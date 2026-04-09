Conference League: Τριάρα από την Σαχτάρ Ντόνετσκ στη μνήμη του Μιρτσέα Λουτσέσκου

Μια ανάσα από τα ημιτελικά του Conference League οι Ουκρανοί, όπως και Κρίσταλ Πάλας και Μάιντς
Photo by: Arena Akcji
Photo by: Arena Akcji/picture-alliance/dpa/AP Images

Ένα τεράστιο βήμα προς τα ημιτελικά του Conference League έκανε η Σαχτάρ Ντόνετσκ. Οι Ουκρανοι επικράτησαν με 3-0 της Άλκμααρ στην Κρακοβία, στον πρώτο προημιτελικό των δυο ομάδων, μια νίκη που έγινε στη σκιά του θανάτου του θρυλικού προπονητή των γηπεδούχων, Μιρτσέα Λουτσέσκου.

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ αγωνίστηκε με μαύρα περιβραχιόνια, τήρησε -όπως έγινε σε όλα τα ματς της UEFA- ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του Μιρτσέα Λουτσέσκου (σ.σ. στη γιγαντοοθόνη του γηπέδου εμφανίστηκε και φωτογραφία του), ενώ όταν ο Πεδρίνιο άνοιξε το σκορ, έδειξε με το ένα χέρι το μαύρο περιβραχιόνιό του και με το άλλο τον ουρανό. Τα άλλα δυο γκολ των Ουκρανών τα πέτυχε ο Άλισον.

Τεράστιο βήμα πρόκρισης έκανε και η Κρίσταλ Πάλας που επικράτησε εντός έδρας της Φιορεντίνα με το ευρύ 3-0. Ματέτα -με εκτέλεση πέναλτι- και Μίτσελ σκόραραν στο πρώτο ημίχρονο, ενώ ο Σαρ διαμόρφωσε στο 90′ το τελικό σκορ.

Στο ματς από το οποίο θα προκύψει και η ομάδα που θα αντιμετωπίσει την ΑΕΚ ή την Ράγιο Βαγεκάνο στην επόμενη φάση του Conference League, η Μάιντς νίκησε το Στρασβούργο με 2-0 μέσα στη Γερμανία, με τα γκολ των Σανό και Πος.

Αθλητικά
