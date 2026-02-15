Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Δεν πρέπει να προστατεύονται οι ιδιοκτήτες όταν οι παίκτες και οι προπονητές δημιουργούν προβλήματα;»

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απηύθυνε ερώτημα σε Euroleague και Fiba μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Κολοσσό Ρόδου με 97-102 εντός έδρας.

Η πρώτη αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την ήττα του Παναθηναϊκού ήταν να γράψει «τι αμαρτίες πληρώνω;», αλλά αυτή τη φορά τόνισε ότι θα έπρεπε και οι ιδιοκτήτες να προστατεύονται όταν παίκτες και προπονητές δεν παρουσιάζουν σωστή εικόνα.

«Καταλαβαίνω απόλυτα ότι τα συμβόλαια πρέπει να είναι εγγυημένα. Καταλαβαίνω απόλυτα ότι πρέπει να προστατεύονται οι παίκτες. Εγώ και η οικογένειά μου το έχουμε αποδείξει σε κάθε είδους επιχείρηση που έχουμε, ότι σεβόμαστε κάθε είδους εργαζόμενο.

Δεν θα έπρεπε όμως η Euroleague να προσπαθεί να προστατεύει και τους ιδιοκτήτες όταν οι προπονητές και οι παίκτες δημιουργούν τέτοια προβλήματα στην ομάδα ή σε οποιαδήποτε επιχείρηση;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο story που έκανε στο instagram.