίβερπουλ σκόραρε αλλά υπάρχει έλεγχος VAR
Μεγάλη επέμβαση του Τσακίρ σε τετ-α-τετ με τον Εκιτίκε
Η Γαλατάσαραϊ σκόραρε με τον Οσιμέν αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Γιλμάζ στην αρχή της φάσης
Σουτ του Σομποζλάι έξω από τη μεγάλη περιοχή και θέση αριστερά -με το δεξί πόδι- η μπάλα έφυγε άουτ
Ο ΜακΆλιστερ βρέθηκε σε θέση βολής έκανε το σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε μόλις άουτ
Ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο
Επιστρέφουν οι δυο ομάδες στον αγωνιστικό χώρο
ΗΜΙΧΡΟΝΟ
Αν και ο ρυθμός του αγώνα έπεσεμ η γαλατάσαραϊ δείχνει να είναι πιο επικίνδυνη από την Λίβερπουλ
Νέα τρομερή επέμβαση του Μαμαντασβίλι
Μεγάλη επέμβαση του Μαμαρντασβίλι της Λίβερπουλ σε σέντρα - σουτ του Σάρα
Σουτ του Σομποζλάι έξω από τη μεγάλη περιοχή, η μπάλα ελάχιστα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι
Οι παίκτες της άλλαξαν ταχύτατα την μπάλα, ο Βιρτς έπιασε το πλασέ μέσα από τη μεγάλη περιοχή και από θέση αριστερά, αλλά ο πορτιέρε της γαλατά έδιωξε
Σέντρα από αριστερά, κεφαλιά του Όσιμεν έξω από τη μικρή περιοχή, η μπάλα έφυγε άουτ
Μετά από την εκτέλεση του κόρνερ, ο Οσιμέν πήρε την πρώτη κεφαλιά και ο Λεμινά με νέα κεφαλιά, εξ επαφής, άνοιξε το σκορ
κακή πάσα του Τσακίρ σε συμπαίκτη του, ο Σομποσλάι έπιασε μακρινό σουτ αλλά η μπάλα δεν πήγε στην εστία
Οι δυο ομάδες μπαίνουν στον αγωνιστικξό χώρο
Η Λίβερπουλ κατέκτησε την 3η θέση στη League Phase της διοργάνωσης και προκρίθηκε απευθείας στους 16, ενώ η Γαλατασαράι πήρε την 20η θέση και απέκλεισε στα playoffs τη Γιουβέντους
Το πρόγραμμα των αγώνων της Τετάρτης
11/03 19:45 Λεβερκούζεν – Άρσεναλ
11/03 22:00 Μπόντο/Γκλιμτ – Σπόρτινγκ Λισαβόνας
11/03 22:00 Παρί Σεν Ζερμέν – Τσέλσι
11/03 22:00 Ρεάλ Μαδρίτης – Μάντσεστερ Σίτι
Γαλατάσαραϊ: Τσακίρ, Σινγκό, Σάντσεζ, Μπαρντακτσί, Τζέικομπς, Τορέιρα, Λεμινά, Γιλμάζ, Σάρα, Λανγκ, Οσιμέν.
Λίβερπουλ: Μαμαρντασβίλι, Γκόμεζ, Κονατέ, Φαν Ντάικ, Κέρκεζ, Χράφενμπεργκ, Σζομποζλάι, ΜακΆλιστερ, Βιρτζ, Σαλάχ, Εκιτικέ.
Γνωστές έγιναν οι ενδεκάδες του Γαλατάσαραϊ - Λίβερπουλ
Θα ακολουθήσουν στις 22:00 οι αγώνες
Αταλάντα – Μπάγερν Μονάχου
Ατλέτικο Μαδρίτης – Τότεναμ
Νιούκαστλ – Μπαρτσελόνα
Απόψε το βράδυ ανοίγει η αυλαία της φάσης των «16» του Champions League, με τη Γαλατάσαραϊ να υποδέχεται στην Κωνσταντινούπολη τη Λίβερπουλ στο πρώτο χρονικά παιχνίδια της ημέρας (19:45)