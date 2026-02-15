Συμβαίνει τώρα:
Δημήτρης Γιαννακόπουλος για το κάζο του Παναθηναϊκού από τον Κολοσσό: «Τι αμαρτίες πληρώνω;»

Ο ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού αντέδρασε στα social media μετά την ήττα των πρασίνων
Ο Γιαννακόπουλος
Ο Γιαννακόπουλος σε αγώνα του Παναθηναϊκού/ (ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Ο Παναθηναϊκός ηττήθηκε με 97-102 από τον Κολοσσό Ρόδου στην GBL εντός έδρας και ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος έκανε story στο instagram για να σχολιάσει το αποτέλεσμα.

«Τι αμαρτίες πληρώνω;» έγραψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο instagram για να σχολιάσει την εικόνα και την ήττα του Παναθηναϊκού από τον Κολοσσό Ρόδου στο Telekom Center Athens.

Το story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου
Το story του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Μετά την λήξη της αναμέτρησης, ακούστηκαν και αποδοκιμασίες από τους φίλους του «τριφυλλιού», που σίγουρα όταν πήγαν στο γήπεδο δεν περίμεναν να δουν την κακή εικόνα που παρουσίασε η ομάδα τους.

