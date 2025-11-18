Αθλητικά

Δανία – Ελλάδα 83-97: Σπουδαία εμφάνιση και δεύτερη σερί νίκη για την Εθνική μπάσκετ γυναικών στα προκριματικά του Eurobasket 2027

Δεύτερη νίκη της γαλανόλευκης σε τρεις αγωνιστικές και κορυφή στον όμιλό της
Η Εθνική μπάσκετ γυναικών εντυπωσιάζει στον προκριματικό όμιλο για το Eurobasket 2027! Η Ελλάδα πραγματοποίησε εξαιρετική τέταρτη περίοδο και πέρασε με 97-83 από το “Gentofte Sportspark” και την έδρα της Δανίας για την 3η αγωνιστική της φάσης των ομίλων!

Με τη νίκη αυτή, η Εθνική μπάσκετ γυναικών ανέβηκε στο 2-1 και στην κορυφή του ομίλου, κάνοντας ένα αποφασιστικό βήμα για την κατάληψη μιας εκ των πρώτων δύο θέσεων και της απευθείας πρόκρισης στην επόμενη φάση.

Κορυφαία όλων ήταν η Φασούλα με 23 πόντους και 7 ριμπάουντ, με τις Χριστινάκη (20π.), Σπανού (17π., 8ρ.) και Τσινέκε (16π., 4ρ.) να ακολουθούν σε απόδοση.

Η Γαλανόλευκη δεν είχε το μακρινό σουτ (2/16 τρίποντα), αλλά -έχοντας τον έλεγχο των ριμπάουντ (41 έναντι 34), κράτησε το προβάδισμα στα πρώτα τρία δεκάλεπτα, μέχρι να αποφασίσει στο τέταρτο να “καθαρίσει” τον αγώνα.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, έδεσε και την άμυνα του σε αυτό το διάστημα και κρατώντας την παραγωγικότητα του στα ύψη, απάντησε με επιμέρους σκορ 25-12 στην τέταρτη περίοδο, μετατρέποντας σε… περίπατο τον αγώνα και κλείνοντας τον με τη διαφορά στη μέγιστη τιμή της (+14).

Το επόμενο παράθυρο για την προκριματική φάση του Ευρωμπάσκετ 2027 θα “ ανοίξει” τον Μάρτιο.

Tα δεκάλεπτα: 24-27, 50-51, 71-72, 83-97

ΔΑΝΙΑ (Ασάντανοβ): Όκουσουν 16, Σαντμπακ 1, Φόρμαν 24 (3), Ρίντμαλ 23 (3), Χάμπεγκαρντ, Ραβν, Λάσεν 2, Σβανχολμ, Μπορκ, Έλικστρουπ 3, Μόρτενσεν 14 (1).

ΕΛΛΑΔΑ (Πρέκας): Μποσγανά, Παυλοπούλου 3, Τσινέκε 16, Λούκα 4, Σπανού 17, Χατζηλεοντή 2, Χριστινάκη 20 (2), Παρκς 12, Φασούλα 23.

