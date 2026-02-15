Συμβαίνει τώρα:
Αθλητικά

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Δεν πρέπει να προστατεύονται οι ιδιοκτήτες όταν οι παίκτες και οι προπονητές δημιουργούν προβλήματα;»

Νέα αντίδραση του ιδιοκτήτη του Παναθηναϊκού για την ήττα από τον Κολοσσό Ρόδου
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος
Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο Telekom Center/ ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ / EUROKINISSI

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος απηύθυνε ερώτημα σε Euroleague και Fiba μετά την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Κολοσσό Ρόδου με 97-102 εντός έδρας.

Η πρώτη αντίδραση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου για την ήττα του Παναθηναϊκού ήταν να γράψει «τι αμαρτίες πληρώνω;», αλλά αυτή τη φορά τόνισε ότι θα έπρεπε και οι ιδιοκτήτες να προστατεύονται όταν παίκτες και προπονητές δεν παρουσιάζουν σωστή εικόνα.

«Καταλαβαίνω απόλυτα ότι τα συμβόλαια πρέπει να είναι εγγυημένα. Καταλαβαίνω απόλυτα ότι πρέπει να προστατεύονται οι παίκτες. Εγώ και η οικογένειά μου το έχουμε αποδείξει σε κάθε είδους επιχείρηση που έχουμε, ότι σεβόμαστε κάθε είδους εργαζόμενο.

Δεν θα έπρεπε όμως η Euroleague να προσπαθεί να προστατεύει και τους ιδιοκτήτες όταν οι προπονητές και οι παίκτες δημιουργούν τέτοια προβλήματα στην ομάδα ή σε οποιαδήποτε επιχείρηση;», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο story που έκανε στο instagram.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Αθλητικά
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
206
75
64
55
53
Αθλητικά: Περισσότερα άρθρα
Newsit logo
Newsit logo