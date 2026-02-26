Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Αυστηρά 6/6 με Ναν και Λεσόρ, έκπτωση στους κατόχους διαρκείας αν δεν πάμε Final Four»

Ο Παναθηναϊκός γνώρισε ακόμα μία ήττα εκτός προγράμματος στην Euroleague, πέφτοντας θύμα της Παρί στο Telekom Center και απομακρύνθηκε από τα πλέι οφ. Το αποτέλεσμα αυτό έφερε την αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.

Ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός πήγε για πρώτη φορά φέτος στο Telekom Center και μετά το φινάλε του αγώνα με την Παρί έκανε αναρτήσεις στο Instagram. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος σημείωσε αρχικά πως θέλει από την ομάδα του Εργκίν Αταμάν να κάνουν 6 σερί νίκες, γράφοντας συγκεκριμένα: «6/6 Αυστηρά», μαζί με τα ονόματα τον Λεσόρ και Ναν».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη συνέχεια, με δεύτερο του story ο ιδιοκτήτης της «πράσινης» ΚΑΕ ενημέρωσε πως αν η ομάδα δεν καταφέρει να περάσει στο Final-Four που θα γίνει στην Αθήνα, τότε οι κάτοχοι διαρκείας θα έχουν έκπτωση την επόμενη χρονιά 10% σε όποια κατηγορία και αν επιλέξουν.

«Οι φίλαθλοι που είναι δίπλα μας όλη τη χρονιά έχουν δικαίως απαίτηση να βλέπουν καλύτερο θέαμα. Σε περίπτωση που δεν είμαστε στο Final-Four της Αθήνας όλοι οι φετινοί κάτοχοι διαρκείας που θα θελήσουν να είναι κάτοχοι της σεζόν 2026-27 θα έχουν έκπτωση 10% σε όποια κατηγορία και αν θελήσουν να επιλέξουν», έγραψε στο Ιnstagram ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.