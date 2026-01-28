Αθλητικά

Champions League τελικά: Η Μπενφίκα πήρε την πρόκριση με τρομερό Παυλίδη και γκολ από τον τερματοφύλακα επί της Ρεάλ, νίκη και πρωτιά για την Άρσεναλ

Ιστορική πρόκριση του Ολυμπιακού στην επόμενη φάση του Champions League
Οι παίκτες της Μπενφίκα
Οι παίκτες της Μπενφίκα πανηγυρίζουν το γκολ πρόκρισης/ REUTERS/Pedro Nunes

Έπεσε η «αυλαία» της League Phase του Champiosn League, με απίθανη πρόκριση του Ολυμπιακού, αφού νίκησε με 2-1 στην έδρα του Άγιαξ. Η Μπενφίκα του Παυλίδη με γκολ του τερματοφύλακά της στις καθυστερήσεις πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.  Η Άρσεναλ εξασφάλισε την πρώτη θέση, ολοκληρώνοντας κάνοντας το απόλυτο στη League Phase. 

21:53 | 28.01.2026
Τα παιχνίδια της βραδιάς

Άγιαξ – Ολυμπιακός 1-2 τελικό

Αϊντχόφεν – Μπάγερν Μονάχου 1-2 τελικό

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Αταλάντα 1-0 τελικό

Πάφος – Σλάβια Πράγας 4-1 τελικό

Νάπολι – Τσέλσι 2-3 τελικό

Παρί Σεν Ζερμέν – Νιουκάστλ 1-1 τελικό

Μάντσεστερ Σίτι – Γαλατασαράι 2-0 τελικό

Λίβερπουλ – Καραμπάγκ 6-0 τελικό

Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Τότεναμ 0-2 τελικό

Μπριζ – Μαρσέιγ 3-0 τελικό

Ντόρτμουντ – Ίντερ 0-2 τελικό

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 4-2 τελικό

Μπάγερ Λεβερκούζεν – Βιγιαρεάλ 3-0 τελικό

Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη 4-1 τελικό

Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπόντο Γκλιμτ 1-2 τελικό

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 2-3 τελικό

Μονακό – Γιουβέντους 0-0 τελικό

Άρσεναλ – Καϊράτ Αλμάτι 3-2 τελικό

00:19 | 29.01.2026
Καλό σας βράδυ από το Newsit.gr
00:14 | 29.01.2026
00:14 | 29.01.2026
00:11 | 29.01.2026

Το παιχνίδι της βραδιάς ήταν αυτό της Μπενφίκα με την Ρεάλ Μαδρίτης, που με γκολ του Τρουμπίν στο τελευταίο λεπτό οι «αετοί» πανηγύρισαν σπουδαία πρόκριση

00:11 | 29.01.2026
Το αποτέλεσμα του Ολυμπιακού ήταν αυτό που έπρεπε και οι Πειραιώτες πανηγύρισαν τη νίκη και την πρόκριση
00:09 | 29.01.2026
Η εξέλιξη της βραδιάς ήταν απίθανη και κράτησε όλους τους θεατές με αγωνία μπροστά από τις τηλεοράσεις τους
00:09 | 29.01.2026
Champions League τελικά: Η Μπενφίκα πήρε την πρόκριση με τρομερό Παυλίδη και γκολ από τον τερματοφύλακα επί της Ρεάλ, νίκη και πρωτιά για την Άρσεναλ
Άγιαξ – Ολυμπιακός 1-2: Τεράστια ερυθρόλευκη νίκη στο Άμστερνταμ και πρόκριση στα playoffs του Champions League
Η πρώτη νίκη των Πειραιωτών στην έδρα του Άγιαξ έφερε και μια τεράστια ερυθρόλευκη πρόκριση – Ζέλσον Μαρτίνς και Έσε τα γκολ της ομάδας του Μεντιλίμπαρ
00:03 | 29.01.2026
Αδιανόητη εξέλιξη στην εκπνοή της αναμέτρησης. Μεγάλη πρόκριση για την ομάδα του Βαγγέλη Παυλίδη που πέρασε ως 24η
00:00 | 29.01.2026
Ο τερματοφύλακας της Μπενφίκα σκοράρει στο 8ο λεπτο και παίρνει την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης
23:57 | 28.01.2026
Μόνο το παιχνίδι στη Λισαβόνα είναι ενεργό ακόμα
23:55 | 28.01.2026
Μεγάλη πρόκριση του Ολυμπιακού στα play off του Champions League, 2-1 το τελικό σκορ στην Ολλανδία υπέρ των Πειραιωτών
23:53 | 28.01.2026
Η Σπόρτινγκ πέτυχε χρυσό γκολ στην έδρα της Μπιλμπάο
23:52 | 28.01.2026
Η Καϊράτ μείωσε σε 3-2 κόντρα στην Άρσεναλ
23:47 | 28.01.2026
Η Λίβερπουλ πέτυχε και έκτο γκολ επί της Καραμπάγκ
23:46 | 28.01.2026
23:45 | 28.01.2026
Η Πάφος έκανε το 4-1 με αντίπαλο τη Σλάβια
23:44 | 28.01.2026
23:43 | 28.01.2026
Ο Ράσφορντ έκανε το 4-1 για τους Καταλανούς
23:42 | 28.01.2026
Η Μπάγερν Μονάχου έκανε το 2-1 κόντρα στην Αϊντχόφεν
23:42 | 28.01.2026
Η Πάφος πέτυχε και τρίτο γκολ κόντρα στη Σλάβια, 3-1 το σκορ
23:41 | 28.01.2026
Η Τσέλσι έκανε την ανατροπή στην έδρα της Νάπολι με τον Ζοάο Πέδρο, 2-3 το σκορ
23:40 | 28.01.2026
23:39 | 28.01.2026
23:38 | 28.01.2026
Η Ίντερ με απευθείας εκτέλεση φάουλ ανοίγει το σκορ στην έδρα της Ντόρτμουντ
23:38 | 28.01.2026
Ο Ολυμπιακός με κεφαλιά του Έσε παίρνει ξανά κεφάλι στο σκορ και είναι κοντά στην πρόκριση στην επόμενη φάση
23:35 | 28.01.2026
Η Αϊντχόφεν ισοφάρισε σε 1-1 την Μπαγερν Μονάχου με τον Σαϊμπάρι
23:35 | 28.01.2026
Ο Σολάνκε έκανε το 2-0 για την Τότεναμ στην έδρα της Άιντραχτ
23:28 | 28.01.2026
Ο Ολυμπιακός θέλει η Ρεάλ να μην χάσει από την Μπενφίκα και Μπόντο να μην κερδίσει στην έδρα της Ατλέτικο για να πάρει την πρόκριση

Αν το σκορ στην Ολλανδία μείνει ισόπαλο μέχρι το τέλος

23:28 | 28.01.2026
Ο Ολυμπιακός έπεσε ξανά στην 26η θέση της βαθμολογίας μετά το γκολ των Ολλανδών
23:27 | 28.01.2026
Ο Άγιαξ ισοφάρισε τον Ολυμπιακό εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Ντόλμπεργκ

Έπεσε σωστά ο Τζολάκης, όμως ήταν πολύ δυνατή η εκτέλεση του Δανού

23:26 | 28.01.2026
Η Μπαρτσελόνα με τον Ραφίνια έκανε το 3-1 κόντρα στην Κοπεγχάγη
23:25 | 28.01.2026
Πέναλτι για τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ
23:24 | 28.01.2026
23:23 | 28.01.2026
Η Ρεάλ Μαδρίτης μείωσε το σκορ με τον Εμπαπέ στην έδρα της Μπενφίκα, 3-2 το σκορ
23:22 | 28.01.2026
Οι Πειραιώτες είναι πλέον στην 18η θέση της βαθμολογίας
23:22 | 28.01.2026
Η Τσέλσι ισοφάρισε το σκορ στην έδρα της Νάπολι
23:19 | 28.01.2026
Η Μπαρτσελόνα έκανε την ανατροπή με τον Γιαμάλ, 2-1 το σκορ επί της Κοπεγχάγης
23:18 | 28.01.2026
Η Μπενφίκα παίρνει ακόμα μεγαλύτερο προβάδισμα κόντρα στη Ρεάλ, 3-1 το σκορ
23:18 | 28.01.2026
Η Λεβερκούζεν έκανε το 3-0 κόντρα στη Βιγιαρεάλ
23:15 | 28.01.2026
Η Μπάγερν με τον Μουσιάλα παίρνει κεφάλι στο σκορ κόντρα στην Αϊντχόφεν
23:13 | 28.01.2026
Η Λίβερπουλ με τον Εκιτικέ δίνει διαστάσεις θριάμβου στη νίκη της ομάδας του, 4-0 το σκορ
23:12 | 28.01.2026
23:12 | 28.01.2026
23:11 | 28.01.2026
Με το γκολ του Ζέλσον Μάρτινς οι Πειραιώτες είναι στην 19η θέση της βαθμολογίας
23:11 | 28.01.2026
Η Πάφος με τον Μπρούνο έκανε το 2-1 επί της Σλάβια
23:09 | 28.01.2026
Ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ στο Άμστερνταμ με πλασέ του Ζέλσον Μάρτινς, 0-1 το σκορ επί του Άγιαξ
23:07 | 28.01.2026
Η Λίβερπουλ με τον Σαλάχ έκανε το 3-0 επί της Καραμπάγκ
23:04 | 28.01.2026
Η Μπαρτσελόνα ισοφάρισε σε 1-1 την Κοπεγχάγη με τον Λεβαντόφσκι
23:01 | 28.01.2026
Η Τότεναμ έκανε το 1-0 στην έδρα της Άιντραχτ
23:00 | 28.01.2026
Το λάθος του τερματοφύλακα της Βιγιαρεάλ που έδωσε το προβάδισμα στη Λεβερκούζεν
22:53 | 28.01.2026
Με το γκολ του Παυλίδη ο Ολυμπιακός έπεσε στην 28η θέση της βαθμολογίας του Champions League
22:52 | 28.01.2026
22:52 | 28.01.2026
Ολοκληρώθηκαν τα πρώτα ημίχρονα σε όλα τα παιχνίδια
22:49 | 28.01.2026
Ο Παυλίδης με εκτέλεση πέναλτι έκανε την ανατροπή για την Μπενφίκα κόντρα στη Ρεάλ, 2-1 το σκορ
22:48 | 28.01.2026
Ολοκληρώθηκε το πρώτο μέρος στο Άμστερνταμ. 0-0 το σκορ στο Άγιαξ - Ολυμπιακός
22:46 | 28.01.2026
Η Νιουκάστλ έκανε το 1-1 στην έδρα της Παρί
22:45 | 28.01.2026
22:44 | 28.01.2026
Ο Ολυμπιακός πλέον είναι στην 27η θέση της κατάταξης και έτσι όπως πάνε τα αποτελέσματα θα χρειαστεί νίκη στο Άμστερνταμ
22:43 | 28.01.2026
Η Σλάβια έκανε το 1-1 κόντρα στην Πάφο
22:38 | 28.01.2026
Η Νάπολι γύρισε το παιχνίδι με τη Τσέλσι, 2-1 το σκορ
22:37 | 28.01.2026
Η Άρσεναλ έκανε το 3-1 με τον Μαρτινέλι
22:36 | 28.01.2026
Η Μπενφίκα ισοφάρισε τη Ρεάλ με ασίστ του Παυλίδη, 1-1 το σκορ
22:34 | 28.01.2026
Η Μπόντο Γκλιμτ ισοφάρισε το σκορ σε 1-1 με την Ατλέτικο
22:34 | 28.01.2026
Ο Άγιαξ βρήκε δίχτυα με τον Ντόλμπεργκ στο Άμστερνταμ, όμως το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ
22:31 | 28.01.2026
Η Νάπολι ισοφάρισε σε 1-1 την Τσέλσι
22:30 | 28.01.2026
Η Ρεάλ Μαδρίτης άνοιξε το σκορ στη Λισαβόνα. ο Εμπαπέ έκανε το 1-0 επί της Μπενφίκα
22:29 | 28.01.2026
Η Μπιλμπάο παίρνει και πάλι προβάδισμα επί της Σπόρτινγκ. 2-1 το σκορ
22:28 | 28.01.2026
Η Μάντσεστερ Σίτι έκανε το 2-0 κόντρα στη Γαλατασαράι με τον Σερκί
22:21 | 28.01.2026
Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ παραμένει στο 0-0
22:19 | 28.01.2026
Η Λίβερπουλ έκανε το 2-0 επί της Καραμπάγκ με τον Βιρτζ
22:19 | 28.01.2026
Η Τσέλσι με πέναλτι του Ερνάντες έκανε το 1-0 στην έδρα της Νάπολι
22:17 | 28.01.2026
Η Πάφος ανοίγει το σκορ κόντρα στη Σλάβια με υπέροχο γκολ του Ντράγκομιρ. 1-0 το σκορ
22:16 | 28.01.2026
1-0 η Ατλέτικο την Μπόντο Γκλιμτ με τον Σόρλοθ
22:16 | 28.01.2026
Η Άρσεναλ παίρνει και πάλι κεφάλι στο σκορ με τον Χάβερτζ. 2-1 το σκορ με την Καϊράτ
22:14 | 28.01.2026
Η Λίβερπουλ έκανε το 1-0 με τον Μακάλιστερ κόντρα στην Καραμπάγκ
22:13 | 28.01.2026
Λεβερκούζεν και Σπόρτινγκ σκόραραν. 1-0 οι Γερμανοί με τη Βιγιαρεάλ, 1-1 το Μπιλμπάο - Σπόρτινγκ
22:12 | 28.01.2026
Η Μπριζ κάνει το 2-0 κόντρα στη Μαρσέιγ
22:11 | 28.01.2026
Έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή τα αποτελέσματα ο Ολυμπιακός μένει εκτός συνέχειας, αφού είναι 26ος
22:09 | 28.01.2026
Η Σίτι σκοράρει με τον Χάαλαντ κόντρα στη Γαλατασαράι, 1-0 το σκορ
22:08 | 28.01.2026
Η Παρί βρήκε δίχτυα με τον Βιτίνια κόντρα στη Νιουκάστλ
22:05 | 28.01.2026
Η Κοπεγχάγη ανοίγει το σκορ στο Καμπ Νου με τον Νταντάσοφ
22:04 | 28.01.2026
Η Παρί έχασε πέναλτι κόντρα στη Νιουκάστλ
22:01 | 28.01.2026
Η Άρσεναλ άνοιξε το σκορ με τον Γκιόκερες κόντρα στην Καϊράτ, γκολ και για την Μπιλμπάο
21:59 | 28.01.2026
Την πρόκριση έχουν εξασφαλίσει μέχρι στιγμής οι

Ρεάλ

Λίβερπουλ 

Τότεναμ

Παρί

Νιουκάστλ

Τσέλσι

Μπαρτσελόνα

Σπόρτινγκ

Μάντσεστερ

Σίτι

Ατλέτικο Μαδρίτης

Αταλάντα

Ίντερ

Γιουβέντους

21:37 | 28.01.2026
Η βαθμολογία του Champions League

1. Άρσεναλ (20-2) 21 
2. Μπάγερν Μονάχου (20-7) 18 
3. Ρεάλ Μαδρίτης (19-8) 15 
4. Λίβερπουλ (14-8) 15 
5. Τότεναμ (15-7) 14 
6. Παρί Σεν Ζερμέν (19-9) 13 
7. Νιούκαστλ (16-6) 13 
8. Σπόρτινγκ (14-9) 13 
9. Τσέλσι (14-8) 13 
10. Μπαρτσελόνα (18-13) 13 
11. Μάντσεστερ Σίτι (13-9) 13 
12. Ατλέτικο Μαδρίτης (16-13) 13 
13. Αταλάντα (9-9) 13 
14. Ίντερ (13-7) 12 
15. Γιουβέντους (14-10) 12 
16. Ντόρτμουντ (19-15) 11 
17. Γαλατάσαραϊ (9-9) 10 
18. Καραμπάγκ (13-15) 10 
19. Μαρσέιγ (11-11) 9 
20. Λεβερκούζεν (10-14) 9 
21. Μονακό (8-14) 9 
22. Αϊντχόφεν (15-14) 8 
23. Αθλέτικ Μπλιμπάο (7-11) 8 
24. Ολυμπιακός (8-13) 8 
25. Νάπολι (7-12) 8 
26. Κοπεγχάγη (11-17) 8 
27. Μπριζ (12-17) 7 
28. Μπόντο Γκλιμτ (12-14) 6 
29. Μπενφίκα (6-10) 6 
30. Πάφος (4-10) 6 
31. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (7-17) 6 
32. Άγιαξ (7-19) 6 
33. Άιντραχτ (10-19) 4 
34. Σλάβια Πράγας (4-15) 3 
35. Βιγιαρεάλ (5-15) 1 
36. Καϊράτ Αλμάτι (5-19) 1

21:36 | 28.01.2026

Η Μπενφίκα αντιμετωπίζει την Ίντερ με τον Παυλίδη στο βασικό σχήμα. Ο Χατζηδιάκος είναι σητν ενδεκάδα της Κοπεγχάγης για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα, ενώ για την Σπόρτινγκ στον πάγκο είναι ο Βαγιαννίδης. Ο Χρήστος Τζόλης είναι και αυτός στον πάγκο για το παιχνίδι της Μπριζ με τη Μαρσέιγ

21:36 | 28.01.2026
Το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τον Άγιαξ ξεχωρίζει για το ελληνικό ενδιαφέρον στις αναμετρήσεις της τελευταίας αγωνιστικής του Champions League
21:36 | 28.01.2026
Καλησπέρα από το Newsit.gr

Μαζί θα παρακολουθήσουμε τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής του Champions League

Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
132
101
92
70
55
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo