Δεύτερη θέση ο Εμμανουήλ Καραλής στον τελικό του επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ

Ο Εμμανουήλ Καραλής χρειάστηκε μόλις ένα άλμα στα 5.60μ. στον προκριματικό του επί κοντώ, για να βρεθεί στον αποψινό (16.08.2026) τελικό του αγωνίσματος, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου. Ο Μίλτος Τεντόγλου έχει φέρει μέχρι στιγμής στη χώρα μας μετάλλιο τη διοργάνωση του Μπέρμινγχαμ. Στις 21:55 θα ξεκινήσει και ο αγώνας της Ελίνας Τζένγκο, στον τελικό του ακοντισμού.
01:15 θα γίνει η απονομή στο επί κοντώ των ανδρών
Ολοκλήρωσε τον αγώνα του ο Ντουπλάντις με κορυφαίο άλμα στα 6,15 μέτρα
Πήρε το χρυσό μετάλλιο ο Ντουπλάντις
με την ελληνική σημαία ο Καραλής στο ταρτάν του σταδίου
Πάει για απίστευτο πανελλήνιο ρεκόρ
Η ώρα του Καραλή στα 6,20μ.
Ο Ντουπλάντις άφησε τα 6,20μ.
Όταν ο Ντουπλάντις πανηγυρίζει τόσο έντονα ένα έγκυρο άλμα, πάει να πει πως ο Καραλής κατάφερε να τον αγχώσει. "μεγάλος' αθλητής ο Σουηδός, στην ημέρα του χωρίς αντίπαλο, αλλα απόψε ο Έλληνας Ολυμπιονίκης τον ζόρισε
Αφήνει το 6,15μ. ο Καραλής. Τα παίζει όλα για όλα
Έχει ακόμα μια προσπάθεια για να ολοκληρώσει τον αγώνα του
Το έριξε ο Καραλής
η σειρά του καραλή στα 6,15
Πέρασε τα 6,15 ο Ντουπλάντις... σαν σε προπόνηση. Νέο ρεκόρ αγώνων
Αφήνει τα 6.10 ο Καραλής και θα πάει στα 6,15, πιέζοντας τον Ντουπλάντις
Απίστευτο, πέρασε καθαρά τον πήχη, αλλά τον βρήκε στην πτώση του, με το στήθος. τρομερά άτυχος ο Καραλής
Η σειρά του Καραλή στα 6,10 μ
Άφησαν και οι δυο τα 6,05μ.
Και οι δυο έχουν περάσει με δεύτερη προσπάθεια τα 6 μέτρα
Ντουπλάντις και Καραλής δίνουν απίστευτο αγώνα
Ανά 5 πόντους θα ανεβαίνει πλέον ο πήχης
Ο Καραλής και πάλι στα 6 μέτρα - 2η προσπάθεια
Άνετος ο ντουπλάντις στη δελυτερή του προσπάθεια στα 6 μέτρα, αυτή τη στιγμή είναι πρώτος
Δεν μπόρεσε ο καραλής να περάσει τα 6 μέτρτα στην πρώτη του προσπάθερια και να βάλει πίεση στον Ντουπλάντις
Ο Τιερί απέτυχε και αυτός και ο ΚΑΡΑΛΗΣ ΠΑΙΡΝΕΙ ΣΙΓΟΥΡΑ ΑΣΗΜΕΝΙΟ ΜΕΤΑΛΛΙΟ
ο Μπαέρε τελείωσε τον αγώνα του, έχασε και τη δευτερη προσπάθεια στα 5,95μ (είχε μια ακόμα άκυρη σε άλλο ύψος πιο πριν) - Ο ΚΑΡΑΛΗΣ ΣΙΓΟΥΡΑ ΣΤΟ ΒΑΘΡΟ
Οι Μπαέρε και Τιερί είναι αυτοί που θα προσπαθήσουν να κοντράρουν τον Καραλή, εάν θεωρήσουμε πως ο Ντουπλάντις είναι εκτός συναγωνισμού και έχει στο τσεπάκι την πρώτη θέση
Ο Καραλής για άλμα στα 5,95μ
Οπότε, η προσοχή μας στρέφεται πλέον στον τελικό του Καραλή, στο επί κοντώ
Η τελευταία προσπάθεια της Τζένγκο στον τελικό του ακοντισμού
Λίγο καλύτερη από την προηγούμενή της, όμως
Κάτω από τα 55 μέτρα και αυτή
Η τριτη προσπάθεια της Τζένγκο
Η σειρά του Καραλή
Ο Ντουπλάντις πέρασε με άνεση τα 5.85 μ
Η πρώτη έγκυρη προσπάθεια της Τζένγκο με βολή στα 53.09
Στα 5,85 ανέβηκε ο πήχης
Με δέκα αθλητές συνεχίζεται το επί κοντώ
Στον τελικό του επί κοντώ οι προσπαθειες έχουν μείνει στο 5,70μ. ύψοςε που φαίνεται πως δυσκολεύει πολλούς αθλητές
53.09 η Τζένγκο στη δεύτερή της προσπάθεια - Είναι 12η αυτή τη στιγμή
Κάτω από τα 55 μέτρα η δευτερη προσπάθεια της Τζένγκο
Η Τζένγκο έβγαλε άκυρη την πρώτη της προσπάθεια
Στιγμές... χαβαλέ μεταξύ Καραλή και Ντουπλάντις
Να αναφέρουμε ότι πλέον ξεκίνησε και ο τελικός της Ελίνας Τζένγκο στον ακοντισμό
Στο 5.70 έχει ανέβει αυτή τη στιγμή ο πήχης
Μάλλον στο 5.85 θα πάνε Καραλής και Ντουπλάντις
Έχουν αρχίσει οι δεύτερες προσπάθειες στα 5,55μ. μιας και υπάρχουν αθλητές που δεν πέρασαν τον πήχη
Άνετος και ο Καραλής στα 5.55μ.
Η πρώτη προσπάθεια του Ντουπλάντις
Η παρουσίαση του Καραλή
Ο Καραλής πέρασε και αυτός με ευκολία τα 5.55μ.
Σε λίγο θα κάνει την πρώτη του προσπάθεια και ο Καραλής
Πέρασε πάνω από τον πήχη σαν σε προπόνηση
Από τα 5.55μ. ξεκίνησε ο Ντουπλάντις... έτσι για να "ζεσταθεί"
Ο κορυφαίος Έλληνας επικοντιστής χρειάστηκε μόλις ένα άλμα στον πριοκριματικό, για να πιάσει το όριο των 5,60μ. για να κλείσει νέα κόντρα με τον εξωγήινο Μόντο Ντουπλάντις
Από τα 5.55μ. ξεκίνησαν οι προσπάθειες των αθλητών. καραλής και -φυσικά- ο Ντουπλάντις αναμένεται να μπουν πιο μετά στον τελικό
Μαζί θα παρακολουθήσουμε τον τελικό του επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου του Μπέρμινγχαμ, με τη συμμετοχή του Εμμανουήλ Καραλή