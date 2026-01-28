Champions League τελικά: Η Μπενφίκα πήρε την πρόκριση με τρομερό Παυλίδη και γκολ από τον τερματοφύλακα επί της Ρεάλ, νίκη και πρωτιά για την Άρσεναλ

Έπεσε η «αυλαία» της League Phase του Champiosn League, με απίθανη πρόκριση του Ολυμπιακού, αφού νίκησε με 2-1 στην έδρα του Άγιαξ. Η Μπενφίκα του Παυλίδη με γκολ του τερματοφύλακά της στις καθυστερήσεις πήρε την πρόκριση στην επόμενη φάση της διοργάνωσης. Η Άρσεναλ εξασφάλισε την πρώτη θέση, ολοκληρώνοντας κάνοντας το απόλυτο στη League Phase.
Άγιαξ – Ολυμπιακός 1-2 τελικό
Αϊντχόφεν – Μπάγερν Μονάχου 1-2 τελικό
Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ – Αταλάντα 1-0 τελικό
Πάφος – Σλάβια Πράγας 4-1 τελικό
Νάπολι – Τσέλσι 2-3 τελικό
Παρί Σεν Ζερμέν – Νιουκάστλ 1-1 τελικό
Μάντσεστερ Σίτι – Γαλατασαράι 2-0 τελικό
Λίβερπουλ – Καραμπάγκ 6-0 τελικό
Άιντραχτ Φρανκφούρτης – Τότεναμ 0-2 τελικό
Μπριζ – Μαρσέιγ 3-0 τελικό
Ντόρτμουντ – Ίντερ 0-2 τελικό
Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 4-2 τελικό
Μπάγερ Λεβερκούζεν – Βιγιαρεάλ 3-0 τελικό
Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη 4-1 τελικό
Ατλέτικο Μαδρίτης – Μπόντο Γκλιμτ 1-2 τελικό
Αθλέτικ Μπιλμπάο – Σπόρτινγκ Λισαβόνας 2-3 τελικό
Μονακό – Γιουβέντους 0-0 τελικό
Άρσεναλ – Καϊράτ Αλμάτι 3-2 τελικό
Το παιχνίδι της βραδιάς ήταν αυτό της Μπενφίκα με την Ρεάλ Μαδρίτης, που με γκολ του Τρουμπίν στο τελευταίο λεπτό οι «αετοί» πανηγύρισαν σπουδαία πρόκριση
Αν το σκορ στην Ολλανδία μείνει ισόπαλο μέχρι το τέλος
Έπεσε σωστά ο Τζολάκης, όμως ήταν πολύ δυνατή η εκτέλεση του Δανού
1. Άρσεναλ (20-2) 21
2. Μπάγερν Μονάχου (20-7) 18
3. Ρεάλ Μαδρίτης (19-8) 15
4. Λίβερπουλ (14-8) 15
5. Τότεναμ (15-7) 14
6. Παρί Σεν Ζερμέν (19-9) 13
7. Νιούκαστλ (16-6) 13
8. Σπόρτινγκ (14-9) 13
9. Τσέλσι (14-8) 13
10. Μπαρτσελόνα (18-13) 13
11. Μάντσεστερ Σίτι (13-9) 13
12. Ατλέτικο Μαδρίτης (16-13) 13
13. Αταλάντα (9-9) 13
14. Ίντερ (13-7) 12
15. Γιουβέντους (14-10) 12
16. Ντόρτμουντ (19-15) 11
17. Γαλατάσαραϊ (9-9) 10
18. Καραμπάγκ (13-15) 10
19. Μαρσέιγ (11-11) 9
20. Λεβερκούζεν (10-14) 9
21. Μονακό (8-14) 9
22. Αϊντχόφεν (15-14) 8
23. Αθλέτικ Μπλιμπάο (7-11) 8
24. Ολυμπιακός (8-13) 8
25. Νάπολι (7-12) 8
26. Κοπεγχάγη (11-17) 8
27. Μπριζ (12-17) 7
28. Μπόντο Γκλιμτ (12-14) 6
29. Μπενφίκα (6-10) 6
30. Πάφος (4-10) 6
31. Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ (7-17) 6
32. Άγιαξ (7-19) 6
33. Άιντραχτ (10-19) 4
34. Σλάβια Πράγας (4-15) 3
35. Βιγιαρεάλ (5-15) 1
36. Καϊράτ Αλμάτι (5-19) 1
Η Μπενφίκα αντιμετωπίζει την Ίντερ με τον Παυλίδη στο βασικό σχήμα. Ο Χατζηδιάκος είναι σητν ενδεκάδα της Κοπεγχάγης για το παιχνίδι με την Μπαρτσελόνα, ενώ για την Σπόρτινγκ στον πάγκο είναι ο Βαγιαννίδης. Ο Χρήστος Τζόλης είναι και αυτός στον πάγκο για το παιχνίδι της Μπριζ με τη Μαρσέιγ
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τα παιχνίδια της τελευταίας αγωνιστικής του Champions League