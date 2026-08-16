Δεύτερη θέση ο Εμμανουήλ Καραλής στον τελικό του επί κοντώ στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου του Μπέρμιγχαμ

Ο Εμμανουήλ Καραλής χρειάστηκε μόλις ένα άλμα στα 5.60μ. στον προκριματικό του επί κοντώ, για να βρεθεί στον αποψινό (16.08.2026) τελικό του αγωνίσματος, στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στίβου. Ο Μίλτος Τεντόγλου έχει φέρει μέχρι στιγμής στη χώρα μας μετάλλιο τη διοργάνωση του Μπέρμινγχαμ. Στις 21:55 θα ξεκινήσει και ο αγώνας της Ελίνας Τζένγκο, στον τελικό του ακοντισμού.