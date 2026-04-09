Ράγιο Βαγεκάνο – ΑΕΚ 3-0: Η Ένωση γνώρισε βαριά ήττα στη Μαδρίτη και θα ψάξει ένα «θαύμα» στην Allwyn Arena

Δεχόμενη γκολ στα χειρότερα χρονικά σημεία και παρουσιάζοντας προβλήματα στην αμυντική της λειτουργιά, η ΑΕΚ ηττήθηκε με 3-0 στην έδρα της Ράγιο Βαγεκάνο στον πρώτο προημιτελικό του Conference League. Έχασαν μεγάλες χαμένες ευκαιρίες για να σκοράρουν οι “κιτρινόμαυροι” αλλά δεν μπόρεσαν να φτάσουν στο γκολ που θα τους έδινε ελπίδες πρόκρισης, στη ρεβάνς της Νέας Φιλαδέλφειας (16.04.2026).

Η ΑΕΚ ένα κακό αμυντικά πρώτο ημίχρονο και δέχθηκε δυο γκολ με την εκκίνησή του και στις καθυστερήσεις του. Η Ένωση έχασε μεγάλες ευκαιρίες σε αυτό το διάστημα, αλλά δεν σκόραρε. Ο τραυματισμός του Μάνταλου έφερε την είσοδο του Μαρίν με το ξεκίνημα της επανάληψης, η Ένωση έδειξε να έχει “σφυγμό”, πίεσε για το γκολ, αλλά το πέναλτι που κέρδισε η Ράγιο Βαγεκάνο (η μπάλα βρήκε στο χέρι στήριξης του πεσμένου Ρέλβας) έφερε τη βαριά ήττα των “κιτρινόμαυρων” στη Μαδρίτη.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με το χειρότερο τρόπο για την ΑΕΚ, αφού η Ράγιο Βαγεκάνο άνοιξε το σκορ μόλις στο 2′! Ο Γκαρθία κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας της Ένωσης από τα αριστερά, αυτός έβγαλε τη σέντρα, ο Ακχομάχ βρέθηκε μόνος του στο σημείο του πέναλτι και έκανε το 1-0 για τους Ισπανούς, με πλασέ στην κίνηση.

Η ΑΕΚ προσπάθησε να ξεπεράσει άμεσα το “σοκ” του γκολ και στο 7′ είχε την πρώτη της μεγάλη φάση στο ματς. Από κλέψιμο του Περέιρα, ο Γιόβιτς πήρε την μπάλα και πάτησε περιοχή, εκτέλεσε με το αριστερό, αλλά η μπάλα κόντραρε στην προβολή που έγινε και η μπάλα έφυγε κόρνερ.

Η Ράγιο Βαγιεκάνο πίεσε αποτελεσματικά την Ένωση, προκαλώντας της πρόβλημα στο build up. Η Ένωση έδειξε διάθεση να κρατήσει την μπάλα, με τον Περέιρα να έχει τις περισσότερες σωστές επιλογές, μεσοεπιθετικά. Στο ανασταλτικό κομμάτι όμως, η ομάδα του Νίκολιτς έδειξε να έχει πρόβλημα στον άξονα, με τον Πινέδα να μαρκάρει παντού για να καλύψει τα κενά. Στο 20′ και μετά από αδράνεια της άμυνας των “κιτρινόμαυρων” σε σουτ των γηπεδούχων, ο Λεζέν ε το τακουνάκι στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Το VAR κάλεσε τον διαιτητή να τσεκάρει τη φάση, και μετά από onfield review ακύρωσε το 2-0, αφού ο Ουνάι Λόπεθ είναι εκτεθειμένος και επηρέαζε το οπτικό πεδίο του Στρακόσα!

Η ΑΕΚ ανέβασε “στροφές”, με τον Περέιρα να διατηρεί σε υψηλά επίπεδα το παιχνίδι του. Από ένα φάουλ που του έγινε στο 29′, η Ένωση άγγιξε την ισοφάριση. Ο Μάνταλος εκτέλεσε το μακρινό φάουλ, ο Βάργκα πήρε την κεφαλιά, ο Μπατάγια απέκρουσε στη δεξιά του γωνία και έστειλε την μπάλα στο δοκάρι, ο Κοϊτά πήρε το “ριμπάουντ”, σούταρε, όμως ο αμυνόμενος της Ράγιο έπεσε και παραχώρησε το κόρνερ.

Η Ένωση έχασε νέα τεράστια ευκαιρία στο 35′. Από κάθετη μπαλιά του Μάνταλου, δυο παίκτες της Ράγιο συγκρούστηκαν προ του δραστήριου Κοϊτά, με τον παίκτη της ΑΕΚ να παίρνει την μπάλα, να φτάνει απέναντι στον αντίπαλο πορτιέρε και να γλιστράει σε προσπάθεια για προσποίηση και σουτ, πέφτοντας πάνω στον αντίπαλο.

Η ΑΕΚ κυκλοφόρησε εξαιρετικά την μπάλα και στο 43′ έχασε νέα μεγάλη ευκαιρία για το 1-1. Από τρομερή μπαλιά του Γιόβιτς, ο Πήλιος έγινε κάτοχος της μπάλας στην πλάτη της άμυνας της αριστερής πλευράς της Ράγιο, πάτησε περιοχή, έκανε τη σέντρα στον Κοϊτά που ξεμαρκαρίστηκε, όμως το σουτ του σταμάτησε στον αμυνόμενο των γηπεδούχων που είχε καλύψει το τέρμα ενόσω ο Μπατάγια βρίσκονταν εκτός φάσης.

Εκεί που η ΑΕΚ να έχει βρει ρυθμό και με το πρώτο ημίχρονο να έχει μπει στις καθυστερήσεις, η Ράγιο Βαγεκάνο έφτασε στο 2-0. Από σουτ του Γκαρσία, ο Στρακόσα απέκρουσε με δυσκολία και στην επαναφορά -με το κέντρο της άμυνας των φιλοξενούμενων να μην έχει καλή αντίδραση- ο Λόπεθ πλάσαρε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της Ένωσης.

Το πρώτο ημίχρονο ολοκληρώθηκε με τον Μάνταλο να βγάζει πρόβλημα στο δικέφαλο του δεξιού του ποδιού και να γίνεται αλλαγή με τον Μαρίν, με την έναρξη της επανάληψης (ο Ρουμάνος μέσος δέχθηκε ένα χτύπημα στο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό και ο Νίκολιτς επέλεξε να τον προφυλάξει και να μη τον ξεκινήσει, αλλά τελικά αναγκάστηκε να τον ρίξει στο ματς).

Με την έναρξη της επανάληψης, η ΑΕΚ κέρδισε μέτρα και πίεσε για το γκολ, με τους Μαρίν και Πινέδα να κάνουν την ομάδα πιο δραστήρια και τον Κοϊτά να έχει το πρώτο σουτ του δευτέρου μέρους στο 46′ (η μπάλα πήγε σε σώματα γηπεδούχων). Η Ένωση είχε ένα κυριαρχικό δεκάλεπτο, με τη Βαγεκάνο να κάνει τις πρώτες της αλλαγές στο 55′ (εκτός οι Ουνάι Λόπεθ και Άκοματς, στις θέσεις τους οι Αλεμάο και Ντίαθ). Η Ράγιο Βαγεκάνο είχε ένα καλό σουτ από τον Αλεμάο και έδειξε ότι πάντα μπορεί να γίνει απειλητική. Στο 59′ η καλή απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μαρίν, έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά των διχτυών του Μπατάλια.

Η Ράγιο Βαγεκάνο προχώρησε σε νέες αλλαγές και έριξε αρκετά το ρυθμό του αγώνα. Η ΑΕΚ είχε την κατοχή της μπάλας, Μαρίν, Πινέδα και Κοϊτά συνέχισαν να ανεβάζουν την ομάδα, αλλά η καλή φάση δεν δημιουργήθηκε. Η προσπάθεια της ΑΕΚ στο Βαγέκας δέχθηκε τρίτο “χτύπημα” στο 74′. Ο Ντίας έκανε έν σουτ και η μπάλα βρήκε στο χέρι στήριξης του Ρέλβας. Το VAR κάλεσε τον διαιτητή να τσεκάρει τη φάση και ο Μπαστιάν έκρινε πως είναι πέναλτι, επειδή η μπάλα πήγαινε προς την εστία. Ο Παλαθόν εκτέλεσε την παράβαση και έκανε το 3-0.

Το ματς είχε πλέον κριθεί, με την Ράγιο Βαγεκάνο ελέγχει το ρυθμό του αγώνα, την ΑΕΚ να προσπαθεί να φτάσει σε ένα γκολ και να βλέπει στο 90+2′ τον Ζίνι να στέλνει την μπάλα άουτ, με γυριστή κεφαλιά, μετά από εκτέλεση κόρνερ.

Διαιτητής: Μπενουά Μπαστιέν (Γαλλία)

Βοηθοί: Χισάμ Ζακρανί, Ορελιέν Μπερτομιέ

4ος: Ζερεμί Πινιάρντ

VAR: Μπραμ Φαν Ντρίσε (Βέλγιο)

AVAR: Μπαστιάν Ντεσεπί